Россия и США начали диалог по Украине, но Зеленский отказывается от любых условий: главное об СВО за неделю

МИД России / Telegram Источник: Российская делегация в Эр-Рияде за столом переговоров с представителями США











На этой неделе прошли первые с начала спецоперации переговоры России и США в Саудовской Аравии. Две державы договорились о взаимовыгодном сотрудничестве и налаживании связей, а также обсудили процесс урегулирования конфликта на Украине. Однако украинский лидер Владимир Зеленский отказывается проводить выборы в стране, а этот процесс является одним из ключевых условий для России, чтобы сесть за стол переговоров с Киевом. Из-за этого отказа президент США Дональд Трамп вконец разругался с украинским коллегой, который вскоре может лишиться Украины.

Взаимные атаки

На этой неделе ВСУ продолжали атаковать российские регионы, самый массированный удар пришелся на 17 февраля. Силы ПВО уничтожили 90 дронов над шестью регионами РФ, а также управляемую ракету «Нептун-МД» над акваторией Азовского моря. Там же за ночь сбили 38 украинских БПЛА. Над Краснодарским краем уничтожили 24 беспилотника. Во время атаки в регионе пострадало два человека: ребенок в возрасте 4 лет и женщина, им оказали медицинскую помощь.

Последствия атаки на Кубань Источник: 93.RU

По данным СМИ, дронами пытались атаковать местный НПЗ Источник: SHOT / Telegram

Еще 15 дронов за ночь 17 февраля сбили над Республикой Крым, 7 над Черным морем, по 2 беспилотника уничтожили над Курской и Ростовской областями и по одному над Брянской и Белгородской областями. По информации Минобороны России, в ночь на 19 февраля силы ПВО сбили четыре беспилотника над акваторией Черного моря, три — над Брянской областью, по одному — над Тульской областью и Татарстаном.

При этом российские войска наносят ответные удары и освобождают новые территории на полях СВО. За эту неделю под контроль ВС РФ перешли семь населенных пунктов в ДНР и Харьковской области. Главным продвижением стало в Курской области. Президнт Владимир Путин рассказал, что бойцы дошли до границы с Украиной, а Генштаб отчитался о взятии под контроль более 800 кв. км территории — 64% от изначально занятой ВСУ. Кроме того, российские бойцы уничтожили батальон «Шквал», состоящий из заключенных, которых направили на фронт без подготовки. Еще взяли под контроль стратегически важную дорогу, соединяющую города Суджа и Рыльск, и освободили населенный пункт Свердликово. Первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской отметил, что сейчас наступление российских войск идет на всех направлениях.

Сценарии урегулирования конфликта

Завершить российско-украинский конфликт желает не только президент США Дональд Трамп, но и другие политические лидеры. Некоторые предлагают свои сценарии разрешения ситуации и почти каждый из них включает в себя три этапа. Например, президент Финляндии Александр Стубб считает, что первым шагом должно стать укрепление позиции Украины путем оказания стране усиленной поддержки, а также «введение более жестких санкций против России». На втором этапе нужно обеспечить прекращение огня и соответствующие меры безопасности. Он предложил, чтобы линию прекращения огня контролировала либо Организация Объединенных Наций (ООН), либо Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На этом же этапе, по мнению Стубба, следует обменяться пленными, в знак «мер по укреплению доверия». Лишь после этого можно переходить к мирным переговорам, передает Helsingin Sanomat.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский тоже предложил трехэтапный план урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Об этом стало известно министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Он рассказал, что во время Мюнхенской конференции, Сикорский поделился, что встречался с представителем США Китом Келлогом, который, как сообщалось, проинформировал его о некоем плане урегулирования российско-украинского конфликта, но в заявлении не указывались конкретные пункты.

Выступление Сергея Лаврова по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде Источник: МИД России / Telegram

Сикорский, комментируя этот план, заявил, что не может раскрыть детали. Глава МИД Польши отметил, что план не типичен, но может быть весьма интересным. Во время переговоров России и США в Эр-Рияде Лавров поинтересовался у госсекретаря Госдепа Марко Рубио и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтса, что подразумевает план Келлога и Сикорского. Однако представители США назвали этот план фейком.

После этого российская и американская делегации смогли наметить свой план для завершения конфликта на Украине. По данным Fox News, он тоже состоит из трех этапов и включает в себя:

Прекращения огня; Проведение выборов нового президента Украины; Подписание окончательного соглашения.

При этом, выборы на Украине являются одним из ключевых условий России для успешного процесса урегулирования. Об этом ни раз заявлял президент России Владимир Путин.

Переговоры и условия

На переговорах в Саудовской Аравии с российской стороны присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. США представляли госсекретарь Штатов Марко Рубио, советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф. Российская и американская делегации договорились, что в ближайшее время страны сформируют переговорные группы по украинскому урегулированию, а консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер. Россия назовет того, кто будет отвечать за урегулирование конфликта лишь тогда, когда узнает, кто будет представлять США в этом вопросе.

По словам главы МИД России, Москва четко дала понять американским коллегам, что появление войск НАТО на Украине неприемлемо, потому как Россия рассмотрит этот момент в качестве прямой угрозы. Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь заявил, что Дональд Трамп стремится завершить конфликт на Украине таким образом, чтобы он не возобновился спустя несколько лет. Он отметил, что условия для соглашения должны быть приемлемыми и справедливыми для всех сторон. Рубио считает, что ЕС в какой-то момент тоже должен оказаться за столом переговоров, так как вводил санкции против России.

Однако украинский лидер Владимир Зеленский негативно реагирует на весь процесс переговоров и считает, что они не могут быть достигнуты без участия представителей Киева. Также он отказывается принимать любые предложения, принятые переговорными группами из США и России, передает РБК-Украина.

Также на этой неделе выяснилось, что Зеленский соврал о сделке по редкоземельным металлам, отказавшись сразу после обещания ее заключить. Об этом Марко Рубио рассказал в интервью журналистке Кэтрин Херридж. Госсекретарь США отметил, что обсуждал эту сделку лично с вице-президентом Вэнсом и Зеленским, представители США пытались объяснить, что не воруют у Украины ничего, а лишь пытаются получить гарантии своим вложениям.

Зеленский встретился с вице-президентом США Источник: Zelenskiy / Official / Telegram











На переговорах в Эр-Рияде Россия и США решали не только процесс урегулирования конфликта на Украине, но и другие глобальные темы. Между собой страны договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств в Вашингтоне и Москве. Подводя итоги переговоров, Лавров подчеркнул, что между РФ и США следует снять препоны, которые строились администрацией прежнего американского лидера Джо Байдена и затрудняли работу дипломатов, среди которых постоянные высылки и аресты недвижимости.

Выступление Сергея Лаврова по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде Источник: МИД России / Telegram

Кроме того, во время встречи страны пришли к выводу, что когда их интересы не совпадают, им нужно не провоцировать конфликт, а решать проблемы. Такое же мнение в интервью Кэтрин Херридж выразил и Марко Рубио.

— Россия является мировой державой, которая вовлечена во многие процессы по всему миру, она владеет самым большим запасом стратегического ядерного оружия, поэтому США обязаны поддерживать с ней диалог, — отметил госсекретарь США.

США нацелены на взаимовыгодное сотрудничество с Россией. По словам главы МИД РФ, двум державам следует решить проблемы с банковскими переводами. Также США заинтересованы в возобновлении консультаций по геополитическим вопросам, включая конфликты в разных частях мира. Однако серьезную работу по всем вопросам можно начинать лишь после прекращения боевых действий на Украине.

После переговоров в Эр-Рияде президент России Владимир Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом, но это мероприятие должно быть подготовлено. Для этого России и Штатам предстоит доработать еще множество вопросов, в том числе и по Украине. Глава государства уверен, что диалог между Штатами и Россией не нуждается в посредниках.

Путин отметил и то, что Москва готова сесть за стол переговоров с Киевом. Однако дальнейшие действия напрямую зависят от украинской стороны. Зеленский, в свою очередь, не соглашается на одно из ключевых условий России — выборы на Украине. Из-за этой ситуации отношения между украинским лидером и президентом США Дональдом Трампом стали напряжёнными. Трамп также был разочарован отсутствием прозрачности в вопросах помощи, оказанной Штатами Украине. Он раскритиковал украинского лидера, и это только усугубило и без того непростую обстановку.

— Зеленский, вероятно, хочет, чтобы «финансовый поток» продолжался, — считает президент США. — Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена, и миллионы погибли напрасно — и это всё продолжается…, — подчеркнул Трамп.