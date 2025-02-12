НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

пасмурно, без осадков

ощущается как -10

4 м/c,

с-з.

 761мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 94,05
EUR 98,01
Американец в рыбинской тюрьме
Иномарка перевернулась на проспекте
Драка в электричке: видео
Сроки строительства моста
Как отдохнуть зимой по-русски
Сколько стоят квартиры
Памятник отдали частникам
Выиграла в лотерею 22,5 млн
Страна и мир обзор Дагестанский врач остался без работы после интимного видео из его кабинета: новости 12 февраля

Дагестанский врач остался без работы после интимного видео из его кабинета: новости 12 февраля

Что произошло за сутки

131
1 комментарий
Врач забыл выйти из видеоконференции | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВрач забыл выйти из видеоконференции | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Врач забыл выйти из видеоконференции

Источник:

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 12 февраля.

Енотов прокатили на крыше автомобиля по Сочи

Енотам устроили экстремальное свидание. Очевидец снял на видео двух спаривающихся животных на крыше автомобиля в Сочи.

Еноты остались в целости

Источник:

Позднее мужчину, который вез енотов, остановили автоинспекторы. В отделении он признался, что животных перевозил по просьбе приятеля. А посадил их на крышу, чтобы те не испортили салон автомобиля. Во время бурной поездки никто не пострадал.

На Сахалине 300 рыбаков унесло на льдине

300 рыбаков уплыли в Охотское море на отколовшейся льдине. Спасать их пришлось с помощью лодок и вертолета. Однако без улова многие отказывались возвращаться.

В такой сложной ситуации они оказались, поскольку у берега Охотского моря прошла 10-метровая трещина и льдина откололась. Рыбаки не теряли оптимизма. Они продолжили рыбачить, напевая песенку мамонтенка.

Всего спасатели доставили на берег 139 человек. Остальные рыбаки выбрались самостоятельно.

Ирина Винер ушла с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике

Ирина Винер объявила о своем решении уйти в отставку. Она покидает пост главного тренера российской сборной по художественной гимнастике.

— Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее я приняла решение уйти в отставку, — сказала Винер РИА Новости.

Ирина Винер пробыла на своем посту 16 лет

Источник:

Центр спортивной подготовки сборных команд России, подведомственный Минспорту, удовлетворил заявление тренера об отставке. Мы рассказали о главных скандалах, в которых участвовала Винер.

В Дагестане врач лишился работы из-за интимного видео

В Дагестане произошел интимный скандал. Главный врач Чародинской центральной районной больницы, предположительно, забыл выключить камеру после совещания по видеосвязи, в итоге она засняла, как медик занимается оральным сексом.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Дагестана в своем Telegram-канале опубликовала сообщение о том, что главный врач этой больницы освобожден от занимаемой должности. На сайте медучреждения сказано, что на этом посту в тот момент находился заслуженный врач республики Курбан Рамазанов. Предположительно, его партнершей по интимному видео была одна из медсестер. Как сложилась ее судьба после скандала, неизвестно.

В Армении проголосовали за вступление в Евросоюз

Парламент Армении в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз. За принятие законопроекта проголосовали 63 депутата. Против выступили лишь семь человек.

В России уже отреагировали на происходящее в Армении. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Армении есть определенные политические силы, ориентированные на ЕС. Он отметил, что армянам следует самим разобраться в том, насколько это желание является взаимовыгодным для них и для Евросоюза.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что принятие закона не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к Евросоюзу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум.

Оплачиваемый декрет хотят увеличить до трех лет

В Госдуме хотят продлить оплачиваемый декретный отпуск до трех лет. С таким предложением выступила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По ее словам, это могло бы стать одной из мер поддержки рождаемости, поскольку проблему одними выплатами не решить.

Она добавила, что бабушки и дедушки вынуждены чаще работать из-за увеличения пенсионного возраста, поэтому они не могут помочь с воспитанием внуков. Плюс ко всему не все родители готовы отдавать ребенка в детский сад в полтора года и предпочитают воспитывать его сами.

Разговор Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Политики обсудили урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и двусторонние отношения между Россией и США, а также ситуацию на Украине.

По словам Трампа, беседа вышла очень «продуктивной». Владимир Путин поддержал тезис американского лидера о том, что наступило время работать вместе. Помимо прочего, главы государств договорились о личной встрече — Путин пригласил Трампа в Москву.

После разговора с Путиным Трамп решил пообщаться с Владимиром Зеленским. По словам советника украинского президента, беседа длилась около часа. Подробности разговора пока не приводятся.

ПО ТЕМЕ
Интимное видео Еноты Европа Рыбаки Переговоры Владимир Путин Дональд Трамп Владимир Зеленский Ирина Винер
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
21 минута
Врача найдут, не зависимо, кто это будет, будет плохо
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не учите нас осознанности, мы знаем, откуда она берется»: журналистка — о том, почему модный тренд пока кажется странным
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
«Каждый год выбрасываете сотни тысяч на ветер»: журналистка — о том, как отказалась от новых вещей
Полина Краснопевцева
корреспондент
Мнение
«Везла 15 кг за 200 рублей». Курьер — честно о зарплате и сложностях работы
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Страх потерять маму или папу»: объясняем, почему дети боятся спать одни
Анастасия Вальт
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление