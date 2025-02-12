Дагестанский врач остался без работы после интимного видео из его кабинета: новости 12 февраля

Врач забыл выйти из видеоконференции Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 12 февраля.

Енотов прокатили на крыше автомобиля по Сочи

Енотам устроили экстремальное свидание. Очевидец снял на видео двух спаривающихся животных на крыше автомобиля в Сочи.

Еноты остались в целости Источник: Госавтоинспекция Сочи / Telegram

Позднее мужчину, который вез енотов, остановили автоинспекторы. В отделении он признался, что животных перевозил по просьбе приятеля. А посадил их на крышу, чтобы те не испортили салон автомобиля. Во время бурной поездки никто не пострадал.

На Сахалине 300 рыбаков унесло на льдине

300 рыбаков уплыли в Охотское море на отколовшейся льдине. Спасать их пришлось с помощью лодок и вертолета. Однако без улова многие отказывались возвращаться.

В такой сложной ситуации они оказались, поскольку у берега Охотского моря прошла 10-метровая трещина и льдина откололась. Рыбаки не теряли оптимизма. Они продолжили рыбачить, напевая песенку мамонтенка.

Всего спасатели доставили на берег 139 человек. Остальные рыбаки выбрались самостоятельно.

Ирина Винер ушла с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике

Ирина Винер объявила о своем решении уйти в отставку. Она покидает пост главного тренера российской сборной по художественной гимнастике.

— Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее я приняла решение уйти в отставку, — сказала Винер РИА Новости.

Ирина Винер пробыла на своем посту 16 лет Источник: Городские медиа

Центр спортивной подготовки сборных команд России, подведомственный Минспорту, удовлетворил заявление тренера об отставке. Мы рассказали о главных скандалах, в которых участвовала Винер.

В Дагестане врач лишился работы из-за интимного видео

В Дагестане произошел интимный скандал. Главный врач Чародинской центральной районной больницы, предположительно, забыл выключить камеру после совещания по видеосвязи, в итоге она засняла, как медик занимается оральным сексом.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Дагестана в своем Telegram-канале опубликовала сообщение о том, что главный врач этой больницы освобожден от занимаемой должности. На сайте медучреждения сказано, что на этом посту в тот момент находился заслуженный врач республики Курбан Рамазанов. Предположительно, его партнершей по интимному видео была одна из медсестер. Как сложилась ее судьба после скандала, неизвестно.

В Армении проголосовали за вступление в Евросоюз

Парламент Армении в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз. За принятие законопроекта проголосовали 63 депутата. Против выступили лишь семь человек.

В России уже отреагировали на происходящее в Армении. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Армении есть определенные политические силы, ориентированные на ЕС. Он отметил, что армянам следует самим разобраться в том, насколько это желание является взаимовыгодным для них и для Евросоюза.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что принятие закона не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к Евросоюзу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум.

Оплачиваемый декрет хотят увеличить до трех лет

В Госдуме хотят продлить оплачиваемый декретный отпуск до трех лет. С таким предложением выступила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По ее словам, это могло бы стать одной из мер поддержки рождаемости, поскольку проблему одними выплатами не решить.

Она добавила, что бабушки и дедушки вынуждены чаще работать из-за увеличения пенсионного возраста, поэтому они не могут помочь с воспитанием внуков. Плюс ко всему не все родители готовы отдавать ребенка в детский сад в полтора года и предпочитают воспитывать его сами.

Разговор Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Политики обсудили урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и двусторонние отношения между Россией и США, а также ситуацию на Украине.

По словам Трампа, беседа вышла очень «продуктивной». Владимир Путин поддержал тезис американского лидера о том, что наступило время работать вместе. Помимо прочего, главы государств договорились о личной встрече — Путин пригласил Трампа в Москву.