В команде Трампа возник раскол по поводу решения конфликта на Украине: главное об СВО за неделю

Трамп выбирает стратегию по решению конфликта на Украине Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Украина предпринимает новые попытки прорваться через границу и атакует российские регионы. Перспектива переговоров по поводу урегулирования конфликта становится туманной. Несмотря на желание всех сторон начать обсуждение, в условиях они пока не сходятся. Более того, даже в Штатах не могут определиться, как именно взаимодействовать с Москвой и Киевом, чтобы достичь результата.

Взаимные атаки и ситуация на границе

Бои за Курскую область начались в начале августа. Украинские военные атаковали регион и прорывались через границу в ближайшие населенные пункты. Российской армии удалось освободить часть территории, но пока о полной безопасности говорить рано.

В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ ударили по интернату в Судже 2 февраля. Этот город больше всех пострадал в самом начале операции ВСУ в Курской области. Известно лишь, что атака была целенаправленной. Других подробностей о пострадавших или разрушениях нет.

На этом украинские военные не остановились. Утром 6 февраля они предприняли попытку контрнаступательных действий и пытались прорваться вглубь Курской области и захватить населенные пункты Черкасская Конопелька и Уланок. Для этого задействовали два механизированных батальона на бронетехнике.

Момент уничтожения украинской техники Источник: Минобороны России / Telegram

В это же время начали вскрываться подробности первых месяцев с попытки прорыва ВСУ. Пятеро украинских военных убили 22 жителя села Русском Поречном после вторжения на территорию региона. По версии следствия, они пересекли границу в сентябре, затем с 28 сентября по 24 ноября 2024 года убили 11 мужчин и трех женщин. Кроме того, подозреваемые изнасиловали еще восемь женщин, которых после этого тоже убили. Тела своих жертв они спрятали в подвалах частных домов. Двоих подозреваемых уже задержали. Они дали признательные показания.

От ударов страдает не только Курская область. Россия подверглась массированной атаке украинских беспилотников 3 февраля. Над регионами уничтожили 70 дронов: 27 БПЛА — над Ростовской областью, 25 БПЛА — над Волгоградской областью, семь — над Астраханской, пять — над Воронежской, четыре — над Белгородской и два — над Курской областью.

Из-за падения обломков разгорелся пожар на нефтеперерабатывающем заводе и были проблемы с электричеством. Во время налета дронов в России временно закрывали аэропорты Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова, Ульяновска и Волгограда, Владикавказа, Грозного и Махачкалы.

В течение ночи 4 февраля, как сообщает Министерство обороны, дежурные силы ПВО уничтожили над акваторией Азовского моря управляемую ракету большой дальности «Нептун».

В новых регионах ситуация не лучше. 4 февраля школьный автобус подвергся атаке в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий. В результате пострадали шесть человек: водитель и пятеро детей. Мужчина находится в тяжелом состоянии. У детей осколочные ранения.

В автобусе ехали дети Источник: Балицкий Евгений / Telegram











Удары по России не остаются без ответа. На всей территории Украины днем 6 февраля объявили воздушную тревогу. Беспилотники и ракеты атаковали военные объекты и критическую инфраструктуру. Из-за этого произошли массовые отключения электроэнергии в восьми регионах страны.

— Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах, — сообщает Минобороны РФ.

По информации «Укрэнерго», свет отключили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях. Похожая ситуация наблюдалась в Киевской и Черниговской областях, пишет издание «Страна».

Однако стороны продолжают обмен пленными. Последний прошел 5 февраля. В результате переговоров в Россию удалось вернуть 150 военных, столько же передали украинской стороне.

Переговоры и условия

О желании начать переговоры и покончить с боевыми действиями высказываются как Россия, так и Украина. США в лице президента Дональда Трампа уже в открытую говорят о прогрессе в этом процессе. Разберемся подробнее, как обстоят дела на сегодняшний день.

Россия планирует запросить заседание Совета Безопасности ООН по теме урегулирования конфликта на Украине в середине февраля. Ранее, как сообщил первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский, подобных мероприятий не проводилось. Китай как председатель обозначил дату 24 февраля и обязался должным образом организовать встречу.

В это же время пресс-пул Белого дома распространил сообщение с выступлением президента США Дональда Трампа. Американский лидер заявил, что Штаты достигли значительного прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Однако он не стал раскрывать, о каких именно договоренностях идет речь. Также Трамп подтвердил, что собирается поговорить с Владимиром Путиным. И выразил надежду, что достигнет «чего-то существенного».

Однако, по данным NBC, в администрации президента США произошел раскол о способах достижения перемирия на Украине и давления на стороны конфликта.

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Украине Кит Келлог выступают за то, чтобы оказать давление на Россию, чтобы та остановила продвижение.

Есть и другая сторона, которые считают необходимым сократить многомиллиардную помощь Украине. Это, по их мнению, ускорит процесс завершения конфликта.

Какую именно займет позицию Трамп, пока неизвестно. Asia Times считает, что настроен он агрессивно. В качестве аргумента оно приводят тот факт, что президент США усилил свою риторику в отношении России, пригрозил Путину дополнительными экономическими санкциями, а также заявил, что хотел бы, чтобы ОПЕК увеличила добычу нефти. Издание не сомневается, что Трамп действительно хочет закончить конфликт на Украине, но постепенно меняет свои условия.

СМИ сейчас публикуют возможные планы Трампа, о которых узнали благодаря утечке:

По данным Daily Mail, Зеленский должен согласиться на прекращение огня к 20 апреля, что остановит продвижение России. При этом Украине будет запрещено вступать в НАТО. Далее последует вывод украинских войск из Курской области и признание новых территорий за Россией. В это же время европейские войска займутся охраной демилитаризованной зоны. В свою очередь Киеву предоставят помощь в размере 486 млрд долларов и перспективу вступления в ЕС к 2030 году. Для этого уже в феврале должен состояться телефонный разговор Зелинского с Путиным, а к концу месяца — личная встреча. Согласно плану, 9 мая обнародуют условия всех соглашений.

Пока встрече Зеленского и Путина мешает статус украинского лидера. Но, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия остается открытой для переговоров, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский «имеет большие проблемы» с точки зрения своей легитимности.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Associated Press, что хочет провести переговоры с Россией об окончании конфликта, но после встречи с Трампом.