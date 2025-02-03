Обожает борщ и живет в горах. Айтишник из Нидерландов переехал на Алтай и возит туристов за рулем «буханки»

Мужчина путешествует по Алтаю вот уже 10 лет Источник: Яп ван дер Кой

Вот уже почти пять лет голландец Яп ван дер Кой живет на Алтае. Он переехал сюда после того, как влюбился в русскую женщину и местную природу. История голландца — в материале наших коллег из NGS22.RU .

«Мне очень нравится ее голос»

Япу 58 лет, у него трое сыновей — им 25, 26 и 28 лет. Первый брак нидерландца закончился еще в 2006 году. А в 2015-м он встретил свою нынешнюю жену Евгению. Тогда и начал планировать переезд в Россию, но ждал, когда дети станут взрослее.

— В 2015-м я приехал в тур в Казахстан, как и она — познакомиться с его природой. Но из всей группы туристов я был одним, кто не знал русский, а Евгения могла спокойно переводить на английский. Мы много общались, поэтому спустя пару месяцев после нашей встречи я уже приехал к ней на Алтай. Мне очень понравился ее голос. Окончательно перебраться смог, когда дети стали зарабатывать сами и закончили институты.

Источник: Яп ван дер Кой Источник: Яп ван дер Кой

После поездки влюбленные общались через мессенджеры и звонки, а спустя пару месяцев Яп приехал, чтобы посмотреть Алтай. Говорит, что уже тогда понял, что по-настоящему влюбился — в Евгению и природу Алтая.

До переезда он часто ездил в Россию по работе, поскольку занимал должность IT-специалиста в известной нидерландской фирме-производителе грузовых автомобилей и тесно сотрудничал с русскими компаниями.

Летел в Горно-Алтайск через Лондон

Переезд в Россию Яп планировал в 2020 году. Но началась коронавирусная пандемия:

— Думали, прилечу в мае, но получилось переехать только в августе. Из Амстердама купил билеты в Лондон, только оттуда можно было улететь в Москву, а оттуда — в Барнаул. Долетев, был безмерно счастлив. Потом и до Горно-Алтайска добрался. Всё время приходилось сдавать тесты на COVID и надеяться, что они будут отрицательными.

Источник: Городские медиа

До этого, в 2017 году, Яп приезжал на Алтай вместе с сыновьями, чтобы познакомить их с Евгенией и показать русскую природу, а после возвращался каждое лето.

— В 2020-м было ощущение, что вернулся домой, — вспоминает Яп.

После переезда с IT-сферой Яп практически расстался, а его главным делом стали экспедиции на Алтай, а после и семейный туристический бизнес.

— В Нидерландах живет 18 миллионов человек, на Алтае — всего 260 тысяч, притом он в два раза больше. В моей стране всюду населенные пункты и нет таких просторов. А мы сейчас обитаем в маленькой деревне около Маймы, у нас из окна горы видно!

Источник: Яп ван дер Кой

Бескрайние просторы Яп и Евгения считают безусловным преимуществом жизни на Алтае. В город выбираются не часто, хотя он всего в 15 минутах езды. Перестраиваться на русский лад, говорит нидерландец, было довольно легко. Особенно полюбились ему русское гостеприимство и борщ:

— Борщ я люблю, а вообще очень много разных вкусных супов в России, которые мне нравятся, ну и плюс еще всякие блюда, например пироги. Очень вкусные, но от них толстеешь, — смеется Яп.

Готовят в интернациональной семье и голландские блюда, например киббелинг — рыбу в кляре, которая обжаривается по особой технологии.

За рулем «буханки»

Источник: Яп ван дер Кой

Пара возит иностранцев в длительные туры по Алтаю. Один из них — с заездом в Сайлюгемский национальный парк и возможностью увидеть диких животных. Гости из разных стран выбирают разные маршруты.

— У немцев, например, особое отношение к таким путешествиям. Для них мы сделали тур в 12–14 дней — они хотели глубины Алтая посмотреть, пролезть в самые дебри, — рассказывает Евгения.

— Поездки к дикой природе Алтая — всегда нечто завораживающее. В национальном парке особенно — там и аргали, и краснокнижные медведи, и даже снежные барсы. Наблюдаем за дикими животными, конечно, с безопасного расстояния, но и это прекрасно, — уточняет Яп.

Источник: Яп ван дер Кой Источник: Яп ван дер Кой

В одну из таких поездок гостиничный домик, где собирались остановиться туристы, оказался занят — на территории парка снимали фильм, а в доме жили Митя Фомин и Елена Летучая. Тогда группе предложили поставить юрты или аилы, на что все отреагировали положительно:

— Кто же тогда знал, что 1 июля пойдет снег. А юрты просто на траве стояли, без печек даже. Тогда парк пригнал нам грузовики со спальными местами, но многие наши иностранцы всё же решились остаться ночевать в юрте. Помню, выходим вместе пить чай, разговаривать, а мимо нас, на расстоянии вытянутой руки, бежит стадо аргали — горных баранов. Уверена, путешествие было для немцев просто незабываемым, — рассказывает Евгения.

Когда Яп с Евгений только раздумывали о создании туристической компании, то поставили себе цель: рассказывать об Алтае живо, знакомить с непроходимыми местами и уходить далеко в горы. А историю алтайской земли показывать через знакомство с местными жителями.

— Для многих иностранцев, да даже для русских, удивительно, как алтайские чабаны в высокогорье живут в таких маленьких домиках и пасут стада. При всех сложностях их жизни они доброжелательны и всегда готовы показать нам свой быт — с водой из родничка и маленькой баней.

Источник: Яп ван дер Кой Источник: Яп ван дер Кой

Во все путешествия по бездорожью пара ездит на УАЗ «буханке», которую им пришлось модернизировать для более комфортных поездок — поменять и развернуть сиденья по направлению движения.

— Голландец за рулем «буханки»! Классно же, — уточняет Евгения.