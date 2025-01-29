«Не переходите по ссылкам»: крупный маркетплейс предупредил ярославцев об опасной рассылке

В Ozon предупредили о мошеннической рассылке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











29 января маркетплейс Ozon предупредил пользователей из Ярославской области о мошеннической рассылке. Как сообщили порталу 76.RU в пресс-службе компании, злоумышленники получили доступ к аккаунту одного из сотрудников.

— Ночью злоумышленники получили доступ к аккаунту сотрудника службы поддержки официального сообщества «ВК» и запустили фишинговую рассылку. Мы в курсе ситуации и сейчас доступ восстановлен, а рассылка прекращена. Фишинговые сообщения, отправленные пользователям, были удалены. Если вы получили сообщение от мошенников, ни в коем случае не переходите по ссылкам, — предупредили в Ozon.

Фишинг — вид интернет-мошенничества, цель которого получить доступ к данным пользователя.

До 1 февраля будут закрыты сообщения чата поддержки в группе «Вконтакте».

— Сообщения группы закрыты до 1 февраля — ни вы, ни мы не можем ничего написать или просмотреть. Если вы писали нам и не успели получить ответ, продублируйте ваш запрос в обсуждение или чат с поддержкой в приложении — обязательно во всём разберёмся, — говорится в обращении в официальном сообществе Ozon во «Вконтакте».