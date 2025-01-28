Сможем на юг полететь? Закрытые аэропорты ищут сотрудников, которые нужны для возобновления работы: новости 28 января

Раньше закрытые аэропорты тоже размещали вакансии, но они были связаны с поддержкой работоспособности воздушной гавани Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 28 января.

Аэропорты юга России ищут новых сотрудников

В шести закрытых российских аэропортах активно ищут новых сотрудников. На сайтах по поиску работы или самих сайтах закрытых воздушных гаваней появились новые объявления, более 150 свежих вакансий. Все они были опубликованы на прошлой неделе.

Раньше закрытые аэропорты тоже размещали вакансии, но они были связаны с поддержкой работоспособности воздушной гавани. Теперь ищут людей, которые участвуют в обслуживании самолетов и пассажиров. Например, компания «Аэродинамика» (аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы) открыла 119 вакансий, из которых 46 в аэропорту Краснодара и 15 — в аэропорту Анапы. В столице края ищут руководителя группы пассажирского обслуживания, оператора видеонаблюдения и сопровождающего маломобильных пассажиров. В Анапе — начальника группы досмотра, диспетчера и других.

Также вакансии открыты в аэропортах Ростова-на-Дону, Симферополя, Воронежа и Геленджика. Там ищут водителя спецтехники на перроне, грузчика и специалиста наземного обслуживания воздушных судов, диспетчера, инспектора по досмотру, грузчика и водителя спецтехники, ведущего инженера по эксплуатации аэродромов, инженера по орнитологическому обеспечению полетов и приемосдатчика багажа и груза.

Так аэропорты могут заранее готовиться к возможному открытию, однако официальных подтверждений на этот счет не поступало.

В Подмосковье сгорел крупный склад

В подмосковном Солнечногорске недалеко от деревни Пешки сгорел склад по производству мебели. По информации пресс-службы МЧС по Московской области, площадь возгорания составила 1 тысячу кв. м.

Спасателям удалось потушить открытый огонь в здании. Для ликвидации огня привлекли 20 единиц техники и 56 человек. Причина возгорания пока неизвестна, информации о пострадавших не поступало.

По этому адресу числятся два предприятия, одно из которых производит химические продукты, спецодежду и товары для стройки, а вторая компания занимается упаковкой и фасовкой товаров. Оба предприятия, судя по данным отчетов, не являются крупными бизнес-структурами.

Огонь распространился на 1 тысячу кв. м. Источник: Подслушано в Солнечногорске / Telegram

Солнечногорская городская прокуратура уже начала проверку по факту возгорания. Кроме того, многие жители Солнечногорска стали очевидцами крупного пожара. Они выложили в соцсети фото и видео клубов черного дома, которые валили из горящего здания.

Столбы дыма было видно издалека Источник: Подслушано в Солнечногорске / Telegram

В Забайкальском крае пьяный прохожий нокаутировал девочку

В Краснокаменске Забайкальского края мужчина напал на девочку-подростка, в результате чего она потеряла сознание. По информации официального представителя МВД Ирины Волк, девочку доставили в больницу с переломом носа и сотрясением.

В социальных сетях появилось видео с камеры наблюдения, где видно, как мужчина наносит сильный удар по голове несовершеннолетней. Девочка в это время просто шла к бабушке, передают наши коллеги из CHITA.RU. Сейчас девочка находится под присмотром врачей в краевой больнице № 4 в Краснокаменске, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Девочка просто шла мимо мужчины Источник: Ирина Волк, официальный представитель МВД России / Telegram

Известно, что мужчина приехал из соседнего села к родственникам и разгуливал по окрестностям города. Теперь его задержали. Из-за нападения завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

В Индии распространяется неизвестный вирус

В двух штатах Индии фиксируют случаи неизвестной болезни. За месяц в небольшой деревне заразились 38 человек из трех семей, 17 из них умерли, среди погибших были дети. Симптомы у всех одинаковые: слабость, тошнота, лихорадка, отек мозга. Предположительно, причиной заболевания являются токсины, но пока неизвестно, какие именно.

Роспотребнадзор отслеживает информацию о неизвестной болезни в Индии. Специалисты уделяют внимание эпидемиологической обстановке и возможным рискам ввоза инфекции в Россию.

Информация о подозрении на инфекцию незамедлительно поступает в Роспотребнадзор. Система «Периметр» на российской границе анализирует эпидемические риски и помогает выявлять пассажиров с признаками инфекций, прибывающих из стран с неблагоприятной обстановкой.

В Стокгольме мужчина пытался на авто въехать в посольство России

Бежать с места преступления он не собирался Источник: Sweden Herald











Мужчина в Стокгольме решил пробраться в посольство России. Для этого он пытался протаранить машиной ворота диппредставительства.

— Он пытался проникнуть на территорию, проехав через ворота, но ему это не удалось, — пресс-секретарь полиции рассказал Дэниель Викдаль в разговоре с Aftonbladet.

По информации местного издания Sweden Herald, мужчину задержали, когда он сидел в машине. Им оказался украинец, который в 2015 и 2018 годах нападал на посольство и торгпредство РФ. Мотивы его поступка неизвестны.

— Полицией каких-либо серьезных мер в отношении этого человека предпринято не было, что и привело к сегодняшнему инциденту. Хорошо, что никто при этом не пострадал, — отметили в посольстве.

Игровые консоли PlayStation и Xbox могут попасть под санкции

Популярные игровые консоли PlayStation и Xbox могут внести в 16-й пакет санкций против России. Об этом заявил газете FT глава дипломатии ЕС Каллас.

— Мы действительно изучаем всё, что помогает России вести войну, чтобы включить это в санкционный список. Даже консоли для видеоигр, потому что, по-видимому, именно с их помощью они управляют беспилотниками, — отметил Каллас.

Игровые приставки ввозят в Россию через механизм параллельного импорта. В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что возможные санкции ЕС не окажут влияния на наличие приставок Xbox и PlayStation в российских магазинах. Эксперты отметили, что сейчас в сети представлен широкий ассортимент таких товаров, включая последнюю модель PlayStation 5 Pro и Xbox Series X, передает РБК.

В школы вернут предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

С 1 сентября 2026 года в российских школах вновь начнут преподавать «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Информацию об этом анонсировал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов подтвердил его слова.

— С 1 сентября 2026 года дети начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России», — сказал министр на пленуме Рождественских образовательных чтений в Москве.