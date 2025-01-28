«Я бы предпочла умереть в "Старбаксе"». Что известно о скандальном блогере Лене Миро, которая попала в ДТП и не вышла из комы

Последние несколько лет Миро жила в США Источник: Lenamyro / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











23 апреля 2024 года стало известно о смерти скандального блогера Лены Миро. Она попала в ДТП в США, впала в кому и скончалась, сообщали наши коллеги из Starhit.ru. Ей было 42 года. Однако официальной информации об этом долгое время не было, что начало порождать слухи вокруг трагедии.

В январе 2025-го гибель блогера подтвердилась документально. Федеральная налоговая служба РФ обновила информацию о статусе бизнеса Елены Мироненко (ее настоящее имя — Прим.ред.). В реестре указано, что ИП «прекратил деятельность в связи со смертью 20 апреля 2024 года».

Источник: официальный сайт ФНС / egrul.nalog.ru











Лена Миро стала наиболее известна в 2010-х годах благодаря своему блогу в «Живом Журнале». Там она комментировала события из мира шоу-бизнеса и критиковала российских звезд. А около года назад она заявила о перерыве и перестала появляться в соцсетях. MSK1.RU рассказывает, что известно о скандальной писательнице, жизнь которой внезапно оборвалась.

От студентки Кембриджа до писательницы

Лена Миро (настоящее имя — Елена Мироненко) родилась 24 июня 1981 года в Старом Осколе (Белгородская область). После школы она поступила на переводчика в Воронеж, а в 2000-х уехала учиться в Кембриджский колледж. В Англии подрабатывала организатором дискотек — ее клиентами были переехавшие в Лондон россияне.

После Миро перебралась в Москву и работала переводчиком-синхронистом, а затем решила уйти в писательство. В 2010 году Елена выпустила две книги в соавторстве с писателем Алексеем Олиным: «Школа: детство кончилось; дневник Марлы» и «Школа: занимательная физичка / оборотень с указкой» . Произведения были основаны на популярном в то время мистическом сериале «Школа» (16+). В 2012 году Лена Миро также дебютировала как сценарист — написала сценарий к сериалу «Проснемся вместе?» (18+).

Источник: labirint.ru











Спустя время на книжных полках появилась еще одна книга Миро — «Мальвина и скотина». В основе сюжета — история девушки, которая выскочила замуж за российского олигарха.

Источник: Lenamyro / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Роман принес Елене популярность, но чтобы дополнительно привлечь внимание к своим книгам, девушка завела блог в «Живом Журнале» и не стеснялась писать всё, что думает о политике и звездах шоу-бизнеса.



От Галкина* до Бузовой

В 2011 году записи Миро регулярно попадали в топ ЖЖ, а спустя пару лет блог и вовсе занял 4-е место в рейтинге лучших на платформе. Девушка регулярно «проходилась» по знаменитостям: заявляла, что Максим Галкин* стал «бабушкой» в отношениях с Аллой Пугачевой, критиковала новую прическу актрисы Кристины Асмус, обсуждала развод Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.

Лена дружила с телеведущей Аленой Водонаевой Источник: lena-miro.ru











В своих последних постах Лена писала об операции Филиппа Киркорова, бровях Ольги Бузовой и фигуре Юлии Высоцкой. А 25 марта 2023 года в блоге появилась печальная для поклонников публикация, в которой Миро заявила, что закрывает его.

— Всё рано или поздно заканчивается. В этом нет ничего необычного. Всё меняется, и всё требует изменений. Или хотя бы сил на то, чтобы продолжать. А если их нет? Блог закрыт. Перерыв это или навсегда, время покажет, — написала девушка.

Источник: lena-miro.ru











Ввела моду на фитнес

Звезда ЖЖ также активно делилась снимками из спортзала и не стеснялась показывать стройное тело. Она выпустила несколько книг о фитнесе — «Я тебя похудею» и «Я тоже была толстой» . В 2020 году Миро и вовсе заявила, что именно она ввела моду на спорт в России.

— Это я ввела моду на фитнес в России. Это я, обладающая уникальными знаниями, кто досконально знает, как девушке правильно «выстроить» тело в спортзале, — написала она на своей странице в Instagram (деятельность запрещена в РФ).

Источник: Lenamyro / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Общаясь с мечтающими похудеть подписчицами, Миро не стеснялась в выражениях: она часто обращалась к читателям «толстые свиньи», считая, что такая формулировка сильнее мотивирует.



Источник: Лена Миро / Vk.com











Проект Шмарова?

О личной жизни скандальной писательницы известно мало. В СМИ ходили слухи о том, что Миро состояла в отношениях с журналистом Андреем Шмаровым (основатель журнала «Эксперт», бывший гендиректор проекта «Сноб» и экс-главный редактор «Ведомостей»). В пабликах также писали, что именно он подтолкнул Елену на создание блога и раскрутил ее.

Источник: Лена Миро / Vk.com











По ЖЖ разошелся скриншот поста Шмарова, в котором он признавал свой роман с Еленой.



— Да будет вам известно: Лена никогда не стеснялась отношений со мной, хоть это были циклические, изнашивающие, жертвенные отношения, априори обреченные на разрыв, — говорилось в публикации.

Источник: ilyavaliev.livejournal.com











В 2017 году Миро вышла замуж за американца Ричарда Прайда, а спустя три года СМИ сообщили, что Лена родила ребенка. В начале 2020-х годов Миро переехала в США.

«Я бы предпочла умереть в „Старбаксе"»

23 апреля 2024 года стало известно о смерти Миро. Одной из первых трагичную новость сообщила телеведущая Лера Кудрявцева.

— Умерла Лена Миро. Ее посты в ЖЖ, когда кто-то умирал, начались «Зачем умерла?» Говорят, ДТП и кома, из которой она не вышла, — написала она в своем Telegram-канале.

Источник: Лена Миро / Vk.com











В 2011 году Миро опубликовала в своем блоге философский текст, в котором рассказала, что хотела бы умереть в кофейне Starbucks в Лондоне.

— Если бы можно было выбрать место собственной смерти, я бы предпочла умереть в «Старбаксе» на углу Вайго и Риджент. Это лучший «Старбакс» в Лондоне. Здесь, среди кофейно-пончиковых запахов и стильно одетых людей, я впервые почувствовала себя по-настоящему счастливой. Я словно нашла свой рай, из которого через пару месяцев мне предстояло вернуться в ад под названием Липецк, — писала она.

Источник: lena-miro.ru











Источник: Городские порталы

До этого мы рассказывали историю всемирно известного изобретателя Анатолия Буденного, защитившего более 100 патентов на научные изобретения. Он стал московским бомжом и попал в психушку.



А в этом материале мы вспоминали тех, с кем Россия простилась в 2024 году.