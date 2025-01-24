«Нам доверяют как врачам». Машинист и бармен бросили работу, чтобы делать украшения, — посмотрите на эту суровую красоту

«Никогда не знаем, что будет в финале». Иркутские ювелиры делают украшения из камней, когтей и клыков животных Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Мастерская Никиты Серого и Сергея Суханова небольшая, но по-домашнему уютная. Она находится в Иркутске в деревянном домике. Несколько рабочих столов, куча неизвестного простому человеку оборудования, одно окно, через которое в комнату пробиваются солнечные лучи, и частички ювелирной пыли, сверкающие на свету точно сотни крохотных бриллиантов. В этой комнате рождаются причудливые, удивительные украшения из бронзы и серебра с минералами, а еще когтями и клыками животных и птиц. Они создаются под брендом «Дыхание» (в прошлом S.N.E.B.A.). Его историю Никита и Сергей рассказали нашим коллегам из «ИрСити».

Лишь небольшая часть коллекции украшений, которые делают Никита и Сергей Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











«Я парень увлекающийся, но ленивый»

Никита переехал в Иркутск больше 10 лет назад из Анапы. Решение неожиданное, ведь обычно люди перебираются из Сибири в более теплые края, а не наоборот. Но у всего этого есть вполне логичное объяснение.

— В Анапе жил мой дедушка, моя мама. И мы со своей большой семьей, в которой, кроме меня, еще четверо братьев и сестра, тоже жили там. Выяснилось, что из шести детей в благовоспитанной семье я оказался самым сабантуйным. Мне было совершенно невозможно найти хоть какое-то применение в жизни. Поэтому я самосослался в Сибирь к отцу, — начал историю Никита.

Никита Серый переехал в Иркутск из Анапы больше 10 лет назад Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Собеседник сразу же признался, что тогда он не очень представлял себе, куда едет. Ему казалось чем-то немыслимым — ехать шесть суток в поезде через всю страну, чтобы открыть для себя новый и совершенно незнакомый мир Сибири.

— Помню, что меня на вокзале встретили фразой: «А ты что, в летней куртке приехал?» И у меня тогда мозг начал клинить — в смысле, летняя куртка? Для меня это было чем-то несуществующим. Но меня «понесло», и вот уже 10 лет, одиннадцатый год, как я тут живу, — поделился Никита.

Заготовки будущих украшений Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Именно здесь, в Иркутске, проявились творческие способности молодого человека, а вслед за этим нашлось и дело всей жизни. Правда, перед этим пришлось поработать барменом в нескольких развлекательных заведениях. Это был просто заработок, который не приносил морального удовлетворения.

Тут творится настоящая магия Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











— Я все-таки из духовной семьи, семьи священника. И вся эта тусовочная жизнь, ночные заведения — всё это не мое. Зато через некоторое время выяснилось, что у меня «есть руки», они что-то могут и это кому-то нужно. Бунтарь внутри меня рвался-рвался наружу и дорвался до того, чем я сейчас и занимаюсь. Оказалось, что я потомственный мастеровой. Отец мой всю жизнь занимался творчеством, а дед по отцовской линии приложил кисть к росписи Киево-Печерской лавры. Эту тягу и способности к ремеслу я тоже унаследовал, — отметил собеседник.

Подвеска с обсидианом Источник: @ART_BREATHING / Telegram

Но в ювелирку Никита пришел не сразу. Всё началось с интереса к камням, и случилось это около восьми лет назад.

— Я стал читать про камни, и меня сильно интересовали их свойства, было любопытно, что из написанного правда, а что нет. Тогда же я в интернете вычитал, какой камень подходит мне, и оказалось, что это — лазурит. Я стал узнавать, где его можно найти, и выяснилось, что лазурит добывают в Слюдянке. Бери молоток и иди откалывай, — заметил Никита.

Я, конечно, обалдел, для меня это стало откровением. Ни с каким молотком ни в какую Слюдянку я не поехал, тем более дело было зимой, а я парень хоть и увлекающийся, но ленивый. Вместо этого я нашел друзей, у которых были эти камни в избытке, взял у них несколько кусочков и стал искать мастерские, куда можно прийти и обработать камни для себя. Никита Серый

Так Никита впервые попробовал поработать с камнями, и этот процесс его затянул. Настолько, что через некоторое время он стал управляющим камнерезного цеха в этой мастерской. Правда, надолго он там не задержался. Признается, что ему не подошла «специфика мокрых рук».

Кольцо «Листья» Источник: sneba_irk / «ВКонтакте»

— Я очень люблю камень, но мне не слишком понравилось его обрабатывать. Поэтому я решил попробовать поработать с металлом и пошел в ученики к иркутскому ювелиру Екатерине Скачковой. Я получил там базовые навыки, но из-за того, что у нее в мастерской не было литья и соответствующего оборудования, я не мог воплотить в жизнь все свои идеи. Меня влекла хаотичная форма камней и кристаллов, которые так же хаотично обрамлены металлом. Но делать сам этого пока не мог, — рассказывает Никита.

Мастерская у Никиты и Сергея небольшая Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»

Тогда Никита ненадолго уехал в Анапу и поработал в ювелирной мастерской старшего брата. Там молодой человек научился плести цепи и делать классическую закрепку камней. А затем, вернувшись в Иркутск, Никита пошел в мастерскую Sophia к Кристине Скобиной, где работал несколько лет и узнал всё то, что помогло дорасти до авторских украшений и собственной мастерской.

Кольцо «Ланселот» Источник: sneba_irk / «ВКонтакте»

«Как голодный хапал информацию»

Сергей пришел к ювелирному делу тоже не самым простым путем. Его карьера не была связана с творчеством никак — он работал на железной дороге простым машинистом. Но Сергей дружил с Никитой, а тот периодически пытался перетянуть друга на «светлую сторону».

Вместе с Сергеем и Никитой в мастерской работает Алиса Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











— Я долго Сергея Николаевича втягивал в нашу стезю, потому что их работа «и опасна, и трудна». Я же хотел показать, что можно жить творчески. Он какое-то время стеснялся, но в итоге увидел, что то, чем я занимаюсь, это интересно, и стал увлекаться этим всё больше и больше, — вспоминает Никита.

Подвеска из бронзы с когтем медведя Источник: сайт «Таежная лавка»











Сам Сергей говорит, что к творчеству его тянуло с самого детства, но профессию выбирал рабочую для большей надежности и стабильности.

Сергей Суханов до ювелирной мастерской 11 лет отработал машинистом на железной дороге Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











— На железной дороге я отработал 11 лет. Потом, уйдя оттуда, открыл пару бизнесов с друзьями, но так уж сложилось, что мы не сошлись характерами. Занимался разными вещами, но всё это было скорее про существование, чем про жизнь. Мы ходили с Никитой Евгеньевичем в зал, и однажды он говорит: «Не хочешь попробовать себя в ювелирке?» И я пришел в ту же мастерскую, где работал Никита, — к Скобиной, — рассказывает Сергей.

ожерелье «Лунная ночь» из клыков кабана Источник: сайт «Таежная лавка»











Никита тут же добавляет, что буквально через три месяца Сергей, не имея до этого никакого опыта в ювелирном искусстве, стал лучшим мастером в Sophia.

В этих ящичках лежат материалы и камни, необходимые для ювелирного дела Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»

— Я там почувствовал себя как рыба в воде. Мне нравилось это всё больше и больше. Мне кажется, что у каждого человека есть творческая жилка, но мы часто о ней забываем и не пытаемся ее никак развивать. Это очень зря. Я столько лет потратил впустую на ту жизнь, а потом, придя в ювелирку, стал как некормленый, голодный человек отовсюду хапать информацию и учиться. Слава богу, мне всё это давалось очень легко, — признается Сергей.

Кольцо «Дитя леса» с нефритом Источник: sneba_irk / «ВКонтакте»

Через некоторое время они с Никитой решили запустить свой проект — отдельную мастерскую, которая позволила бы заниматься чистым творчеством и делать только то, что хочется им самим. У Никиты уже был свой бренд S.N.E.B.A., в первых трех буквах которого зашифрованы его инициалы, а в двух оставшихся — инициалы его деда и прадеда Бориса и Архипа.

Станок для полировки готовых изделий Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Как только Сергей и Никита объединились, по какому-то провидению свыше появились спонсоры. Осенью 2021 года они предложили вложиться в проект, помогли с оборудованием, но главное — сделали крупный заказ на первую партию украшений.

Кольцо «Баланс» с когтем ворона Источник: сайт «Таежная лавка»











— Несколько лет мы развивали эту мастерскую, но не так давно поняли, что концепция S.N.E.B.A. уже не попадает в то, что мы делаем. Она скорее про мои личные хотелки, а наше общее детище уже куда более масштабное. Поэтому мы провели ребрендинг и теперь называемся студией ювелирного творчества «Дыхание», — заметил Никита.

Еще немного атмосферы мастерской Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











«Бывают такие экземпляры, что в руках подержать — счастье»

Сергей и Никита работают и экспериментируют с любыми металлами, минералами и материалами. Основой могут быть ювелирная бронза, нейзильбер или серебро, а вот дальше — полная свобода творчества. В ход идут драгоценные или полудрагоценные камни, когти и клыки любых животных и птиц, какие только можно достать в Сибири. По желанию отдельных заказчиков мастера могут сделать украшение даже с обычным камушком или кусочком бутылочного стекла, найденным где-нибудь на морском побережье.

Парные кольца с сердечками Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











— Бывает, что человек найдет на берегу Байкала какой-нибудь маленький симпатичный камушек — и всё, у него любовь с первого взгляда. Он ходит, смотрит на него и не знает, куда его применить. Может, со стороны это выглядит странно, но у человека радость случилась. И мы можем сделать так, чтобы ему было еще теплее, чтобы он мог носить этот камушек с собой, — говорит Сергей.

Немного милоты даже в таком серьезном деле никогда не повредит Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Назвать хоть сколько-нибудь приблизительное количество изделий, созданных за эти годы в мастерской, Никита и Сергей не смогли. Говорят, что порой даже не успевают фотографировать готовые украшения: их выкупают еще до того, как они бывают закончены. Часть из них продается на сайте таежной лавки «Тамга», другая — в одноименном сувенирном магазине на Ольхоне плюс в нескольких сувенирных магазинах и салонах Иркутска. Кроме того, к мастерам можно обратиться со своей идеей, и они сделают авторское украшение на заказ.

Заготовки для изделий с местным колоритом Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Вдохновляются ребята уникальной байкальской флорой и фауной, кроме того, наблюдают за другими мастерами и любят посерфить Pinterest. Но главное в их творчестве — исследование себя.

Под некоторые процессы парни приспособили старый чайник Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











— Я уже восемь лет исследую себя при помощи творчества, и только сейчас более-менее стал нащупывать что-то свое. Это такой же беспрерывный процесс, как и любое обучение. Ты что-то создаешь, потом переделываешь, улучшаешь, и это не останавливается никогда. Из многих сотен изделий случившихся может быть около десятка, — говорит Никита.

Кольцо «Ритуал» из рога с фианитом Источник: сайт «Таежная лавка»











Затем поясняет: под случившимся он понимает знаковые украшения, которые отличают тебя как мастера от других умельцев. Это те самые серьги, кольца или браслеты, которые ты будешь повторять год за годом, потому что они совершенны.

Годам к пятидесяти я надеюсь собрать коллекцию из таких вот знаковых украшений. Никита Серый

— Я лично считаю себя счастливым, потому что к нам приходят люди, которые доверяют нашему творчеству. Они говорят: «Мы видели, как вы делаете, нам нравится, сделайте что-нибудь вот с этим камнем». За это я благодарен нашим заказчикам, потому что они разрешают нам учиться через их изделие. Мне дают какие-то обалденные камни, я с ними работаю, у меня создаются новые нейронные связи в голове, открываются духовные и душевные потоки. Порой бывают такие экземпляры, которые даже в руках подержать — это счастье. А я могу их дополнить. Это очень ценно, что ты через свои изделия становишься частью жизни другого человека, — делится мыслями Никита.

Кольцо с петерситом Источник: sneba_irk / «ВКонтакте»

Собеседник признается, что камни порой сами «подсказывают», каким должно быть готовое украшение. Поэтому Никита и Сергей, взявшись за тот или иной минерал, часто не знают, что получится в конце.

— «Танец» всегда идет от камня. Нужно замедлиться, попытаться его почувствовать, и тогда руки сами начинают что-то плести. Изначально я никогда не знаю, что будет в финале. Я могу что-то себе воображать, но камень «скажет»: «Чувак, ну куда ты смотришь? Этот бок мне приоткрой, а вот здесь меня укутай вензелями». Камни сами «просят» нужную фактуру, — уверяет Никита.

Колье «Маленькая галактика» с лабрадоритом Источник: sneba_irk / «ВКонтакте»











Ему вторит Сергей, который замечает, что часто их заказчики доверяют мастерам не меньше, чем пациенты доверяют своим лечащим врачам. Именно в таком согласии и рождаются самые лучшие изделия.

У ребят можно заказать любое изделие — вы ограничены лишь собственной фантазией Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











— Это — целая вселенная взаимодействия человеческих душ и личностей. Мы все встречаемся, взаимодействуем, отдавая друг другу что-то, кусочек чего-нибудь, оставляем «отпечатки». И они потом распространяются по миру. Задача нашей мастерской — оставить хороший, красивый след в сердцах людей, — признается Сергей.

Подвеска «Можжевельник» с рогом оленя и самоцветом Источник: сайт «Таежная лавка»











И, судя по всему, ребята справляются с этой задачей отлично. Никита заметил, что их изделия становятся всё популярнее и часто «уезжают» далеко за пределы Иркутской области. А затем рассказал одну выразительную историю.

Украшения, вдохновленные природой Источник: @ART_BREATHING / Telegram Украшения, вдохновленные природой Источник: @ART_BREATHING / Telegram

— Однажды я отправил брату в подарок серебряную подвеску с нефритом. Передал ее в Анапу через знакомого, который по счастливой случайности отдыхал на Ольхоне. Брат у меня психолог, и вот как-то раз он проходил обучение в Москве. Курс был редким, а набор небольшим — всего 12 человек со всей страны. На этом курсе брат познакомился с девушкой-психологом из Владивостока, которая очень восхищалась его подвеской, — поделился Никита.

Источник: IRCITY.RU

После недолгого разговора девушка показала брату Никиты необычное кольцо, которое она когда-то привезла на память с Ольхона. Нетрудно догадаться, кто оказался автором редкого украшения.

Кольцо с опалом Источник: sneba_irk / «ВКонтакте»

— Когда брат позвонил и всё это мне рассказал, я был в полнейшем восторге. В Москве случайно встретились два человека: один из Анапы, другой из Владивостока, и у обоих наши украшения. Это же феерично. Потому что на тот момент у нас еще не было сотен изделий, были десятки, их было не так много. Но эта история очень сильно нас вдохновила. И таких живых рассказов много, наши украшения становятся знаковыми в жизни людей, — отмечает собеседник.