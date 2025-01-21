Подросток из Иркутска запустил фейерверк в себя, снаряд разорвался в груди: новости 21 января

Врачи в 3D увидели взорвавшийся фейерверк Источник: Ивано-Матренинская детская клиническая больница / Telegram











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 21 января.

Годовалый малыш умер на приеме у остеопата

Трагедия произошла в медицинском центре Байрамовой в Казани. Отец с сыном пришел на прием остеопата Ляйли Байрамовой, однако врач не успела приступить к процедурам, так как перед ними малышу стало плохо.

По информации Telegram-канала 112, скорая пыталась реанимировать ребенка, но безуспешно, малыш скончался на месте.

Медцентр Байрамовой называют известным на всю страну Источник: 112 / Telegram











Эмир был долгожданным ребенком в семье. Его удалось выносить и родить только с 8-й беременности.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Дело на контроле у прокуратуры. Тело малыша направили на экспертизу, по ее итогам выяснят причину гибели мальчика.

Россияне почти на сутки застряли в аэропорту Кубы

Почти 250 москвичей застряли в аэропорту Кубы. Пассажиры не могут вылететь с острова в Москву.

Очевидцы рассказали, что должны были направиться домой еще в 9 утра 21 января, однако просидели в самолете четыре часа, а после их вывели без объяснения причины. Сейчас в транзитной зоне находятся около 400 человек. Большая часть из них — граждане России.

По информации Telegram-канала Mash, задержка произошла из-за сломанной турбины Boeing 777-31h. Кроме того, представители авиакомпании «Россия» не предоставили пассажирам никакой информации и не выдали еду, воду.

Люди не могут вылететь уже более 12 часов Источник: Mash / Telegram

Официальных заявлений по поводу этого рейса авиакомпания пока не давала. Наши коллеги MSK1.RU направили запрос перевозчику, чтобы выяснить, почему вылет в Москву задерживается и когда россияне смогут вернуться домой.

Штрафы за продажу сигарет и вейпов детям увеличили

Госдума РФ приняла на пленарном заседании в третьем, окончательном, чтении законопроект об ужесточении ответственности за нарушение правил продажи никотинсодержащей продукции детям. Документ поддержали единогласно.

Теперь за продажу наркотикосодержащей продукции, а также устройств для ее потребления или сырья для производства придется заплатить:

300 тысяч рублей физическим лицам (вместо 40–60 тысяч ранее);

700 тысяч должностным лицам (вместо 150–300 тысяч);

2 миллиона рублей юридическим лицам (вместо 400–600 тысяч).

На Тайване произошло мощное землетрясение

Многие здания оказались разрушены Источник: Associated Press / YouTube

Утро 21 января началось на Тайване с мощного землетрясения магнитудой 6,4. Очаг располагался примерно в 12 километрах севернее населенного пункта Юйцзин на предполагаемой глубине около 10 километров.

Подземные толчки привели к серьезным разрушениям. По данным пожарной службы, 27 человек доставлены в медицинские учреждения с незначительными травмами. Среди них — шесть человек, включая месячного младенца, которых эвакуировали из разрушенного здания в городе Тайнань. Информации о погибших нет.

Спасатели оценивают масштабы повреждений. В частности, частично разрушен мост Чжувэй, начался пожар в типографии в городе Цзяи, его быстро ликвидировали.

Люди уже готовились к тому, что их дом обрушится Источник: X

В Сети начали расходиться впечатляющие кадры. На одном из них родители, как почувствовали толчки, проснулись и накрыли своими телами маленького ребенка, опасаясь обрушения здания.

Трамп стал президентом США

Дональд Трамп во второй раз вступил в должность президента США. Церемония инаугурации состоялась в Капитолии.

— Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и, прикладывая все свои силы, охранять, защищать и поддерживать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог, — произнес президент традиционную формулу.

На церемонии собралась вся политическая и бизнес-элита США. Среди них Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама, Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук и глава Meta (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Марк Цукерберг. Были и гости из других стран. Например, президент Аргентины Хавьер Милей и оппозиционер, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом).

Откладывать в долгий ящик выполнение своих предвыборных обещаний он не стал. Он подписал сразу несколько указов и выступил с обращением к главе России.

— Знаете, конфликт между Украиной и Россией вообще не должен был начинаться (ранее Трамп обвинял своего предшественника Джо Байдена в начале этого кризиса. — Прим. ред.). Он [Владимир Путин] должен заключить сделку. Я надеюсь, что он захочет этого, — сказал он журналистам во время общения в Овальном кабинете.

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил готовность к серьезному диалогу.

В Иркутске у подростка в груди взорвался фейерверк

Иркутские хирурги спасли подростка, в груди которого взорвался фейерверк. Тяжелое ранение он получил в новогоднюю ночь. После боя курантов мальчик вместе с друзьями вышел на улицу, чтобы запустить салют. Однако они установили пиротехнику не на открытом пространстве, а в какой-то трубе.

После этого подростки подожгли коробку и отбежали, но один из них тут же почувствовал резкую боль в груди и упал. В больнице на компьютерной томография органов грудной клетки обнаружили инородное тело в мягких тканях, а также разрушено ребро. Кроме того, у мальчика была двухсантиметровая рана с некротизированными краями.

— Сила заряда была такая, что он мгновенно пробил и зимнюю куртку, и кожу и взорвался уже внутри. По-другому я не могу объяснить механизм получения травмы. Это даже не пулевое ранение, с которыми пациенты периодически поступают, и даже не осколочное. Это именно заряд, который взорвался в теле, — поделился хирург Сергей Мороз, дежуривший в ту ночь в Ивано-Матренинской детской клинической больнице.

Этот заряд одновременно и покалечил ребенка, и спас. Врач пояснил, что фейерверк тампонировал рану, тем самым не дав начаться кровотечению. Также это инородное тело уберегло мальчика от пневмоторакса, так как не дало попасть воздуху в плевральную полость.

Сейчас подростка уже выписали из больницы. В реанимации он провел десять дней.

Из-за пожара в турецком отеле умерли более 60 человек

На горнолыжном курорте Карталкая в Болу в Турции вспыхнул пожар в гостинице. Он начался примерно в 03:30 ночи по местному времени. Изначально сообщалось, что огонь пошел с крыши и распространился на всё здание. Но позднее губернатор Болу Абдулазиз Айдин уточнил, что очаг находился на этаже, где расположен ресторан.

В это время года на курорт любят приезжать местные жители. Сегодня ночью там было 234 постояльца. Daily Sabah со ссылкой на местных чиновников сообщает, что на данный момент известно о 66 погибших. Еще 51 человек пострадал. Посольство РФ в Турции уточнило, что им не поступала информация о российских гражданах, которые могли пострадать при пожаре.

Пламя быстро распространилось на всё здание Источник: Х/Gebze Yenigün Gazetesi / bürgehan emrag; Anadolu