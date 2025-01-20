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Страна и мир обзор В Новокузнецке младенец едва не умер из-за отравления марихуаной. Он в реанимации: новости 20 января

В Новокузнецке младенец едва не умер из-за отравления марихуаной. Он в реанимации: новости 20 января

Что произошло за сутки

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3 комментария

Жизнь ребенка спасают врачи

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Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 20 января.

Младенец попал в реанимацию с отравлением марихуаной

В Новокузнецке врачи спасают жизнь 11-месячного мальчика с сильнейшим отравлением марихуаной. Ему стало плохо в квартире, где его мать жила со своими родителями. Источник NGS42.RU сообщил, что родители ранее были судимы. Также родственники имели проблемы с наркотиками.

Как отмечает собеседник портала, младенец в тяжелом состоянии оказался в реанимации. Ему стало плохо ночью, и его мать вызвала скорую.

Отца малыша несколько лет назад осудили по делу о краже. Мама мальчика в поле зрения правоохранителей не попадала.

Мужчина шокировал женский монастырь

Мужчина из Челябинской области приехал на Крещение в Новодевичий монастырь в Петербурге. Оттуда он попал в полицию. Дело в том, что он зашел в храм абсолютно голым.

Помощи полиции в монастыре попросили накануне незадолго до полудня, когда один из прихожан храма вспомнил день творения и скинул с себя всё. Полицейские задержали оголившегося и увезли в отдел, пишет «Агентство журналистских расследований». В отделе он получил протокол за употребление наркотических веществ.

— Не исключено, что отвечать за сеанс стриптиза предстоит и по уголовной статье. Вечером заявление об оскорблении своих религиозных чувств демонстрацией срама написала президент благотворительного фонда. Материалы передали в Следственный комитет, — пишет «Фонтанка».

Казнили убийцу

В Китае казнили мужчину, который в прошлом году разозлился из-за развода и въехал в толпу людей. Это были спортсмены на пробежке. Погибли 35 человек, еще 43 получили ранения.

Кадр с места трагедии в Китае

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Мужчине было 62 года. Суд счел, что его мотивацией был развод и раздел имущества, а также «неудовлетворенность жизнью».

Часть спортсменов была на пробежке, когда в них въехал автомобиль

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Путин назвал главное условие для прекращения СВО

Россия готова сделать шаги к окончанию конфликта на Украине, но для этого необходимо устранить первопричины, которые привели к кризису. С таким условием выступил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета безопасности.

— Мы открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса. Мы будем бороться за интересы России, российского народа, в этом цель и смысл проведения СВО, — заявил Путин на совещании Совбеза.

Также президент подчеркнул, что целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир. В Кремле заявили, что Россия готова к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту.

В машине Гоши Куценко нашли труп

Ночью в машине актера Гоши Куценко обнаружили тело женщины. Артист уже узнал о случившемся и дал первый комментарий.

— Узнал эту страшную новость на съемках в экспедиции. Убийца задержан. Мои соболезнования родным погибшей, — сообщил актер в своем Telegram-канале.

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Убийство произошло с 18 на 19 января. Преступника задержали сегодня, им оказался Альберт Абдуллин. Он познакомился с погибшей на Киевском вокзале за три часа до трагедии. После этого пара отправилась на свидание в голубой «Запорожец» Гоши Куценко, который оказался не заперт и давно простаивал во дворе на Кутузовском проспекте.

В показаниях подозреваемый признал свою вину

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Сейчас преступник задержан и во всем сознался силовикам. Во время допроса выяснилось, что он уже неделю проживал в машине Гоши Куценко, так как ночевать ему было негде.

ПО ТЕМЕ
Новокузнецк Наркотики Марихуана Путин СВО
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Комментарии
4
Гость
26 минут
Наркота повсюду безнаказанно травят народ Управление по борьбе с наркотиками было ликвидировано указом Таврического в 2016 г Все совпадения случайны
Гость
24 минуты
Приглядитесь на домах реклама наркоты наркокурьеры ходят по часам под прикрытием оборотней в погонах Все всё знают и молчат
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