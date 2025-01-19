В США заблокировали TikTok — люди рыдают и звонят в 911. Новости 19 января

Американские пользователи TikTok очень переживают из-за блокировки Источник: shot_shot / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 19 января.

Прекращение огня в секторе Газа

Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 11:15 (12:15 мск). Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля. ХАМАС передал список заложников, которые должны быть освобождены сегодня в рамках соглашения.

Красный Крест подтвердил, что ХАМАС передало им трех заложниц. На данный момент они направляются к израильским военным, сообщила Армия обороны Израиля.

Источник: rian_ru / T.me

TikTok перестал работать в США — пользователи звонят в 911

Пользователи сообщают, что в США с 19 января перестал работать TikTok.

Как пишет ТАСС, пользователи при попытке зайти в приложение видят баннер, который сообщает о приостановке работы платформы с 19 января.

— Мы работаем над тем, что восстановить работу сервиса на территории США как можно быстрее и ценим вашу поддержку. Следите за обновлениями, — говорится в сообщении.

На фоне этого у некоторых пользователей началась паника: люди записывают эмоциональные видео, плачут, поют «Прощай, TikTok» и даже звонят в 911.

Источник: shot_shot / T.me

Китайская соцсеть перестала работать в США из-за закона, подписанного Джо Байденом.

17 января Верховный суд США поддержал закон, предусматривающий запрет TikTok в случае, если владельцем американского подразделения соцсети останется китайская компания ByteDance. До этого документ принял Конгресс США, где китайское приложение посчитали угрозой национальной безопасности.

Закон, подписанный Байденом, запрещает американским компаниям размещать или обслуживать контент в TikTok, если его активы в США не будут проданы местной компании или компании из союзной страны.

Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеосаяна

Тигран Кеосаян по-прежнему находится в коме после клинической смерти, сообщила его жена Маргарита Симоньян 19 января.

Жена Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян является главным редактором канала RT Источник: kino-teatr.ru











— Знаю, что многие переживают, не получая новостей о его состоянии, спрашивают, пишут мне — знакомые и незнакомые. К сожалению, мне нечего сообщить. Состояние прежнее, — написала она.

Цена аренды жилья в России рекордно выросла

Об этом пишут «Известия». По данным издания, за прошедший год средние ставки аренды двухкомнатных квартир выросли на 32%, а студий и однокомнатных квартир — на 31%.

— Самый большой годовой рост средних ставок аренды однокомнатных квартир и студий среди городов-миллионников России зафиксирован в Самаре (+56%), Челябинске (+55,6%), Казани (+44,5%), Санкт-Петербурге (+40%) и Нижнем Новгороде (+38%). В Москве за аналогичный период цены выросли на 24,4%. Самый минимальный рост отмечен в Воронеже (+15,8%) и Краснодаре (+17,9%), — пишет издание.

Сообщается, что собственники пока не снижают ставки, но при этом готовы торговаться с арендаторами, готовыми заключить договор на срок от полугода и более.