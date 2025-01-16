В Уфе мужчина убил партнера бывшей, расчленил тело и спрятал в лесу — она помогала выносить мешки. Новости 16 января

Пара попала в объективы камер видеонаблюдения в подъезде и на улице Источник: МВД Башкортостан











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 16 января.

Беспилотники атаковали воронежскую нефтебазу — вспыхнуло несколько резервуаров

Ночью 16 января три района Воронежской области были атакованы более чем десятью беспилотниками, большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Об этом сообщает в своем канале губернатор области Александр Гусев.

Источник: gusev_36 / T.me











Люди, по его словам, не пострадали. Имущество граждан, предварительно, не повреждено.

На нефтебазе начался пожар. В начале тушения была угроза повторных атак. С огнем боролись десятки единиц техники и два пожарных поезда. Из двух соседних регионов направили дополнительные силы.

Призер двух Олимпиад в плавании Дмитрий Волков умер в возрасте 58 лет

Трехкратный олимпийский призер по плаванию Дмитрий Волков скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщила в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка и журналистка Елена Вайцеховская, ссылаясь на брата спортсмена.

В марте 2024 года Вайцеховская рассказала, что Волков борется с онкологическим заболеванием, и обратилась к общественности с просьбой о поддержке. Сам пловец говорил, что воспринимает болезнь как вызов, возможность приблизиться к Богу и осознанно прожить оставшиеся дни Источник: championat.com











Церемония отпевания пройдет ночью 19 января в храме Святых Петра и Павла, расположенном на Солдатской улице в Лефортово (Москва).

На Олимпийских играх 1988 года в Сеуле Волков завоевал две бронзовые медали — на дистанции 100 метров брассом и в эстафете 4 × 100 метров комплексным плаванием. В аналогичной дисциплине он стал обладателем серебра на Олимпиаде 1992 года.

В его коллекции также значатся серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира, четыре золотые награды чемпионатов Европы, две победы на Играх «Дружба-84» и множество других достижений.

Учитель в Москве собрал 1 млн рублей на «экскурсию» со школьниками, а потом пропал

В Москве задержали школьного учителя по подозрению в мошенничестве. По имеющейся информации, он собрал около одного миллиона рублей на поездку в один из городов России вместе с учениками, однако потом уволился и пропал, рассказала пресс-служба УВД по ЮАО.

Экскурсию, на которую якобы собирались деньги, учитель откладывал неоднократно, пока не уволился и не перестал выходить на связь. Полиция задержала преподавателя — это 37-летний местный житель.

Установлено, что подозреваемый был классным руководителем. Ему удалось собрать 990 тысяч рублей, которые он потратил по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Блиновская полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям

Блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская, находящаяся под арестом уже год, полностью признала свою вину по всем вменяемым ей статьям. Об этом инфопредпринимательница заявила в зале Савеловского суда в четверг, 16 января, пишет РИА Новости.

Блиновская выразила надежду, что сможет погасить долги с помощью реализации своего имущества Источник: Индира Лебедева / StarHit.ru











— Полностью признаю вину, — сказала блогер, отвечая на вопрос о признании вины в неуплате налогов и легализации средств.

Также в ходе заседания Блиновская подчеркнула, что продолжает закрывать задолженность средствами с продажи имущества. Она надеется, что денег на погашение хватит.

В августе 2024 года Елена Блиновская признала свою вину частично: только в неуплате налогов. Спустя несколько месяцев блогер погасила весь долг по НДФЛ и приступила к погашению долга по НДС: около 587 миллионов рублей и штраф в размере 221 миллиона. В ноябре Арбитражный суд Москвы признал «исполнительницу желаний» банкротом, после чего запустилась процедура продажи ее имущества.

В Уфе мужчина забил насмерть нового партнера бывшей сожительницы, расчленил тело и спрятал в лесу

В Уфе любовная драма закончилась убийством и расчленением. Бывшие сожители вместе выносили части тела. Подробности 16 января сообщают МВД Башкортостана, Следственный комитет региона и портал UFA1.RU.

Источник: МВД Башкортостан

По данным полиции, 31 декабря минувшего года в полицию обратилась 36-летняя женщина и рассказала, что у нее пропал брат-близнец. Несколько дней перед этим он не отвечал на звонки и не появлялся дома. Выяснилось, что он сожительствовал с 35-летней женщиной. На допросе она дала показания на своего бывшего.

По данным следствия, пара пришла домой к бывшему сожителю, чтобы забрать вещи. При этом женщина жаловалась, что во время прошлых отношений постоянно терпела побои. У мужчин возник конфликт на почве ревности, в результате чего гостя забили насмерть.

По данным UFA1, обвиняемого зовут Владислав Локотош, ему 36 лет. Через сутки Владислав расчленил тело. Его бывшая сожительница помогла ему вынести тело, которое закопали в лесу. При этом пара попала в объективы камер видеонаблюдения в подъезде и на улице.

Сначала Владислав вину отрицал, но под давлением улик сознался. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Обвиняемому назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Его бывшая сожительница проходит по делу свидетелем.

В Словакии ученик с ножом устроил нападение в школе

На востоке Словакии ученик напал с ножом на учителя и одноклассников, как минимум два человека погибли, сообщил местный телеканал ТАЗ. Есть раненые, один из них в критическом состоянии.

По данным полиции, нападение совершил 18-летний ученик, его разыскивают.