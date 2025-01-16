«Лучше много раз в течение года»: в Госдуме предложили сократить новогодние праздники

В Госдуме считают, что более разумно отдыхать чаще и понемногу Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











В комитете Госдумы по охране здоровья считают, что слишком долгие выходные неблагоприятно сказываются на россиянах. Депутат Бадма Башанкаев уверен, что причина — в неправильной культуре отдыха. Подробностями этого поделился журналист Кремлевского пула Александр Юнашев.

— По медицинским ощущениям столь длинные — нецелесообразно. Лучше по 3–5 дней много раз в течение года, — поделился Башанкаев.

У депутата с медицинским опытом есть серьезные основания для беспокойства. Башанкаев подчеркнул, что с 31 декабря наблюдается рост числа травм и увеличивается число обострений панкреатита. Виной плохого самочувствия является жирная и вкусная пища, которой многие россияне злоупотребляют в праздники.

Аналогичная ситуация происходит и в мае. Башанкаев считает, что причина кроется в неправильной культуре отдыха. Поэтому более разумно отдыхать чаще и понемногу.

Кстати, в этом году новогодние каникулы начались 29 декабря 2024 года и продлились до 8 января включительно. Такой долгий отдых получился благодаря тому, что в России праздничные дни, если они совпадают с выходными, переносят на другие даты. Субботу, 4 января, передвинули на 2 мая (пятница), а воскресенье, 5 января, перешло на 31 декабря (среда).