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Страна и мир «Лучше много раз в течение года»: в Госдуме предложили сократить новогодние праздники

«Лучше много раз в течение года»: в Госдуме предложили сократить новогодние праздники

Первая полноценная рабочая неделя многим дается непросто

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5 комментариев

В Госдуме считают, что более разумно отдыхать чаще и понемногу

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В комитете Госдумы по охране здоровья считают, что слишком долгие выходные неблагоприятно сказываются на россиянах. Депутат Бадма Башанкаев уверен, что причина — в неправильной культуре отдыха. Подробностями этого поделился журналист Кремлевского пула Александр Юнашев.

— По медицинским ощущениям столь длинные — нецелесообразно. Лучше по 3–5 дней много раз в течение года, — поделился Башанкаев.

У депутата с медицинским опытом есть серьезные основания для беспокойства. Башанкаев подчеркнул, что с 31 декабря наблюдается рост числа травм и увеличивается число обострений панкреатита. Виной плохого самочувствия является жирная и вкусная пища, которой многие россияне злоупотребляют в праздники.

Аналогичная ситуация происходит и в мае. Башанкаев считает, что причина кроется в неправильной культуре отдыха. Поэтому более разумно отдыхать чаще и понемногу.

Кстати, в этом году новогодние каникулы начались 29 декабря 2024 года и продлились до 8 января включительно. Такой долгий отдых получился благодаря тому, что в России праздничные дни, если они совпадают с выходными, переносят на другие даты. Субботу, 4 января, передвинули на 2 мая (пятница), а воскресенье, 5 января, перешло на 31 декабря (среда).

Следующие длинные праздники в 2025 году — майские. Они пройдут в два периода: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Подробнее о том, как будем отдыхать и работать в 2025 году, можно почитать в нашем материале.

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Праздник Новый год Майские Отдых Госдума
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Комментарии
5
Гость
22 минуты
Ну так естественно, в Куршевель они ведь теперь не ездят, не пускают. Надо посмотреть, по каким «ощущениям» эти новогодние каникулы сделали.
Гость
13 минут
Отпуска тогда тоже надо сократить. Никакой разницы.
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