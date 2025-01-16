Актер из «Нашей Раши» потерял всё и попал в приют для бомжей — видео

Валерий Магдьяш потерял всё: славу, деньги, дочерей Источник: Ivan Vysochinsky











Помните того самого молчаливого строителя из шоу «Наша Раша» (18+)? Его играет Валерий Магдьяш. В один момент он пропал с экранов телевизоров и сцен театров. Что с ним случилось — выяснили наши коллеги из 26.RU.

В жизни Валерия Магдьяша были слава, деньги и семья. Однако случай лишил его всего. Теперь он живет в поселке Ставропольского края, в бывшем приюте для бездомных… В окружении других, таких же, как он, людей, оставшихся без семьи, без крова.

Интервью с актером Источник: Иван Высочинский, монтаж: Городские порталы

Роль гастарбайтера из популярного шоу канала ТНТ «Наша Раша» (18+) принесла Валерию Магдьяшу славу и деньги. Много лет они вместе с Михаилом Галустяном играли роли наивных мигрантов-строителей. На их счету сотня юмористических скетчей и даже полнометражный фильм.

После выхода полнометражного фильма «Наша Раша. Яйца судьбы» Валерию Магдьяшу выплатили приличный гонорар в несколько тысяч долларов. В итоге он накопил приличную сумму. И в 2014 году решил продать свою однокомнатную квартиру в столице и купить побольше.

— Все на районе знали, что «Джамшут» продает свою квартиру. Хотел однокомнатную продать и купить двухкомнатную. Я выписался, все деньги — за квартиру, гонорар — собрал в сумку. Поехал к другу. На улице получил удар трубой по голове сзади. Четыре дня в коме и 7 швов на голове. Ни денег, ни паспорта, ни документов, — вспоминает Валерий Александрович. — Многие знали, что у меня есть деньги, что я собирался квартиру купить. Но следователи так никого и не нашли.