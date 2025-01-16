Работала в Китае, сидела в мексиканской тюрьме, осталась жить в Японии: россиянка — о приключениях за границей

Девушке нравится знакомиться с культурой новых стран Источник: Екатерина











Около 10 лет назад кемеровчанка Екатерина Броус впервые уехала за границу. Тогда она еще была студенткой института культуры, и поездка стала уникальной возможностью пройти стажировку в Китае. После этого она еще несколько раз ездила в эту страну по контракту, а затем долгое время жила на Филиппинах. Но год назад Катя вместе с мужем переехала в Японию. Чем отличаются разные страны, скучает ли она по России и как очутилась в мексиканской тюрьме, россиянка рассказала нашим коллегам из NGS42.RU.

С Катей мы встретились в кафе, где она наконец-то смогла поесть. Она рассказала, что первым делом по прилете в Кузбасс сдала кучу анализов и записалась к разным специалистам — для профилактики.

— В других странах нет такого доступа к медицине. Здесь ты захотел просто так, для себя, анализы сдать или, например, перед визитом к терапевту, ты легко это можешь сделать. Может быть, платно, но в любое время. А где-то за границей тебе надо, чтобы сначала терапевт всё прописал, и назначают только определенные анализы.

Она отмечает, что проще в России и купить нужное лекарство.

— Например, ты знаешь, что тебе нужен какой-то препарат, допустим, противовирусное, ты в России без приема у терапевта пошел его и купил. В Японии, Китае и на Филиппинах лекарства без рецепта врача никто не продаст. Максимум какие-нибудь травки-муравки, чисто так, для поддержания иммунитета. Всё остальное — только через врача. И сказали тебе пропить пять дней, ровно пять таблеточек и дадут в аптеке. Меня это сначала на Филиппинах удивляло, я спрашивала, почему не вся упаковка. Мне говорили: «Зачем вам, у вас столько прописано — вот, держите».

Катя добавляет, что совсем простые лекарства можно приобрести без рецепта. Например, капли от насморка. Но они не такие эффективные, как в России.

— Муж вот простыл недавно в Японии, пошел в магазин, купил какой-то сироп от кашля, спрей для носа, пропил их, и ничего вообще не изменилось. Смысла в том, что он этим лечился, вообще никакого. Но за чем-то более сильнодействующим — к врачу.

В Перу семья побывала во время свадебного путешествия Источник: Екатерина











Китай

Первый раз надолго за границу Катя попала еще в студенческие годы — КемГУКИ отправил некоторых своих учеников на практику в Китай. Девушка очень благодарна вузу за этот опыт, поскольку именно он стал толчком к будущим путешествиям.

— У нас была месячная практика с московским балетом. Ездили с педагогами, было интересно. Так как это была практика, ничего не оплачивалось, но опыт хороший. И в выпускной год я тоже поехала, нас уже было намного меньше и без преподавателей. После окончания университета я задумалась, чем заняться. Думаю, в Китае уже была, можно попробовать туда.

Девушка устроилась работать в шоу-балет, с которым поехала в КНР. Там кемеровчане выступали в парках, театрах, цирках. В итоге такая рабочая поездка получилась не одна — Катя после окончания контракта приезжала обратно в Кузбасс, а через месяц или два появлялось новое предложение за границей.

— Агенты были разные. Мы сталкивались с такими ситуациями, что приезжаем, работаем неделю-две, потом ничего нет. Нам говорят: «Сидите на базе, ждите». Либо разбивали нашу команду на разные части и составляли с другой. Не знаю, зачем это делали, какие-то китайские приколюшки. Контракты были на месяц-три. Бывали случаи, что нас кидали на деньги и мы оставались без заработка. Это был большой стресс, потому что ты не знаешь, что дальше. Звонишь агенту, а он не отвечает. Но на самом деле это интересный опыт.

Катя говорит, что особо Китай посмотреть тогда не удалось, но зато она обзавелась знакомствами с танцорами, певцами, артистами.

За эти годы Катя посетила много стран, в том числе Турцию Источник: Екатерина

Катя отмечает, что перед первой самостоятельной поездкой родители очень переживали, но всё же отпустили ее. Каких-то экстремальных ситуаций с ней не происходило. Но она вспоминает, что не все ребята вели себя благоразумно, поэтому были случаи, когда ее знакомым приходилось сталкиваться в том числе с китайским судом.

Филиппины

Еще в Китае Катя познакомилась со своим будущим мужем Михаэлем. Молодые люди встречались год, затем его перевели по работе на Филиппины. Парень предложил поехать с ним, и она согласилась. В итоге в стране пара прожила пять лет.

— Филиппины — прекрасная страна. Манила [столица], конечно, грязновата, но как и любой мегаполис. Зато очень доступно в плане путешествий: ты можешь полететь на любой остров, и он будет идеально чистый, как в рекламе «Баунти».

Кате нравилось жить на Филиппинах Источник: Екатерина











Многие считают, что столица очень опасна, но Катя отмечает, что высокая преступность характерна для отдельных районов.

— Там, где мы жили, всё очень прилично и хорошо. В центре много иностранцев, там все офисы находятся. Есть спальные районы, где тоже безопасно находиться. Конечно, если ночью специально не искать приключения.

Первый год после переезда был для Кати сложным и ознакомительным. Девушка наконец-то смогла расслабиться после бесконечной работы без выходных в Китае.

— На Филиппинах очень большое русскоговорящее комьюнити, это мне помогло в дальнейшем найти работу. Потому что на тот момент мой английский был вообще не очень. А второй и третий год в стране пришлись на пандемию. Условия были очень жесткие. Никому не разрешали выходить на улицу, только в магазин. И на Филиппинах дольше, чем в России, носили маски и пластиковые прозрачные защиты на лицо, даже в +40. Поэтому, чтобы не умирать от жары, все в основном сидели дома.

Катя отмечает, что, несмотря на повальную бедность, филиппинцы очень веселые и радушные Источник: Екатерина

Соблюдать социальную дистанцию нужно было даже на улице. Поэтому однажды Катю с мужем остановили на трассе полицейские.

— Мы поехали прокатиться немного, подышать свежим воздухом и заодно в больницу сходить — у меня зуб болел. Нас остановили полицейские, говорят: «Вы знаете, что нельзя ездить на мотоцикле вдвоем? Должно быть расстояние минимум метр». Мы ответили, что живем вместе, спим в одной кровати, вместе едем на мотоцикле. Оказалось, так нельзя, и нам выписали штраф.

Уже после пандемии знакомая кемеровчанки открыла свою балетную студию, куда Катя устроилась работать. Сначала девушка была ассистентом на детских занятиях, а затем начала преподавать у классов от трех до семи лет.

— У детей возраст такой, они еще своевольные: захотел — ушел в угол посидеть, потому что не хочет танцевать. И твоя задача занять ребенка, чтобы ему было интересно. Это работа педагога.

Уроки проходили на английском, и Катя отмечает, что это был интересный опыт, поскольку ей пришлось в том числе изучать на другом языке балетную терминологию.

— Два раза в год у нас были концерты — новогоднее и летнее шоу. Детишки старались очень сильно, знали, что будут танцевать на большой сцене, все такие: «Вау». А потом на отчетнике выходили, и всё, ступор. Кто-то ревел, кто-то просто стоял, кто-то танцевал в другую сторону. Это дети, все через это проходят.

Индия поразила архитектурой, но возвращаться туда не захотелось Источник: Екатерина

Также девушка преподавала растяжку и хай-хилс для взрослых. Она говорит, что зарплата за границей всегда больше за такую работу, чем в Кузбассе.

Филиппины vs Япония

Чуть больше года назад Михаэля по работе перевели в Японию, в город Осака. Первую неделю Катя ходила по улицам с удивленными глазами — ее поражала чистота и тишина в городе.

— Я надеваю белые кроссовки и могу ходить в них полгода не стирая — они будут идеально белые. На Филиппинах или в России они через неделю будут серые, пыльные. В Кузбассе так вообще черными станут из-за смога и угольной пыли. А тишина в Японии связана с тем, что они очень ценят личное пространство. Например, заходишь в метро или автобус — никто громко не разговаривает. Ты можешь даже не слышать, что они говорят, просто видишь. И на телефонный звонок они почти никогда не отвечают в транспорте. Не как у нас, когда какая-нибудь бабушка на громкую связь включает и обсуждает с подружкой на весь автобус телепередачу или новости.

Первую неделю в Японии Катя удивлялась тишине и чистоте на улицах Источник: Екатерина

Катя рассказывает, что однажды она разговаривала по телефону в магазине и не заметила, как речь стала обычной громкости. После этого на нее смотрели все посетители, как на дикарку, отчего ей стало жутко неловко.

В Японии тоже есть русскоговорящие, но их не так много, поэтому обзавестись тесными знакомствами наша героиня еще не успела, отчего иногда ей становится тоскливо. А из-за незнания японского трудно найти работу по специальности — Катя до сих пор в поиске.

— Япония немного дорогая страна для проживания. И мясо, и рыба — всё дорого, ценник выше, чем в России или даже на Филиппинах.

Непривычным первое время было и то, что японцы более консервативны и закрыты.

— Филиппинцы веселые, по характеру похожи на детей. Но что касается работы с ними — тяжело, говорят: «Я не знаю, как это делать» или «Может быть, кто-то другой сделает». Поэтому, чтобы получить какую-то бумагу, их нужно очень сильно контролировать. Но атмосфера мне нравилась. Они реально могут танцевать на улице, петь, и у всех такие голосища сильные. Филиппинцы реально наслаждаются жизнью, несмотря на бедность.

Источник: Екатерина

Катя говорит, что на Филиппинах легко найти друзей, в Японии наоборот: чтобы местный открылся и рассказал что-то личное, нужно изучить его культуру и говорить на его языке.

Также в Японии очень многое связано с уважением к старшим и благодарностью. Катя отмечает, что в компании японцев всегда будет заметно, кто начальник, потому что все будут улыбаться ему, говорить «спасибо» и долго кланяться.

— Иногда мне кажется, что они как будто перебарщивают. То есть тебе говорят «Ой, всё так отлично было, всё хорошо» и порой это так по перебору, что кажется, будто это неискренне, наигранное. Даже если человеку что-то не понравилось, тебе правду не скажут. Может, потом где-то в своем кругу это обсудят.

Девушка отмечает, что похожее отношение она встречала в Китае, где агент мог нахваливать танцоров, а на следующий день сообщить им об увольнении.

Источник: Екатерина

По словам Кати, Япония — самая продуманная и комфортная для жизни страна: автобусы и поезда приходят вовремя, без опозданий.

— Например, должен поезд уехать в 14:02, он ровно в это время уедет, ни минутой позже. Можно рассчитать свое время, во сколько доедешь до места, без каких-либо приключений. Дороги шикарные, просто идеальные. Там даже машины с самой низкой посадкой ездят спокойно, никто не царапает бамперы.

Налажена там и система утилизации и сортировки мусора.

— Когда мы переехали в квартиру, нам дали огромную папку с правилами проживания. В том числе там была информация, как утилизировать мусор, в Японии очень строго с этим. То есть пластик в один пакет, бутылки — в другой, консервы — в третий и так далее. Отходы выбрасывается в определенные дни и время: пластиковые в один день забирают, коробки и бумага — в другой. И желательно пластик и всё такое мыть. Потому что, во-первых, почти всё затем идет на переработку, а во-вторых, если пропустил машину, это всё начнет пахнуть. Поэтому много смешных видео про то, как иностранцы привыкают жить в Японии.

Катя рассказывает, что в правилах проживания в доме прописано, как нужно ухаживать за стиральной машинкой и сушилкой, правила безопасности, что иметь с собой на случай землетрясения, как правильно гулять с животными и убирать за ними, а также что делать с ненужной одеждой.

— В правилах прописано всё, даже как ухаживать за трубами в ванной. Я пока особо не задавалась, что будет, если нарушишь правила, но за мусор точно штраф грозит.

Источник: Екатерина

Сидела в тюрьме во время медового месяца

За последние пять-шесть лет Катя успела побывать в Малайзии, Индонезии, Турции, Таиланде, Панаме, Египте, Индии, США и других странах.

Особенно девушке понравилось в Мексике — там красиво, но очень дорого в туристических местах.

— Цены в основных туристических местах, я бы сказала, американизированные, нужно оставлять чаевые, причем довольно-таки высокие. Думаешь, блин, я поела всего-то на копейки, а в итоге заплатила еще половину стоимости за чаевые, хотя они не включены. В Японии, наоборот, не нужно оставлять чаевые, они просто не берут. Даже если ты оставишь самую маленькую копейку, они с ней побегут за тобой, скажут: «Вы забыли».

Мексика удивила природой и американизированными ценами Источник: Екатерина

В Мексике Катя была дважды, последний раз — во время свадебного путешествия. Тогда у них с мужем был пятичасовой транзит из Панамы через Мехико в Египет. Девушка прочитала, что при наличии японской карты не нужно оформлять визу.

Но вышло всё иначе: супруг Кати, как гражданин США, спокойно прошел паспортный контроль, а девушку задержали как нелегалку. Оказалось, что для путешествия по Мексике без визы должна быть другая резидентская карта Японии — не как для иностранца, а как для коренных жителей.

— Я стою 20 минут, 30, ко мне подходит человек, говорит: «Пройдемте». Забирает у меня паспорт, телефон, ручную кладь и уводит в камеру. В ней — мексиканцы, двухъярусная кровать, туалет без воды, но на удивление там был телевизор. Всё довольно-таки прилично. Мне дали позвонить, но интернета нет, вайфая тоже, обычный звонок не проходит.

Катя рассказывает, что ее и других «нарушителей» охранял полицейский, который совсем не говорил по-английски. Через пять часов за ней пришел другой силовик, вернул документы, вещи и вывел через служебные зоны.

— Меня как ВИП-персону прокатили по всем запрещенным для обычных людей местам, я посмотрела все секретные проходы. До моего самолета в Египет довезли на отдельном автобусе. Посадили на борт и попрощались. Сейчас смешно, а тогда сердечко дергалось, конечно.

Кате понравилось в Мексике, несмотря на инцидент в аэропорту Источник: Екатерина

Кемеровчанка говорит, что во второй раз она ни за что не посетит Индию, где они также были во время медового месяца. Она вообще не хотела ехать туда, но Михаэль мечтал там побывать. В итоге и он остался недоволен страной.

— Там очень много попрошаек и обмана. Мы только спустя неделю или полторы поняли, как сильно нас нагревали на деньги. Везде, каждый день. Ты что-то покупаешь, торгуешься с мыслями, что уже хорошо сбил стоимость, а потом оказывается, что итоговая цена на самом деле в четыре раза выше настоящей. Еще там грязно. Архитектура красивая, особенно старые постройки, Тадж-Махал прекрасен, но отношение людей не понравилось.

Катя отмечает, что многие россияне почему-то считают США раем на земле, но девушка разочаровалась во время своего визита. В Америке есть плюсы и минусы, как и в любой стране мира.

— Понравилось простота. Многие здороваются, спрашивают, как дела, делают комплименты просто так. То есть они более открытые к незнакомцам, чем русские. Я была в Лос-Анджелесе, Миннесоте, Висконсине и Чикаго. ЛА мне понравился погодой, но без своего автомобиля никуда нельзя добраться. Общественный транспорт очень сложно выстроен из-за огромной территории. Есть пробки и очень много бездомных, в центре города грязно. Чикаго очень красивый, архитектура шикарная и атмосфера какая-то позитивная. Миннесота маленькая, более семейная, как в фильмах: домики, белые заборчики, спокойные районы.

Отношения с иностранцем

С мужем Катя в основном общается на английском языке, но Михаэль понимает и пишет на русском.

— В студенческие годы муж год учился в Санкт-Петербурге. Он был впечатлен историей, архитектурой, культурой, литературой. Но я бы хотела ему показать и другие места в России. Например, горы Алтая, Байкал и города, наполненные историей.

Катя считает, что отношения с иностранцем сильно отличаются от «лав-стори» в России.

— Иностранцы более внимательные, что ли. Русские более избалованные вниманием. И у нас многие мужчины считают, что девушка или жена обязана постоянно готовить, стирать, убирать или что-то еще. У большинства иностранцев такого нет. На мой взгляд, мужчины из других стран более открыты к путешествиям, познанию чего-то нового. Я смотрю на своих подруг в России, многие разводятся, потому что мужчины просто расслабляются в отношениях: работают, приходят домой и сидят на диване — им больше ничего не надо. Дома убрано, есть еда, и это замкнутый круг: многих русских ребят клещами не вытащишь куда-то.

Вместе с мужем Катя побывала во многих странах Источник: Екатерина

Образование за границей

— Я в Америке общалась с 17-летним студентом, он рассказал мне историю, которая немного заставила гордиться российским образованием, — говорит Катя. — Года три назад к ним пришел новенький, русский парень. Он вообще не говорил по-английски и первые месяцы общался через переводчик. Но на уроках алгебры и геометрии у него были самые высокие баллы, потому что в России он эти знания получил еще два года назад.

Катя рассказала, что в школах Филиппин дети ставят мюзиклы несколько раз в год.

— На Филиппинах у друзей дочь училась в школе, и у них были уроки актерского мастерства. Они ставили мюзиклы два или три раза в год. Я ходила на эти выступления, и это просто шикарно! Дети в 5-м классе пели, сами шили костюмы, и это было не как факультатив. Сначала это обязательно, а уже потом детей распределяют в зависимости от того, в какой сфере ребенок хочет развиваться. Дочь друзей ходила и на языки, и на музыкальные, и актерские курсы, и баскетбол. Она приходит домой уставшая, но эмоционально заряженная.

Источник: Екатерина

Зачем путешествовать

В окружении Кати до сих пор есть люди, которые спрашивают, зачем она путешествует и работает за границей.

— В большинстве случаев это те, кто никуда не ездил, некоторые — даже дальше своего города. Спрашивают, дескать, чего тебе дома не сидится? Я отвечаю: «А как же посмотреть мир, развиваться, общаться с другими людьми?» Понимаю, что у многих есть финансовая проблема, но это не значит, что нужно других отговаривать летать. Когда ты знаешь мир не только по картинкам в интернете, новостям или книжкам, а окунаешься в это, видишь своими глазами, проживаешь, это тебя вдохновляет и окрыляет.