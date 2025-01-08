Элитный район Лос-Анджелеса с особняками звезд охватил пожар, люди бегут из города: новости 8 января

В опасном районе объявили эвакуацию Источник: Ethan Swope / AP Photo











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 января.

В Лос-Анджелесе вспыхнул элитный район, люди эвакуируются

В престижном районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе с 7 января бушуют лесные пожары. Из-за засухи и сильного ветра огонь быстро распространяется и приближается к жилым домам.

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В Пасифик-Палисейдс ввели обязательную эвакуацию, сообщает CNN. Здесь проживают многие американские знаменитости. В этом районе расположены дома Тайры Бэнкс, Дженнифер Энистон, Бена Аффлека, Брэдли Купера, Тома Хэнкса, Джеймса Вудса и других звезд. Также в Пасифик-Палисейдс находится резиденция вице-президента США Камалы Харрис. По данным NBC News, резиденция попала в зону эвакуации.

Источник: manolothenol / TikTok

В городе Саратовской области ввели режим ЧС из-за массовой атаки БПЛА

Ночью 8 января беспилотники массово атаковали Саратовскую область. Местные жители, запечатлевшие серию взрывов в районе энгельской нефтебазы на левом берегу Волги, сообщили 164.RU, что вспышек было несколько, ПВО работала беспрерывно в течение нескольких минут.

Пожар выглядел устрашающе Источник: Саратов Инцидент / Vk.com

По словам жителей, дым накрыл полгорода, а пожар видно почти из любой точки Энгельса. Губернатор области Роман Бусаргин сообщил, что площадь возгорания выросла, в городе вводят режим чрезвычайной ситуации.

Детей из Саратова сняли с поезда Нальчик — Саратов из-за острой кишечной инфекции

В Ставропольском крае 12 детей, ехавших из Нальчика в Саратов на поезде Тында — Кисловодск, попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. Всего с поезда сняли 18 пассажиров, сообщили в Министерстве здравоохранения Ставрополья.

Как передали в ведомстве, всех пострадавших доставили в инфекционное отделение минераловодской больницы.

— Поезд следовал из города Нальчика в Саратовскую область, где проживают дети. Сейчас ребята госпитализированы в инфекционное отделение минераловодской больницы. Все дети осмотрены педиатром, инфекционистом, взяты все необходимые лабораторные анализы в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами, назначена и проводится терапия в соответствии с клиническими рекомендациями, — пояснили в Минздраве Ставрополья.

В следственном управлении СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике уже начали проверку произошедшего. Выяснилось, что 4 января 2025 года группа детей в сопровождении родителей разместилась в санаторий «Маяк» Нальчика.

Днем 7 января 2025 года после еды 10 детей почувствовали недомогание, им вызвали медиков, но родители отказались от госпитализации ребят. Вечером того же дня дети с родителями отправились в Пятигорск, откуда на поезде должны были поехать в Саратов.

В дороге детям стало хуже, и их пришлось снять с поезда, чтобы поместить в больницу Минеральных Вод.

— В настоящее время угрозы жизни и здоровью пациентов не имеется, — уточняют в Следственном комитете.

На фестивале в Индии слон в золотых пластинах бросился на толпу

Разъяренный слон напал на гостей фестиваля в индийском штате Керала. Инцидент произошел у мечети в районе Малаппурам, передает 8 января NDTV.

Источник: X/Mukeshk92294988

Во время праздника на площадку вывели пять украшенных золотыми пластинами слонов. Внезапно одного из них что-то разозлило, и гигант кинулся на толпу, схватил хоботом мужчину и принялся качать его из стороны в сторону.

Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии. Также различные травмы получили не менее 17 человек, но в этом случае причиной стала возникшая из-за паники давка.

Погонщики пытались усмирить животное на протяжении двух часов, в итоге слона заковали в цепи. Что стало причиной агрессии, не уточняется.

В Москве сотрудник ПВЗ «обманул систему» и украл товаров на 2,1 млн рублей

Сотрудник ПВЗ Wildberries украл товары на 2,1 миллиона рублей — умные колонки с Алисой, фены Dyson и сумки Louis Vuitton. Суд приговорил его к двум годам колонии, сообщает MSK1.RU 8 января.

22-летний Адам работал в ПВЗ и был оформлен как самозанятый. Всего за месяц он вынес 200 товаров: 80 умных колонок с Алисой, шесть фенов Dyson, несколько пылесосов, наручные часы, виниловый проигрыватель, парфюм, одежду и брендовые сумки.

Адам учится на третьем курсе в нефтяном техническом университете, занимается благотворительностью, в том числе помогает в подготовке сотрудников вневедомственной охраны войск национальной гвардии России для участия в СВО Источник: личная страница Адама Мизаева в соцсетях

Парень создал на маркетплейсе около 20 аккаунтов, оформлял с них заказы на пункт, на котором работает, ждал, пока кончится срок их хранения, и забирал домой. Товары считались утраченными, и их стоимость вычиталась из его зарплаты — но в размере всего 25%. Адам же продавал похищенные товары по полной стоимости на рынке «Горбушкин двор».

В сентябре Адама задержали во дворе его дома — как раз тогда он собирался поехать на рынок с восемью ящиками товаров. Оказалось, в полицию позвонили сотрудники службы безопасности Wildberries, которые раскрыли сотрудника. Адама признали виновным в совершении кражи в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) и приговорили к двум годам исправительной колонии общего режима.