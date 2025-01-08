Серия терактов в США, вспышка нового вируса в Китае и возможные переговоры между РФ и Украиной: главные события в начале года

Специфическое лечение данного заболевания отсутствует Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Пока народ отмечал новогодние праздники, в мире разворачивались события, способные кардинально изменить наше представление о безопасности и здоровье. В США произошла серия терактов, в Китае фиксируется вспышка нового вируса, а дипломатические усилия между Россией и Украиной вновь привлекают внимание. Подробнее о ключевых новостях, которые могли ускользнуть от вашего внимания во время каникул, — в материале.

Серия терактов

Страшные вещи с начала года происходили в США. В ночь на 1 января в Новом Орлеане случилась трагедия: внедорожник на высокой скорости въехал в толпу людей, праздновавших Новый год на знаменитой улице Бурбон-Стрит. 15 человек погибло, еще около 35 пострадали. Произошедшее связывают с терактом.

Подозреваемого водителя зовут Шамсуд Дин Джаббар, ему 42 года. Известно, что он имел при себе флаг террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), а ранее проходил службу в американской армии. За несколько часов до нападения он опубликовал в соцсетях видео, где указал, что был вдохновлен ИГ «и выразил желание убивать». После случившегося преступник был застрелен сотрудниками американской полиции.

После наезда внедорожника по людям открыли огонь Источник: Baza / Telegram

И это не единственный случай. После теракта в Новом Орлеане у входа в отель Trump International в Лас-Вегасе взорвался Tesla Cybertruck. В полиции заявили, что в результате пожара погиб один человек, семь получили ранения. ABC News сообщило, что власти расследуют произошедшее как потенциальный теракт.

В небо поднялось густое облако дыма Источник: SHOT / Telegram

Тем временем в Нью-Йорке в районе Куинс открыли стрельбу у ночного клуба. Местная полиция сообщила об 11 пострадавших. После прибытия на место происшествия нескольких полицейских машин и машин скорой помощи полиция якобы обнаружила несколько гильз от пуль возле клуба.

Все эти события не остались без внимания общественности. Серия терактов, охвативших крупнейшие города США, ставит под угрозу инаугурацию избранного президента Дональда Трампа. Эксперты предупреждают о возможной угрозе терроризма. Примечательно, что в новогоднюю ночь в американской столице молнии ударили в Капитолий, в котором заседает конгресс США, и в монумент Вашингтону. Некоторые жители Штатов восприняли этот знак как мрачное знамение. А политические лидеры считают, что это событие можно рассматривать как знак свыше.

Тревожные события не обошли стороной и Черногорию, там вооруженный мужчина вошел в бар и открыл огонь по людям. Погибли семь человек, среди них — дети.

Место окружили спецслужбы Источник: SHOT / Telegram

Сроки завершения спецоперации и условия для переговоров РФ и Украины

После серии терактов избранный президент Дональд Трамп не смог молчать и провел вторую пресс-конференцию после своего избрания в резиденции в Мар-а-Лаго. Во время мероприятия политик в основном рассуждал о спецоперации на Украине и возможных переговорах между Москвой и Киевом.

Спецоперацию Трамп назвал «фиаско» Байдена, в результате которого гибнут люди и разрушаются города. Американский лидер считает, что Россия атаковала Украину вынужденно из-за некомпетентности администрации Байдена. Трамп пообещал сделать всё, чтобы прийти к мирному соглашению и закончить конфликт между РФ и Украиной.

Переговоры с Россией волнуют не только американского лидера, но и президента Украины Владимира Зеленского. Во время трехчасового интервью журналисту из США украинский лидер вновь назвал условия для переговоров, заявил об окончании боевых действий и о том, рассматривает ли он вопрос с переизбранием на новый президентский срок.

Политик заявил о готовности сесть за стол переговоров с главой России Владимиром Путиным только после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом, которая должна состояться примерно 25 января. В вопросе условий для переговоров между Москвой и Киевом Зеленский прежде всего предъявляет требования к Западу. Украинскому лидеру нужны гарантии безопасности от Североатлантического альянса и даже частичное членство.

Также чтобы завершить боевые действия Зеленский требует у Запада больше оружия, но в случае остановки огня не собирается его использовать. А вот обсуждать тему выборов на Украине Зеленскому пока рано. По его словам, этот вопрос зависит от многих обстоятельств: от его семьи и результатов завершения текущего конфликта.

Тем временем истек пятилетний контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. Поставки газа прекратили с 08:00 по московскому времени 1 января. У «Газпрома» для экспорта газа в страны ЕС теперь есть только один маршрут — «Турецкий поток».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что от этого решения Россия никак не пострадает, а вот для стран ЕС эти изменения будут иметь серьезные последствия. Политик открыто призвал лидеров Евросоюза срочно решить проблему с газом из Украины. Если они не сделают это, то цены на газ вырастут, а Евросоюз потеряет 120 миллиардов евро в 2025–2026 годах. Фицо пригрозил перестать поставлять электроэнергию Украине.

Природные катаклизмы и ЧП

Начало года оказалось неспокойным не только в политических вопросах, но и сериях ЧП, а где-то разбушевались природные катаклизмы.

Попытка переправиться через Средиземное море в другие государства обернулась трагедией для жителей стран Африки южнее Сахары. У берегов Туниса потерпели крушение два судна с мигрантами. Погибли как минимум 27 человек.

В Таиланде российские туристы попали в аварию на автобусе. Отмечается, что автобус на большой скорости протаранил внедорожник Toyota, после чего врезался в бетонное ограждение на въезде в Паттайю.

Всего на борту находилось 42 пассажира, гид и водитель. В аварии пострадали 32 россиянина. Пострадавших доставили в местные больницы и оказали необходимую медицинскую помощь.

Автобус с российскими туристами врезался в бетонное ограждение Источник: Amarin TV

В Грузии напали на семейную пару из России. Инцидент произошел в деревне Накра 5 января. Алина с Виктором ехали по дороге, связывающей горнолыжный курорт Местия с городом Зугдид. В этот момент им преградил путь автомобиль Subaru. До Алины стали домогаться двое мужчин, выстрелили в Виктора и вместе с похищенной девушкой уехали на машине, а позже выкинули ее посреди дороги.

К счастью, россиянка жива и обратилась в местную полицию в поисках супруга. Однако Виктору повезло меньше, он был убит. Его тело обнаружили в реке недалеко от места преступления. Подозреваемые задержаны. Обвинения предъявлены двум местным жителям — 38 и 32 лет. За убийство, разбой и незаконное хранение оружия по грузинским законам им грозит до пожизненного.

Видео сняли незадолго до похищения Источник: Mash / Telegram

Стихия разбушевалась в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе КНР. Там мощное землетрясение унесло жизни более сотни человек. Многие пострадали. Тысяча зданий оказались разрушены.

По информации геологической службы, эпицентр находился в 163 км от города Шигадзе с населением около 80 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км. Также толчки почувствовали жители Катманду, Непала, Индии, Бутана и Бангладеш.

Разрушено множество зданий Источник: информационное агентство «Синьхуа»

Метапневмовирус в Китае

Не только землетрясение настигло Китай, но и вспышка нового метапневмовируса человека. Об этом сообщили в Управлении по контролю и профилактике заболеваний страны.

Метапневмовирус — вирус, передающийся воздушно-капельным путем. Он особенно опасен для младенцев, пожилых и людей с ослабленной иммунной системой. Симптомы заболевания схожи с COVID-19. Среди наиболее распространенных: насморк, кашель, повышение температуры, трудности с дыханием, озноб и общая слабость.

Вирус циркулирует и в других странах. В Казахстане штаммы метапневмовируса выявили наряду с другими видами инфекций. Специфическое лечение данного заболевания отсутствует. Поэтому медики могут бороться только с симптомами. В России отслеживают эпидемиологическую ситуацию.

Изменения и законопроекты в России

С нового года в России произошли изменения в законопроектах миграционной политики и образования. Теперь иностранные абитуриенты начнут сдавать единый экзамен по русскому языку при поступлении в вузы по поручению президента Владимира Путина. Также глава государства поручил правительству разработать рекомендации по обучению русскому языку и литературе и подготовить единые учебные пособия по этим предметам для школ.

Кроме того, с 1 сентября 2026 года в российских вузах перейдут с системы бакалавриата на базовое и специализированное высшее образование. С таким предложением выступило Минобрнауки. Инициативу поддержали в Госдуме.

Обучение будет трехступенчатым: базовое высшее — от пяти до шести лет, специализированное высшее — от одного до трех лет и аспирантура.

Новая система заменит бакалавриат и магистратуру, последняя будет значительно преобразована. Это связано с невозможностью подготовить квалифицированных специалистов за четыре года по системе бакалавриата. Специализированное высшее образование планируют сделать бесплатным, чтобы привлечь внимание к магистратуре. При этом дипломы бакалавров сохранят свою значимость, переход на новую систему будет постепенным, а те, кто учится по старой программе, смогут завершить обучение без изменений.

Однако изменения коснутся не только систему образования, но и другие вопросы миграционной политики в стране. Уже с 5 марта 2025 года на территории РФ начнет действовать закон, согласно которому полицейские начнут следить за мигрантами. Теперь сотрудники правоохранительных органов смогут без ордера заходить в помещения с иностранными гражданами.