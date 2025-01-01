Россия прекратила поставки газа в Европу через Украину: что это значит

Согласно договору о транзите российского газа через территорию Украины, ежегодно должно было транспортироваться 40 миллиардов кубометров газа Источник: Александр Подопригора / 161.RU











Истек пятилетний контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. С 08:00 по московскому времени 1 января поставки газа были прекращены. У «Газпрома» для экспорта газа в страны ЕС теперь есть только один маршрут — «Турецкий поток». Как это решение повлияет на страны Евросоюза, что будет с Украиной и как в этом вопросе может выиграть Россия — в материале.

— В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения «Газпром» был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины, — говорится в пресс-релизе.

Согласно договору о транзите российского газа через территорию Украины, ежегодно должно было транспортироваться 40 миллиардов кубометров газа.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что новый контракт на транзит газа через Украину уже не будет заключен, так как это невозможно сделать за несколько дней до наступления Нового года. Кроме того, украинская сторона отказалась продлевать соглашение.

Однако газ продолжат поставлять в Венгрию, а также в Турцию и Сербию по трубопроводу «Турецкий поток» через Черное море.

Больше всего от этого решения пострадала Словакия. Но Еврокомиссия обещает, что всё будет хорошо. Там уверяют, что газовая система континента «устойчива и гибка» и обладает достаточными мощностями, чтобы справиться с прекращением транзита через Украину.

Однако это уже вызвало проблемы в отношениях со Словакией. Она получает деньги за то, что пропускает газ в Австрию, Венгрию и Италию. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Россия никак не пострадает от прекращения поставок газа через Украину в Европу, а вот для стран ЕС эти изменения будут иметь серьезные последствия.

— Это (остановка транзита газа через Украину. — Прим. ред.) будет иметь суровые последствия для нас всех в Европейском союзе, но только не для России, — Фицо в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской).

Из-за прекращения действия транзитного соглашения может серьезно пострадать и Молдавия, которая не является частью ЕС. Газ служил топливом для электростанции, от которой зависит удовлетворение большей части потребности Молдавии в электроэнергии.

В последнее время Фицо проявлял наибольшую заинтересованность в продолжении поставок газа из России. В конце декабря 2024 года премьер-министр Словакии открыто призвал лидеров Евросоюза срочно решить проблему с газом из Украины. Если они не сделают это, то цены на газ вырастут, а Евросоюз потеряет 120 миллиардов евро в 2025–2026 годах. Фицо добавил, что Словакия может перестать поставлять электроэнергию Украине.