В Петербурге нашли останки убитого 20 лет назад журналиста «Фонтанки»: новости 25 декабря

Место захоронения указал полковник полиции в отставке Источник: «Фонтанка.ру»











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 25 декабря.

Нашли останки убитого журналиста

В Санкт-Петербурге обнаружили останки убитого 20 лет назад журналиста Максима Максимова. Поисковая операция закончилась в районе лесополосы у Белоострова, сообщают наши коллеги из «Фонтанки».

Источник: «Фонтанка.ру»

Максим Максимов — репортер «Фонтанки» и Агентства журналистских расследований (АЖУР). Он пропал 29 июня 2004 года. 18 декабря этого года полковник полиции в отставке Михаил Смирнов признался в его убийстве. 19-го числа начались поиски останков Максимова. Мотивом убийства стало освещение журналистом фактов противоправных действий сотрудников внутренних органов, отметили в Следственном комитете.

Работы по поиску все эти дни велись силами СК, полиции, курсантов, поисковиков и МЧС.

Смирнов признался еще в двух преступлениях — подрыве машины в июне 1998 года и убийстве одного из своих агентов.

Юные террористы

В Подмосковье задержаны семь человек, которые пытались взорвать топ-менеджера ведущего военного конструкторского бюро машиностроения. Против них возбудили уголовное дело по факту покушения на террористический акт. При этом трое из фигурантов — несовершеннолетние.

В ФСБ сообщили, что оперативники задержали жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей в момент закладки взрывного устройства под машину. По данным силовиков, их завербовали через мессенджеры с ноября по декабрь 2024 года, пообещав награду в 1 миллион рублей.

Видео с подозреваемыми Источник: ЦОС ФСБ / ТАСС

На кадрах — момент закладки взрывного устройства. Молодые люди рассказали следователям о том, как их инструктировали замаскировать взрывчатку в коробки из-под сока.

Взрыв в торговом центре

Во Владикавказе произошел взрыв в торговом центре «Алания Молл». По данным оперативных служб, один человек погиб, девять получили ранения.

В момент ЧП в здании не было посетителей, пострадавшие — сотрудники и прохожие, уточняет ТАСС. На верхних этажах торгового центра произошел пожар. По данным МЧС, огонь распространился на площади 800 квадратных метров.

Пожарные пытаются потушить здание Источник: МЧС России / Telegram

Глава Республики Сергей Меняйло заявил, что причиной взрыва стало падение обломков БПЛА.

Крушение самолета

Пассажирский самолет разбился вблизи казахстанского города Актау. После крушения судно разломилось надвое, вспыхнул пожар. По последним данным, погибли 38 человек, 29 пострадали. Состояние выживших оценивают как тяжелое и средней степени тяжести, сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

На месте крушения продолжают работать спасатели.

Что известно о крушении — в одном видео Источник: Городские порталы

Президент Азербайджана объявил 26 декабря днем траура. Жители Астаны сдают кровь и несут цветы к посольству страны.

Всю информацию о крушении самолета мы собираем в режиме онлайн.

Обидчики Долиной

В Тольятти задержали подозреваемого в мошенничестве с деньгами певицы Ларисы Долиной, сообщают московские оперативники. Ему 20 лет. Парень рассказал силовикам, что стал участником криминальной схемы, наткнувшись на «подработку» в интернете.

— Он оформил на свое имя банковскую карту и отдал ее своим «работодателям». Именно на эту карту были перечислены похищенные 4 миллионов 500 тысяч рублей. Фигурант, по указанию своих кураторов, выехал в Пермский край, где обналичил 2 миллиона 750 тысяч рублей и передал их третьим лицам, — сообщили в пресс-службе УВД города Москвы по ЦАО.

На видео, опубликованном московскими силовиками, тольяттинец сознается в том, что оформлял карточку. По его словам, он получил за это «около 20 тысяч рублей».

Источник: пресс-служба УВД города Москвы по ЦАО

Позднее РИА Новости сообщили, что суд арестовал еще одного фигуранта уголовного дела о мошенничестве с квартирой Долиной.

Подробности о затонувшем судне

В «Оборонлогистике» заявили, что в отношении российского судна Ursa Major («Большая Медведица»), потерпевшего крушение в Средиземном море, была совершена террористическая атака.