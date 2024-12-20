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Страна и мир обзор В Сочи взрывом разнесло частный дом, хозяин в тяжелом состоянии. Новости 20 декабря

В Сочи взрывом разнесло частный дом, хозяин в тяжелом состоянии. Новости 20 декабря

Что произошло за сутки

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14 комментариев

Последствия взрыва

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Огромное количество событий ежедневно происходит в стране и мире, и уследить за ними в потоке новостей становится всё труднее. Поэтому мы подготовили для вас подборку самых важных новостей за день. Сегодня подводим итоги 20 декабря.

Взрыв газа

В двухэтажном частном доме в Сочи взорвался газовый баллон. Внутри находился 36-летний мужчина, который получил ожоги 40% тела, сообщает телеграм-канал SHOT. Пострадавшего госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.

Силовики организовали доследственную проверку.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО уничтожили 36 беспилотников над регионами России. Днем ВСУ нанесли ракетный удар по Курской области. В результате атаки по Рыльску повреждения получили местный Дом культуры, здания физкультурно-оздоровительного комплекса, колледжа, школы, пожарной части. Также взрывной волной повредило Храм Вознесения Господня, сообщает ТАСС.

По данным врио губернатора Александра Хинштейна, погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Ранения получили десять местных жителей. Их травмы классифицируют как легкие.

Часть зданий разрушена, прямо под ногами жителей — обломки ракет

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В Следственном комитете возбудили уголовное дело.

Пожар в изоляторе

В Якутске загорелся изолятор, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части. Как сообщает местный оперштаб, пять человек погибли, семь пострадали из-за отравления дымом.

По данным «РИА Новости», причиной пожара могло стать использование открытого огня — военнослужащие сами устроили ЧП, чтобы сбежать.

Заявления Путина

Владимир Путин выступил на Госсовете по вопросам поддержки семьи в России. Собрали главные заявления президента:

  • переломить негативную тенденцию снижения рождаемости и более поздних браков в РФ. Необходима поддержка стремления молодых родителей к раннему рождению детей;

  • сохранять и укреплять здоровье взрослых и детей;

  • уделить особое внимание будущим мамам, студенткам вузов и колледжей. Повысить пособие по беременности и родам для студенток до величины прожиточного минимума;

  • компании могут поддерживать сотрудников с семьями не только выплатами, но также и путевками, дополнительными выходными днями;

  • семейная ипотека по 6% должна остаться. Льготная программа должна действовать не только на новостройки, но и распространяться на вторичный рынок недвижимости в населенных пунктах с низкими темпами строительства жилья;

  • решить до 14 января проблему с авиаперелетами, так как не все многодетные могут сегодня себе их позволить;

  • увеличить до 1 миллиона рублей не облагаемую налогами сумму маткапитала.

В ходе заседания президент предложил объявить 2025 год Годом защитника Отечества. Он напомнил, что в следующем году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

ПО ТЕМЕ
Взрыв газа Сочи Атаки ВСУ Курская область Изолятор Якутск Пожар Владимир Путин Поддержка семей
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Комментарии
14
Светлана Светличная
20 декабря, 21:38
ну слава богу хотя бы остатки газа останутся нашим потомкам!!! не все миллеры выкачают
Гость
20 декабря, 19:52
Братской Сомали списали очередные сто лимонов баксов и конечно дадут ещё и ещё как и всем остальным а нам надо затянуть пояса потуже и кричать Славься царь не забывая много работать и платить налоги за счастье жить здесь
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