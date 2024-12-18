17 лет назад школьник пролетел в шасси самолета тысячу километров до Москвы и выжил. Мы узнали, что с ним сейчас

После перелета в шасси Ту-154М (этот самолет на фото справа) 15-летний Андрей Щербаков оказался в больнице с обморожением рук Источник: Первый канал, Евгений Лебедев











В 2007 году история 15-летнего школьника из Прикамья Андрея Щербакова не просто удивила, а шокировала многих. Подросток пробрался на территорию пермского аэропорта через дыру в заборе, залез в шасси самолета и там уснул… Самолет улетел в Москву, и уже только там о необычном зайце узнали. Несмотря на дикий холод на высоте полета самолета, он чудом остался жив, лишь обморозил пальцы.

Обвинение за плохой осмотр самолета предъявили старшему инспектору «Пермских авиалиний». Что было в суде? Как сейчас живет Андрей Щербаков? Как он смог выжить при температуре -54 градуса? Это действительно было чудом? И был ли этот случай вообще? Сегодня наши коллеги из 59.RU вспоминают историю «мальчика-летуна».

Пошел вслед за самолетом

Полную хронологию этой истории 59.RU рассказал адвокат единственного обвиненного, бывшего старшего инспектора ФГУП «Пермские авиалинии» Юрия Наугольных, Вячеслав Попов. 15-летний Андрей Щербаков из села Частые в Прикамье рос в многодетной семье. Как писала «Комсомольская правда», его мать работала на пилораме, отец — на хлебозаводе, но его уволили за любовь к выпивке. После очередного запоя отца Андрей сбежал из дома, переночевал у бабушки, а на следующий день, 20 сентября, уехал в Пермь.

— Отец как выпьет сильно, так мне невмоготу бывает дома находиться, вот я однажды и решил бежать, — рассказывал изданию Андрей Щербаков.

Как вспоминает наш собеседник Вячеслав Попов, в своих показаниях подросток рассказывал, что приехал на автовокзал Перми и увидел в небе снижающийся самолет.

— Именно в этот момент у деревенского парня родилась идея идти вслед за самолетом. Он прикинул, в каком направлении лайнер примерно приземлится, и просто пошел туда, — рассказал адвокат Вячеслав Попов. — Хотел новых жизненных впечатлений. Он дошел до забора пермского аэропорта Большое Савино. Ему не составило труда найти дыру и проникнуть на взлетную полосу.

В этот момент на полосе стоял только что прилетевший Ту-154М. Лайнер готовили к полету в Москву.

— Мальчика так никто и не заметил. Он спокойно пересек поле и залез в отсек шасси этого самолета, — рассказал 59.RU Вячеслав Попов. — Там он уснул, а проснулся, когда самолет выехал на разбежку. Ему ничего не оставалось делать, как просто держаться в этом отсеке шасси, ну а дальше — будь что будет.

В отсеке шасси школьник находился около двух часов, самолет летел на высоте десять тысяч метров, температура составляла -54 градуса. В этих условиях выжить почти невозможно.

Как мальчик выжил?

Мы поговорили с кандидатом медицинских наук, хирургом пермской ГКБ № 4 Русланом Степановым о том, что происходит с человеком при таких экстремальных условиях. По словам медика, при температуре -54 градуса организм переохлаждается, нарушаются функции всех органов, сердечно-сосудистой и центральной нервной систем.

— Всё это приводит, к сожалению, к летальному исходу, — отметил врач. — Объяснить, почему ребенок выжил с точки зрения нашей традиционной медицины, очень сложно. Я могу это объяснить тем, что в такой сильной стрессовой ситуации идет мобилизация всех ресурсов организма . С точки зрения физиологии и медицины на такой высоте и при такой температуре — минус 54 — неподготовленный человек, который, допустим, не занимался закаливанием, умирает за 10 минут от наступившего переохлаждения.

Как отметил врач, если у человека есть жирок и он тепло одет, это может ненадолго помочь, но два часа при такой температуре продержаться всё же невозможно.

— Допустим, вам, девушке, понадобится 2–3 минуты, чтобы насмерть замерзнуть при минус 54, — объясняет Руслан Степанов. — Я здоровый мужчина под 100 килограммов, ну, мне чуть, наверное, побольше надо времени — на полминуты — для того, чтобы замерзнуть. Морж, который каждый выходной купается в Каме зимой, ну, наверное, минут 10–15 продержится, потом — неизвестно.

Что касается той самой мобилизации организма, специалист объясняет: при ней человек «может взять раскаленный предмет или поднять тяжесть весом 120 килограммов, которую в жизни никогда не поднимал».

— То есть это выброс адреналина. На стрессе вы можете совершить очень много вещей, — добавил собеседник. — У этого ребенка были очень хорошие внутренние резервы, которые ему помогли справиться с этой стрессовой ситуацией. Даже я, будучи врачом, могу вам сказать, что чудеса бывают, в них нужно верить . Приведу другой пример. Иногда вера человека в то, что он выздоровеет, работает, поверьте мне. Внутренняя сила, внутренний настрой имеют значение.

Также мы поговорили с бортоператором пилотажной группы «Русь» Евгением Лебедевым о том, как можно объяснить, почему выжил мальчик.

— Хорошо держался, да и повезло, что рейс был короткий, — отмечает Евгений Лебедев. — Скорее всего, он чем-то привязался к элементам крыла, поэтому и не выпал на посадке, а на высоте 10 километров, скорее всего, терял сознание, потому что там сильное кислородное голодание в сочетании с очень низкими температурами.

15-летний Андрей Щербаков в разговоре с журналистом Первого канала отметил, что в шасси он полез зря… Источник: Первый канал











А вот адвокат Вячеслав Попов считает, что мальчику помогло не замерзнуть насмерть горячее колесо самолета. При разгоне по взлетно-посадочной полосе резина колес сильно нагрелась, и когда колеса зашли в шасси, мальчик потерял сознание, но именно резина сохраняла тепло в течение полета. У Андрея Щербакова обморозились только пальцы, потому что он держался за железные детали шасси при взлете и приземлении.

— Обычно в таких ситуациях люди выпадали из шасси. А тут парень буквально в раскорячку держался как мог. Это его спасло, он смог удержаться в этом отсеке, — добавил собеседник. — А благодаря теплому колесу у него была возможность продержаться два часа. Мальчик очнулся, когда услышал шум: самолет начал приземляться. Ну а дальше уже сработал инстинкт самосохранения, надо было уже, соответственно, и ему приземляться.

Долетел до Москвы

Ту-154М приземлился в аэропорту Внуково. Андрей выбрался из шасси и побрел в сторону диспетчерской службы. Сотрудники заметили бесцельно болтающегося на взлетном поле подростка, к нему подошли сотрудники охраны.

— На вопрос, что он тут делает, мальчик ответил, что прилетел на самолете, — рассказывает Вячеслав Попов. — Понятно, что у них у всех челюсть отвисла.

Кулаки мальчишки в этот момент увеличивались на глазах. Оказалось, это признак обморожения.

— У меня все спрашивают: «Ты наврал? Ты бы не выжил, там температура минус 60 и воздуха нет». А я и сам не знаю, — цитировала тогда «Комсомолка» Андрея Щербакова. — Я не помню ничего. А одет был в джинсы, две рубашки, кожаную куртку и кроссовки.

Руки подростка были обморожены Источник: Первый канал











Во Внуково вызвали милицию, но из отделения мальчика уже повезли в больницу. Школьнику пришлось ампутировать фаланги пальцев на правой руке. Но в целом парень чувствовал себя нормально.

Когда позвонили родителям мальчика в село Частые, те не поверили в случившееся.

— Я подумала, что это розыгрыш. Мы позвонили в милицию нашу, они сказали, что это правда, — рассказывала Первому каналу мать «подростка-летуна» Ольга Голдобина.

Мама Андрея Ольга Голдобина Источник: Первый канал











Кстати, Андрей — не первый пермяк, улетевший на шасси. В 2001 году 24-летний парень залез в шасси самолета компании Lufthansa, тот летел из Перми во Франкфурт-на-Майне. Как сообщали СМИ со ссылкой на немецкую полицию, после приземления в шасси обнаружили обмороженный труп.

Разбирательство в суде: кто виноват?

Новость о «мальчике-летуне» облетела все СМИ. После случившегося началась серьезная проверка: выясняли, почему никто не заметил ребенка на территории аэропорта и достаточно ли тщательно проверяли авиалайнер перед вылетом.

Как писал «Новый компаньон», 20 сентября 2007 года экипаж Ту-154М всё время находился на борту, уходить куда-либо не было смысла, так как самолет уже готовили к новому рейсу — обратно в Москву.

— Все без исключения участники этих событий заявляют: посторонних не видели, — писало издание. — Слева от центрального входа в аэровокзал Большое Савино — бетонный забор, а в нем — ворота из металлической решетки. Поверх натянута «колючка», но высота ворот меньше высоты забора, поэтому перелезть через ворота, даже не зацепив «колючкой» одежду, можно за 15–20 секунд.

Тогда в интервью этому изданию и. о. генерального директора ФГУП «Пермские авиалинии» Вячеслав Текоев высказал предположение, что «история с мальчиком ни что иное как грубо сфабрикованная фальшивка», имеющая цель «дискредитировать руководство „Пермских авиалиний“ и поставить сюда „карманного“ директора».

— ФГУП «Пермские авиалинии» находится в стадии подготовки к приватизации, — сказал в том интервью Вячеслав Текоев. — И сегодня есть множество желающих выгодно поучаствовать в этом процессе. Прежде всего, это касается захвата земель.

Однако «мальчик-летун» не был выдумкой. После расследования обвинение предъявили старшему инспектору ФГУП «Пермские авиалинии» Юрию Наугольных.

Андрею пришлось ампутировать фаланги пальцев на правой руке Источник: Первый канал











Адвокат обвиняемого Вячеслав Попов рассказал 59.RU, что раньше его подзащитный был пилотом вертолетов, на момент расследования он, заслуженный пенсионер, продолжал работать в аэропорту, в его обязанности как старшего инспектора входил осмотр самолетов и подготовка к вылету.

— Но в то же время существует охрана, внешняя охрана аэродрома, которая отвечает за то, чтобы посторонние не проникали на территорию вот этого аэропорта, — резонно отметил собеседник. — Командир воздушного судна тоже осуществляет досмотр самолета. Мой подзащитный провел первичный осмотр, но в гондолу шасси заглянуть невозможно. Наша позиция сводилась к тому, что в результате произошедшего не было погибших, был только причинен ущерб здоровью мальчика. Нарушений правил полета не было.

Старший инспектор извинился перед семьей мальчика, предложил заключить мировое соглашение и выплатить компенсацию. Мама Андрея Щербакова согласилась.

— Вся эта шумиха вокруг сына была им абсолютно не нужна. Они — глубоко деревенские, простые люди, — вспоминает адвокат. — Да еще ее сын тут все-таки накосячил. Вот поэтому хотелось быстрее всё это прекратить. Сам Андрей сидел на суде тише воды, ниже травы. Юрий Владимирович Наугольных действительно оказался крайним. Сам он очень переживал. Я готовил ходатайство о прекращении уголовного преследования за примирением сторон. Мой подзащитный выплатил компенсацию, какую мог себе позволить, он пенсионер, на тот момент ухаживал за незрячей женой.

Пермский районный суд прекратил рассмотрение дела, стороны заключили мировое соглашение. Однако транспортный прокурор потребовал возобновить судебное разбирательство и привлечь старшего инспектора к уголовной ответственности. Пермский краевой суд не стал отменять мировое соглашение, и дело закрыли.

После разбирательств охрану пермского аэропорта усилили, добавил собеседник.

Андрей уехал на СВО

Как потом сложилась жизнь Андрея Щербакова, того самого школьника? После перелета в Москву мальчику оформили инвалидность из-за ампутированных пальцев. Окончив школу, он поступил в училище на специальность «оператор ЭВМ».

Как рассказала 59.RU преподаватель училища Марина Луговкина, она хорошо помнит Андрея. Его историю знали многие ребята-студенты.

— К сожалению, полет на самолете отразился на его здоровье. Он учился на отделении инвалидов, — отметила собеседница. — В учебе он проявил себя хорошо, везде участвовал, занимал призовые места. Отношения с одногруппниками были отличные, всегда был готов прийти на помощь. Насчет полета: я думаю, это семейные дела, а у Андрея был переходный возраст, излишний максимализм. Думаю, это сыграло роль.

Андрей вырос, получил образование, создал семью Источник: Андрей Щербаков / Ok.ru











Артем, одногруппник Андрея в училище, рассказал 59.RU, что во время учебы они дружили, у них была одна компания.

— Когда узнали его историю, ну, нормальная реакция у всех была — посмеялись, поприкалывались, — рассказал Артем. — Он особо не любил вспоминать эту историю, потому что в свое время журналисты его буквально атаковали, постоянно задавали вопросы об этом. Скажем так, ему это всё надоело, что ли. Кстати, несмотря на потерянные пальцы, Андрей учился играть на гитаре.

Источник: личная страница Андрея Щербакова в соцсетях

В сентябре корреспондент 59.RU связался с Андреем Щербаковым. Молодой человек был не против поговорить о том перелете, но отметил, что пока не в Перми.

— Я бы с радостью, но сейчас не получится, так как я нахожусь в зоне специальной военной операции, — коротко ответил Андрей.

Бывшая супруга Андрея написала 59.RU, что у них в браке родились четверо детей. Рассказать подробнее, как сейчас живет Андрей Щербаков, она отказалась.

Мнение бывшего пилота Ту-154М

Мы связались с бывшим пилотом, экс-командиром Ту-154 Алексеем Кочемасовым: он летал на Ту-154 с 1996 по 2006 год. Летчик очень аргументированно высказал свою позицию о том, что история с «мальчиком-летуном» — всё же фейк.

— На самом деле школьник добрался на поезде до Москвы, а потом решил вернуться домой, в Пермь. Пробрался в аэропорт, где и был пойман. Ну и для того, чтобы выкрутиться как-то, он и придумал эту историю, а СМИ подхватили! — уверен Кочемасов. — Если в школе не учить физику, то вся жизнь будет казаться магией! А теперь сопоставьте некоторые моменты. Два с лишним часа полета до Москвы из Перми. Самолет летит на высоте 10–11 километров. Температура там — минус 60 градусов, плюс полное отсутствие кислорода для нормальной жизнедеятельности организма. Есть отдельные индивидуумы в мире, которые поднимались на вершину Эвереста без кислородных масок и баллонов для дыхания, но этих людей единицы во всем мире, и их уровень подготовки (постоянные тренировки, многолетний опыт, медленная, ступенчатая и долгая адаптация к разреженной атмосфере перед восхождением) не идет ни в какое сравнение с обычным, «земным», человеком. Да и высота самого Эвереста не дотягивает даже до 9 километров! Ну а пребывание живого организма при температурах минус 60–70 градусов без надлежащей теплозащиты гарантированно приведет не то, что к обморожению пальцев, а к превращению всего организма в кусок льда с глубочайшей заморозкой в течение всего лишь получаса… Напомню, что человек на 55–60% состоит из воды, и даже очень соленая океанская вода, объем которой несоизмеримо больше объема человеческого тела, замерзает при температуре всего минус 3–5 градусов! Так что делайте выводы.

Еще один осведомленный источник из авиации рассказал 59.RU, что повреждение пальцев подросток получил совсем по другой причине. По его данным, школьник бродил по лесу в районе Внуково несколько дней, «руки он обжег в огне костра, а не обморозил».

— Более того, спустя несколько месяцев благодаря широкому освещению этой истории — дурной пример всегда заразителен! — недалеко от аэропорта Домодедово был обнаружен окоченевший труп человека, реально залезшего в нишу шасси и прилетевшего то ли из Узбекистана, то ли еще откуда-то, — добавил источник. — Самолет заходил на посадку, выпустил шасси, и оттуда выпало тело уже мертвого человека.

Действительно, СМИ описывали этот трагический случай. В октябре 2007 года в Московской области нашли труп пассажира, выпавшего из самолета. Предположительно, парень пытался повторить поступок 15-летнего Андрея Щербакова. Однако в результате в 12 километрах от аэропорта Домодедово, в зоне, где взлетающие самолеты набирают высоту, обнаружили разорванное от падения с большой высоты тело подростка, писал «Московский комсомолец». Парень выпал из гондолы шасси.

— Уже на высоте 8 тысяч метров через 5–6 минут наступает смерть от гипоксии — отсутствия или крайне малой доли кислорода во вдыхаемом воздухе, — комментировал тогда изданию эксперт по авиационной безопасности Валентин Николаев. — Больше 8 минут живое существо в таких условиях выдержать не сможет.