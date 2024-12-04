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Страна и мир путеводитель Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте

Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте

Везде есть свои плюсы и минусы, но что выбрали бы вы?

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1 комментарий

Красное море очень яркое и красивое

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В августе 2024 года журналистка 93.RU Валерия Дульская отдыхала в станице Благовещенской под Анапой. В ноябре — в Египте. Подробнее об отпуске на кубанском курорте мы рассказывали здесь, в Хургаде — тут.

Так как первый отпуск она провела в палатках, а второй в отеле all inclusive, сравнивать жилье и цены будет сложно. Но где дороже кафе и чище море? А на каком побережье лучше инфраструктура? Подробнее — в колонке Валерии.

Море

Честно говоря, мне повезло, и в начале августа в Благовещенской не было вонючей зеленой жижи или медуз. Черное море было очень теплым, в первой половине дня — полный штиль. А вот ближе к вечеру все четыре дня отдыха поднимались волны, поэтому плавать было не очень комфортно.

Черное море порадовало своей чистотой в начале августа

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Если всё-таки выбирать между Черным и Красным морями, я бы однозначно голосовала за второй вариант. Ярко-голубая вода у берега, переходящая в глубокий синий. Комфортная температура, чистота — правда, дно часто бывает опасным, поэтому лучше плавать в специальной обуви. Впрочем, в отелях пляжи, как правило, чистят, поэтому там с этим проблем нет.

И это я не говорю про подводный мир Красного моря: огромное количество разноцветных рыб, кораллы, рифы и ракушки. Причем можно не заплывать далеко: просто возьмите маску и ныряйте в любом месте.

Подводный мир в Египте впечатляет

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Цены на еду

Под Анапой мы с подругами жили в палатках, мы взяли с собой простую еду для мангала, но пару раз всё-таки выходили в магазины. Я не поленилась и нашла свои банковские операции в те дни. Например, обед в столовой обошелся мне в 550 рублей. Это за солянку, котлету по-киевски, греческий салат и компот. Лимонад на пляже — 300 рублей. Еще мы покупали овощи и фрукты прямо вдоль трассы. Так как холодильника у нас не было, брали мы столько, сколько съедим за день. На троих обычно выходило в районе 1000 рублей.

Еще несколько тысяч рублей мы потратили перед поездкой на воду, несколько банок тушенки (мы ее не доели и привезли назад), яйца, рис с гречкой, шпроты и закуски, зелень и другие овощи.

Обед за 550 рублей

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В Египте я потратила на еду суммарно не больше 2000 рублей. Конечно, мне сложно оценивать стоимость всех продуктов, потому что в отеле было трехразовое питание и почти неограниченные закуски. Но там не были включены, например, фреши. Стакан сока из манго/апельсина/гуавы стоил 1 доллар (на тот момент это около 98 рублей). Это не менее 300 миллилитров. Вообще, в Хургаде доллар можно взять за универсальный ценник. Вот что я покупала за эти деньги:

  • свежевыжатые соки;

  • две пачки чипсов или две бутылки воды;

  • шоколад;

  • энергетический напиток;

  • несколько пачек печенья;

  • упаковка чая или кофе.

Чуть отпитый фреш за доллар и бесплатный кофе из отеля

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Хоть мне и не приходилось полноценно обедать в Хургаде за свой счет, всё-таки я почти уверена, что цены на еду в Египте всё равно ниже, чем в станице под Анапой. В отеле было несколько ресторанов, где можно было взять какие-то «более изысканные» блюда. Например, из морепродуктов. В среднем они стоили до 6 евро.

Транспорт и дороги

Добраться в саму Анапу на общественном транспорте довольно просто, как и в Хургаду. А вот поездки дальше — не самое простое дело. Да, у нас на курортах действительно есть маршрутки и автобусы, но летом мы видели сотни людей на остановках утром и вечером. Очевидно, что транспорт с таким наплывом туристов не справляется.

Такси в летний сезон на черноморском побережье стоит просто астрономических денег. Ради интереса я посмотрела, во сколько обойдется проехать 35 километров из Анапы до Благовещенской поздним вечером в ноябре. Приложение показало мне 1200 рублей, но предупредило, что цена может измениться. Думаю, что летом цену смело можно умножать на два.

Зато на курортах Анапы весело!

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На египетских маршрутках лично я ездить не решилась. Выглядят они как старые убитые микроавтобусы, в которых визуально не больше 7–8 мест. Окна открыты нараспашку, все сидят бок о бок. Для туристического опыта, может, и интересно, но точно не в одиночку.

Зато такси там на каждом шагу. Сама Хургада растянулась вдоль Красного моря на 35 километров, а жила я далеко не в центре. Доехать туда на такси стоило пару долларов. Как вы понимаете, никакой фиксированной цены нет, всё зависит от вашего умения договариваться. Но комфорта в таких машинах не ждите. Как правило, такси — старые прокуренные Hyundai Accent без кондиционера.

Типичная египетская маршрутка

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А что еще?

Что касается общего благоустройства и чистоты — здесь однозначно выигрывают курорты Краснодарского края. Конечно, и в Анапе не везде есть тротуары, часто убитые дороги и переполненные мусорные баки. Но чтобы понять, что происходит в Египте, всё это нужно умножить еще в несколько раз. А еще в Хургаде нет светофоров. По словам гида, их всего шесть на весь город. Уж не знаю, правда или нет, но, кажется, так и есть.

Но что интересно: дороги в Египте гораздо лучше наших. На всех основных улицах там отличный асфальт без ям и залатанных кое-как дыр. Но очень много «лежачих полицейских», они у них работают вместо светофоров. Я так и не раскрыла для себя загадку, почему же в жару у египтян не плавится асфальт, а в Краснодарском крае — плавится.

Так выглядят небольшие улочки в Хургаде

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А вы бы куда поехали отдыхать?

На курорты Краснодарского края!
В Египет
Мне больше нравится Турция
Свой вариант
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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Анапа Египет Курорты Краснодарского края Отдых в Анапе Отдых в Египте
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Комментарии
1
Гость
13 минут
Редкостный бред.
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