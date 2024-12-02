Школьники из Северной Осетии попали в больницу из-за странного карандаша. Новости 2 декабря

Предположительно, школьница хотела сорвать урок и принесла отравленный карандаш Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 2 декабря.

Байден помиловал сына

Президент США Джо Байден объявил о помиловании своего сына Хантера. Тот проходил фигурантом по делам о нарушениях при хранении оружия и неуплате налогов.

Джо Байден заявил, что обвинения в адрес сына являются политически мотивированными. Он также отметил, что сдержал обещание не оказывать влияние на работу Минюста США по этому делу и надеется, что американцы «поймут, почему отец и президент сделал такой шаг».

— Я верю в правосудие, но считаю, что в этот процесс проникла политика, приведя к судебной ошибке, — передает слова президента пресс-служба Белого дома.

Дональд Трамп назвал произошедшее злоупотреблением и нарушением правосудия. В Кремле отказались комментировать помилование, поскольку «это внутреннее дело США». Об этом заявил Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС.

Организаторов наркоимперии отправили за решетку

Создателей даркнет-платформы Hydra отправили в колонию, сообщают «Известия». Основатель группы — Стас «Гидра» Моисеев — приговорен к пожизненному заключению, а его соучастники получили срок от 8 до 23 лет.

Несколько лет Hydra, запущенная в 2015 году, была главной платформой распространения нелегального товара — от оружия и фальшивых документов до тяжелых наркотиков. В 2019 году «Лента.ру» оценила ежедневный оборот маркетплейса в более 13 тысяч закладок общей суммой 227 миллионов рублей. Всего на площадке, по данным немецкой прокуратуры, были зарегистрированы около 17 миллионов клиентов и более 19 тысяч продавцов.

Известнейшая даркнет-площадка закрылась в 2022 году Источник: 112 / T.me











Фактически во второй половине 2010-х годов маркетплейс был крупнейшим на рынке. По оценкам экспертов, именно благодаря Hydra соли и спайсы стали крайне популярными наркотиками в России, а закладки — самой распространенной формой покупки запрещенных веществ.

По версии следствия, преступники тратили свои доходы на предметы роскоши, элитные автомобили и недвижимость. Множество таких объектов нашли в Москве и области, а также в Ленинградской, Вологодской областях и Краснодарском крае.

Преступники разработали приложение, которое маскировалось под калькулятор, но при введении специального кода программа становилась трекером для поиска тайников с наркотиками. Злоумышленники создавали неприметные лаборатории внутри частных домов, гаражей и даже автомобилей.

Школьники отравились карандашом

В Северной Осетии четыре школьника угодили в больницу из-за пластикового карандаша. Как сообщила министр образования республики, дети чертили отрезок на уроке математики, одна из учениц достала карандаш со странным запахом. Подросткам стало плохо, в школу вызвали скорую, полицию и родителей школьников. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

Телеграм-канал 112 уточняет, что девочка хотела сорвать урок, поэтому принесла на занятие механический карандаш, предварительно, пропитанный некими химикатами. Точную причину отравления установят после экспертизы.

Состояние школьников оценивают как стабильное.

Адские очереди в пункте выдачи

В сентябре в столице Чукотки Анадыре открылся первый пункт выдачи Ozon. Обстановка с приближением праздников накаляется. Как пишет телеграм-канал «Русский ритейл и бизнес», людям приходится стоять по 5–8 часов, чтобы получить свой заказ. Клиенты массово пишут негативные отзывы о работе пункта и просят открыть новые точки в регионе.

Толпа тянется до улицы Источник: «Русский ритейл и бизнес» / T.me

Менеджерам пришлось вызвать силовиков, чтобы разогнать разбушевавшуюся толпу.

Игры дружбы откладываются

Владимир Путин отложил проведение Всемирных игр дружбы «до особо решения», указано на официальном портале правовой информации. Игры должны были пройти в сентябре в Москве и Екатеринбурге, но были перенесены на 2025 год. Теперь сроки проведения неизвестны.

Оргкомитет Игр дружбы заявил, что разрабатывает новую дорожную карту и готовит предложения по датам проведения турнира.

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