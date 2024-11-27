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Страна и мир Кузница IT-технологий. Сахалин попал в топ самых привлекательных регионов страны

Кузница IT-технологий. Сахалин попал в топ самых привлекательных регионов страны

Рассказываем почему

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Рассказываем, чем привлекателен Сахалин

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Аналитики назвали Сахалин одной из наиболее активно развивающихся территорий в стране. Регион становится точкой притяжения для бизнеса, несмотря на свое географическое положение. Так, одного из островных газодобытчиков Forbes включил в топ-10 прибыльных отечественных компаний.

Инвестиционную привлекательность Сахалина подтверждает Национальный рейтинг — в нем остров занял 4-е место. Отчасти это за счет мер поддержки, которые здесь предлагают бизнесменам и специалистам. Только за последнее время ими воспользовалось порядка 3300 человек. Число рабочих мест в регионе тоже растет.

Известно, что на острове уже открыт первый в России водородный полигон. А в 2026 году здесь запустят международный кампус «СахалинТех» для студентов инновационных направлений.

Вопреки непростому климату, условия для жизни на Сахалине оценивают как достаточно комфортные: регион даже включили в десятку мест с наилучшим качеством жизни в стране. На острове интегрируют технологии ИИ в разные сферы жизни. Нейросети применяют, чтобы избежать ДТП, а беспилотники — для снабжения медикаментами жителей труднодоступных мест.

При этом растет и туристическая привлекательность. Регион вошел в топ-5 городов России для морского гастротуризма, а маяк Анива — в пятерку красивейших мест на Земле, по версии National Geographic. Остров стал Меккой российских дайверов и серферов, также продвигают медицинский туризм.

Как сообщили в правительстве области, в регионе решили внедрить технологичные решения и в сфере госуправления. Для этого ключевые отрасли объединили в одну экосистему. Сейчас ведущие островские компании собраны под брендом «Сахалин — Маяк России».

В экосистему уже вошли СахалинТех (технологии и наука), Архипелаг Здоровья (медицина), Острова культуры, GoSakhalin (туризм), Карьеру в регионе и Инвестпортал.

По мнению властей, свой геобренд поможет жителям и гостям региона находить больше информации о развитии бизнеса, получении образования, карьерном росте, отдыхе, медицине и безопасной жизни. А экосистема станет новым этапом развития инвестиционной привлекательности.

Ранее мы публиковали путеводитель по Сахалину и Курильским островам.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте»

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Остров Сахалин Бизнес IT-индустрия Новые технологии
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