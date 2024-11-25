Акулы, пираты и братья-дельфины: россиянин бросил себе вызов и обогнул землю на надувном судне

Путешественники потратили 40 месяцев, чтобы обойти Землю Источник: пресс-служба Томского отделения РГО











Вы можете себе представить, каково это — покинуть родной дом на 3,5 года, чтобы обойти на тримаране 32 страны? Путешественникам Евгению Ковалевскому и Станиславу Березкину и представлять не надо, поскольку совсем недавно — 6 ноября — закончилось их кругосветное путешествие Russian Ocean Way.

«По пути русских кругосветных мореплавателей» — это проект томского отделения Русского географического общества, во время которого путешественник Евгений Ковалевский и яхтсмен Станислав Березкин прошли 35 тысяч морских миль (почти 65 тысяч километров). Изначальная цель экспедиции — пройти на надувном тримаране теми же маршрутами, которыми когда-то следовали Иван Крузенштерн (1770–1846), Федор Литке (1797–1882) и Фаддей Беллинсгаузен (1778–1852).

Источник: Городские порталы

Что из этого вышло и с какими сложностями столкнулись путешественники за эти 40 месяцев — читайте в материале наших коллег из NGS70.RU.

«Нельзя бросать вызов природе»

А вот бросить вызов самому себе — запросто. Именно это сделал Евгений Ковалевский, который в 2021 году решил отправиться в кругосветное путешествие на надувном тримаране.

Евгению Ковалевскому 67 лет, живет в Томске. С 1984 по 2020 год работал в Институте физики прочности и материаловедения Российской академии наук, сейчас пенсионер. Совершил более 100 экспедиций и экстремальных путешествий. Занимался экстремальными сплавами и этнографическими исследованиями в Королевстве Непал, Западном Тибете, Королевстве Бутан. Ковалевский первый во всем мире прошел верхние каньоны северной реки Эвереста Арун и совершил самое полное прохождение самой высокогорной и самой крутопадающей реки мира — южной реки Эвереста Дудх-Коси.

Путешественник Евгений Ковалевский Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU











— Нельзя говорить «покорить Эверест», потому что покорить можно только себя. На Эверест можно взойти. Нельзя говорить «покорил океан», но можно сказать «перешел океан». Нельзя бросать вызов природе. Вызов человек может бросить только себе. Вызов своей лени, немощи и слабостям. Вот я считаю, что вызов, который я себе бросил, я с ним справился, — говорит Ковалевский.

Маршрут экспедиции Russian Ocean Way Источник: sibtraveler.com











Целью Ковалевского было пройти эту сложную и трудоемкую экспедицию до конца, поскольку если бы он этого не сделал, то это бы обнулило всю его жизнь.

Второй участник экспедиции — Станислав Березкин из Новосибирска. Ему 56 лет. Он инженер, яхтсмен, фотограф, мастер спорта по спортивному туризму.

Деньги на кругосветку они искали несколько лет. Выиграли три гранта от Фонда культурных инициатив и Фонда президентских грантов. Итоговая грантовая сумма составила 26 миллионов рублей. Остальные средства — донаты и пожертвования.

Кругосветка на надувном тримаране и пандемия

1 июля 2021 года Евгений Ковалевский и Станислав Березкин стартовали из Кронштадта на надувном тримаране, который, к слову, не очень популярен среди путешественников.

По словам Ковалевского, почти во всех странах мирах первый вопрос, который задавали путешественникам, был об их странном судне.

— Очень много людей просто шли к нам спросить, на чем это вы идете и что это за надувные шутки. Это вызывало удивление, шок и восхищение.

Тримаран, на котором сибиряки отправились в кругосветку Источник: пресс-служба Томского отделения РГО











Путешествие — это незабываемые впечатления, уникальные эмоции, ежедневные открытия и, конечно, трудности, которые не каждый в силах преодолеть.

На протяжении 3,5 года Ковалевский и Березкин каждый день сталкивались с вызовами. Первый — вечно ломающийся тримаран, второй — пандемия, третий — резко изменившаяся политическая ситуация.

— Экспедиция — это вызов для человеческих возможностей. На него наложилась пандемия — мы стартовали в ее разгар. Нас в страны не пускали и постоянно держали в карантине. Также изменилась политическая ситуация, из-за чего у нас заблокировали все карты. Мы просто как начали идти в кольце препятствий, так и шли в нем до последнего дня.

Ковалевский и Березкин Источник: пресс-служба Томского отделения РГО











Так, из-за проблем с тримараном длительность экспедиции увеличилась с двух до трех с половиной лет, а финансирование экспедиции возросло почти в три раза — с 16 до 50 миллионов рублей.

«На третьи сутки ты просто теряешь сознание»

Евгений рассказал, что надувной тримаран управлялся вручную, поэтому они с Березкиным организовали что-то типа вахт.

— Мы шли вдвоем, а на надувном тримаране у нас было ручное управление. Мы должны были менять друг друга на вахтах, а ты когда день-два ночью встаешь по два раза, то на третьи сутки жизни в таком графике просто теряешь сознание оттого, что сил не хватает. Мы стартовали 1 июля, и тогда пошли первые холода в Балтийском море, поэтому вот эти вахты начали нас просто вырубать.

Евгений на тримаране Источник: пресс-служба Томского отделения РГО











«Мы построили новое судно»

Из-за встречного ветра тримаран шел сложно и не без поломок. Путешественники месяц ремонтировали судно в Испании, еще два месяца в Кабо-Верде (Африка), а в Атлантическом океане случилось страшное: у тримарана отломилось основание мачты.

— Тут произошла наша первая спасательная операция, когда Юля (начальник берегового штаба экспедиции, исполнительный директор Томского отделения РГО Юлия Калюжная. — Прим. ред. NGS70.RU) подключала российское посольство, бразильские ВМФ и спасслужбы. Из-за сломанного основания мы на четыре месяца встали в Аргентине на реконструкцию. Нам нужно было срочно придумать новую конструкцию. Мы со Стасом построили совершенно новое судно, которое без поломок дошло до мыса Горн. Чтобы до него дойти, мы шли против встречного ветра 50 узлов (примерно 100 километров в час).

Температура воздуха в этот момент составляла 0… −2 °С, но из-за ветра ощущалась как −20… −30 °С, а плот у Березкина и Ковалевского открытый, поэтому спрятаться от ледяного воздуха им было попросту негде.

«Океан очень силен»

После того как путешественники успешно обогнули мыс Горн и начали пересекать Тихий океан, случилась новая беда: на новом судне разорвало рулевое устройство.

— 5-миллиметровая нержавеющая сталь, которую просто в клочья разорвало, как бараний рог. Океан, конечно, очень силен, поэтому человек не способен покорять его. Смешно полагать, что ты можешь покорить то, что сильнее тебя в мегатонны.

В этот момент на помощь снова пришла начальник берегового штаба Юлия Калюжная, которая договорилась с чилийской армадой, чтобы на помощь двум русским мужчинам, застрявшим посреди Тихого океана, пришел сухогруз.

«То, что у нас там происходило, — это Mission Impossible»

Просто так попасть на корабль они не могли. Для этого Ковалевскому и Березкину нужно было со своего судна перепрыгнуть на веревочную лестницу, которую им скинули чилийцы со спасательного корабля.

— Знаете фильм с Томом Крузом Mission Impossible? Подлетел вертолет, на веревочную лестницу перепрыгнул, пистолет достал, убил пилота, сел и полетел. Это кино. А вот то, что у нас там происходило, — это Mission Impossible. Стас вывихнул руку. Он четыре раза срывался.

После спасения встал вопрос: как плыть дальше? Ведь судно — всё. На помощь Березкину и Ковалевскому пришел надувной катамаран, который 8 лет назад на острове Пасхи оставил новосибирский путешественник Дмитрий Трубицин.

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Но новая лодка оказалась очень маленькой, поэтому она переворачивалась даже от небольшой волны.

— Я спал с ножом, потому что понимал, что из перевернутого катамарана надо будет как-то вылазить. Из моего опыта: через 15 секунд под водой воздух кончается — и ты труп, — вспоминает Ковалевский.

Зато это отлично подготовило путешественников к самому страшному моменту их трехлетней кругосветки — нападению акул.

«Если акулы пробьют второй баллон — мы теряем управление»

Нападение акул у берегов Австралии, которое поставило под угрозу не только саму экспедицию, но и жизнь путешественников, произошло в сентябре 2023 года.

— Акулы пробивают нам оба баллона. Первый пробили 4 сентября 2023 года. Стас тогда сказал, что если пробьют второй, то мы потеряем управление, потому что воздух уходит. Перо руля закреплено на надувном баллоне. Баллон сдулся — перо отломилось. Мы звоним Юле и говорим, что завтра, возможно, SOS, поэтому она должна найти номера австралийских служб. И на следующий день у нас пробивает второй баллон. Юля объявляет SOS, и буквально через 15 минут нас забирает корабль.

И вот, казалось бы, экспедицию можно заканчивать: очередное судно разрушено, но тут на помощь Ковалевскому и Березкину пришел томич, который уже около 15 лет живет в Австралии.

«Выбирайте — я оплачу»

На протяжении двух месяцев, пока решался вопрос с новым судном, Ковалевский, Березкин и Юлия Калюжная, которая прилетела в Австралию, жили в местных монастырях.

— Нашелся один томич — Денис, который уже 15 лет живет в Австралии. Он сказал, что хочет нам помочь. Мы сказали, что нам нужна лодка. Он ответил: «Выбирайте — я оплачу». Стас перебрал, наверное, 20 лодок, и уже 7 ноября 2023 года мы пошли домой — в Россию. Мы думали, что по морям иди легче — ничего подобного! Там сомалийские пираты, йеменские хуситы. Мы прошли через зоны военных конфликтов. Знаете, как некомфортно идти, когда ты думаешь, что в любой момент по тебе попадет ракета или тебя захватят пираты?

Третье судно экспедиции Источник: пресс-служба Томского отделения РГО











«Вся экспедиция — это преодоление»

Самая последняя сложность ждала путешественников почти на самом финише, когда в преддверии 6 ноября 2024 года у моряков под Самарой заклинило двигатель.

— Мы идем на подвесном моторе, а лодка весит 12 тонн. Он ее еле-еле двигает. Поэтому до последнего момента это было преодоление. Вся экспедиция — это преодоление. И то, что мы не сломались, мы благодарны.

«Я поставил крест на мегаэкстремальных экспедициях»

Возникает резонный вопрос: какая экспедиция будет следующей и куда дальше отправится Ковалевский? Но как сообщил сам Евгений, он больше не намерен отправляться в экстремальные морские путешествия.

— Есть такое понятие — время разбрасывать камни и время их собирать. Я поставил крест на мегаэкстремальных экспедициях. Вот эта подвела итог. Вызов бросил — вызов реализовал. Но мы будем путешествовать. В первую очередь это Гималаи, но пешком, может быть. Экспедиции не отменяются, но они будут этнографические и исследовательские с минимальным риском для жизни, — подытожил Ковалевский.