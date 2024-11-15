«Просто едешь по дороге — идет стадо коров»: россиянка — о плюсах и минусах жизни в Грузии

Юлия с семьей больше впечатлялась природой Грузии, чем достопримечательностями Источник: Юлия, героиня публикации











Россиянка Юлия два года прожила в Тбилиси — так сложилось из-за работы ее мужа. Сейчас она с семьей вернулась домой, в Ростов, и рассказала нашим коллегам из 161.RU о ценах в столице Грузии, о климате, сложном языке и других нюансах проживания в этой стране.

Доступ к снегу по желанию

Климат в Тбилиси похож на ростовский, но зима там более мягкая. За две зимы, что мы там были, снег выпал только раз и растаял на следующий день. Лето очень жаркое, как в Ростове. Но осень и весна мягче: нет такой холодной дождливой погоды. Что мне понравилось — это доступность горного курорта, соответственно, доступность и снега зимой. Ты можешь выбрать — поехать к снегу или остаться в тепле и с сухим асфальтом.

За последнюю зиму мы почти ни разу не видели снег: он падал и сразу таял. Но мы поехали в Бакуриани — это горнолыжный курорт, где каждый год проходят спортивные состязания международного формата. Там мы провели волшебный снежный день. Играли в снежки, катались на лыжах в парке зимних аттракционов, пили горячий какао и ели хот-доги. На обратном пути в Тбилиси мы заехали в Боржоми — такой городок в горах (да там всё в горах!). Там знаменитые санатории, куда раньше приезжали со всего СССР.

Хотите в снежные горы? Источник: Юлия, героиня публикации

Еще были в Батуми — это город на Черноморском побережье. Зимой там очень тепло, было примерно +15.

Снять жилье

Наша семья состоит из четырех человек: двоих взрослых и двоих детей. И еще — небольшой собачки. Она, конечно, несколько отягощает поиск съемного жилья в любой стране, но в Грузии с этим как-то попроще, чем в той же Турции. Квартиру мы снимали всегда с двумя спальнями: дети спали в одной, мы с мужем — в другой. Снимали квартиры всегда в пределах 600 долларов. Это была самая дорогая квартира — 83 квадрата в спальном районе, но это очень живописное место, возле Тбилисского моря. Район называется Варкетили. Но там в целом аренда квартир столько и стоит — 600–700 долларов за трехкомнатную квартиру.

Сложно ли снять жилье? Очень просто, если ты не считаешь деньги. Мы жили не в самом дорогом районе, он находится в 15–20 минутах от центра. Это спокойный, чистый район с множеством парков и красивым видом на Тбилисское море, на горы. А в центральных районах, например в Сабуртало, трехкомнатные квартиры стоят уже от 900 долларов. В этом районе живет очень много русских, в основном айтишники и всякая творческая молодежь.

Практически во всех домах нет ванн. Они остались в каких-то очень старых квартирах, где ремонт делали в середине прошлого века. Иногда ставят душевые кабины — это еще хороший вариант. В основном просто стоит унитаз, раковина, и в полу посередине прямо на плитке дырка — и кран, точнее душевая система. Без стенки, перегородки, кабинки. То есть ты просто моешься, вода летит на раковину, зеркало, стены, унитаз. Потом водосгоном сгоняешь капли в этот маленький квадратик посередине плитки, куда вся вода уходит. Затем ждешь, пока всё это высохнет, — ужасно неудобная система.

Квартиры у нас были, конечно, с недостатками. Но они есть в любом съемном жилье. Мы с ними либо мирились, либо что-то устраняли сами. Нам попадались такие собственники квартир, которые неохотно шли навстречу, если просили что-то починить. Им кажется, что и так сойдет. Или нам попадались такие хозяева. Наверняка есть позитивные истории. Да вот даже у наших друзей, которые остались в Тбилиси, очень классный хозяин квартиры, он прям всё для них делает.

Поесть дома, поесть в ресторане

Еда в Грузии дороже, чем у нас, потому что в основном вся она импортная. Много товаров из России, Турции и других стран. Что мне больше всего запомнилось — развесные конфеты «Добрянка». В России они стоят где-то 600–700 рублей за килограмм. Там килограмм стоил 50 лари, это примерно 1500 рублей за килограмм. Лари равен примерно 35 рублям.

Еще молоко там очень дорогое, на нем мы постоянно разорялись, потому что наши дети очень много его пьют. Да и мы тоже — то кофе, то каша. Молоко стоило 5,5–5,65 лари — это около 180–200 рублей за литр. Конечно, в России покупать его приятнее — стоит 70–90 рублей. Непонятно, почему так: коровы в Грузии ходят и в центральных районах, и в спальных, и в больших городах. Всех пасут — коз, коров, лошадей. Просто едешь по дороге — идет стадо коров, надо пропустить.

Хачапури по-аджарски (лодочка), называется аджарули Источник: Юлия, героиня публикации А это — оджахури Источник: Юлия, героиня публикации

Курага тоже оказалась для нас неестественно дорогой: в Ростове покупали ее по 600–700 рублей за килограмм, а там она стоила 63 лари за кило — более 2000 рублей. Тоже неясно почему. В Грузии растут и персики, и абрикосы — пожалуйста, сушите.

Грузия — это туристическая страна, везде надо платить. Я бы сравнила по цене грузинские развлечения с московскими. Рестораны, конечно, в центре Тбилиси дорогие, подальше от центра — дешевле. Есть рестораны, считающие себя заведениями высокого класса. Там официантами работают девушки, которые говорят: English, please. По-русски там не все хотят с тобой разговаривать, даже если умеют. Для нас обед из нескольких блюд обошелся примерно в 120 лари — около 4300 рублей. А в ресторанах на окраине или в спальных районах чек в ресторане был и в два раза меньше.

Фастфуд, конечно, тоже есть — вот эти все кафе, «Макдоналдс». И это тоже дороже, чем в России. То, что тут стоит 60–70 рублей, там выходит рублей в 350.

Общественный транспорт — это метро, автобусы, маршрутки. Проезд стоит один лари. Заплатил один раз, проехал, вышел — можешь бесплатно пересесть на другой автобус или на метро. В течение полутора часов после первой оплаты за остальные поездки ты не платишь.

А гулять безопасно?

Патрульных машин в городе много. Везде следят за порядком, чуть что — сразу выписывают штраф. А еще у них на груди находится камера — как борьба с коррупцией. То есть на месте разобраться не получится.

Помимо полицейских, работают контролеры, которые следят за парковкой в Тбилиси. Я как-то приехала на маникюр в спальный район. Припарковалась возле дома, оказалось, что неправильно. И через 14 минут мне приходит СМС о штрафе. Кстати, если ты в первую неделю оплатишь свой штраф, то на него будет скидка.

Четвероногий друг был везде вместе с семьей: на море, в лесах, горах, каньонах. Здесь он запечатлен покорившим ледник Чалаади в Сванетии — около 1900 метров над уровнем моря. Туда семья шла 3,5 часа по бурлящим горным рекам, скалам, лесным дорожкам и подвесному качающемуся мосту с дырками Источник: Юлия, героиня публикации

В целом безопасно. В спальном районе, где мы жили, даже ночью было не страшно ходить. Но вот в центре я по ночам не бывала. Там периодически бывают митинги, так что можно попасть на какие-то беспорядки.

Больше всех мусорят собаки

В центре, конечно, чисто. В спальных районах, особенно где старые дома, может валяться мусор, ошметки какой-то еды. В частности, из-за бродячих собак. Их в Тбилиси очень много, даже не представляете насколько. Заворачивая за угол дома, ты наткнешься на стаю из трех-четырех собак. Животные в основном все добрые, привыкшие к людям и не агрессивные. Но они разрывают мусорные пакеты в поисках еды, и нередко можно встретить валяющиеся гигантские кости, которые не догрызла очередная собачка.

В спальных районах серые многоэтажки украшены муралами. Есть разные темы: любовь, национальное единство, есть интересные — похожие на карточки «Имаджинариума» Источник: Юлия, героиня публикации

И в спальных районах, и в центре очень много парков, даже между жилыми домами. Идешь домой после работы по парку, мимо вечнозеленых газончиков и растений. Выходишь гулять с собакой, детьми — и за полтора часа проходишь, наверное, пять парков, выходя из одного и заходя в другой. В них работает много людей, которые следят за чистотой — только бумажка выпадет из кармана, и ее практически сразу убирают.

Школы и садики

В школу — да, легко устроить ребенка. А вот в детский сад — нет. По закону в Грузии все дети, даже не являющиеся гражданами или резидентами страны, обязаны посещать школу. Поэтому нам легко удалось устроить в школу нашего старшего сына — в русский сектор. Почти во всех государственных школах есть по одному классу в параллели, где обучение идет на русском языке. Очень забавно видеть в учебниках, где всё написано на русском, задачки с грузинскими именами: «У Лаши было 10 килограммов яблок, а у Нико — 15».

Детский сад может посещать ребенок, родившийся в Грузии, с гражданством этой страны либо ее резидент. Но за деньги в частный сад, конечно, можно отдать ребенка без проблем. Моя дочь получила вид на жительство Грузии и посещала государственный детский сад. У них был очень интересный распорядок дня. Можно приводить ребенка с 9 до 10 утра, что странно для нас, потому что в ростовском садике всегда было требование — прием детей до восьми утра. Завтрак в грузинском садике был в 11 часов, а в 12 — перекус, какие-то фрукты. И в час дня — обед. У меня было такое ощущение, что детей постоянно кормят (смеется). Даже хачапури давали на обед. Киндзмараули разве что не наливали.

Язык

Очень много вывесок, конечно, на грузинском и на английском языках. Но в каких-нибудь старых райончиках еще можно встретить надписи на русском языке. Еще на английском, грузинском и русском может быть написано оповещение, что где-то поблизости автомойка или какой-то ресторан. На русском в целом говорят, причем даже грузины между собой. У них в речи, даже когда говорят на грузинском, проскальзывают русские слова — например, сложные числительные. Говорят что-то на своем, а потом — раз, по-русски «триста двадцать девять».

Один грузин подарил семье Юлии 15 ящиков персиков из своего сада в Кахетии Источник: Юлия, героиня публикации