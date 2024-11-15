Любимое село миллиардера. Как живет деревня, в которую вкладывается нефтегазовый магнат

В 160 км от Тюмени есть небольшое село Суерка. Жители его очень любят, и есть за что: в поселении на тысячу с небольшим человек — музеи, спортплощадки, вполне современные и симпатичные скверы, даже свой собственный храм, в который приезжают со всей области.
Одна из главных достопримечательностей — памятный знак на въезде, посвященный одному человеку — гендиректору «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову. В Суерке он родился и вырос, а потом стал помогать жителям села. Пожертвования семьи Богданова исчисляются миллионами рублей. В селе даже есть церковь с его ликом, а на въезде стоит стела с надписью о Богданове.
Благодаря богатому земляку село пережило 90-е и процветает сейчас. Наши коллеги из 72.RU съездили туда, чтобы узнать, как живут любимое село Богданова и деревни поблизости — в зависти и разрухе. Там нет среди земляков нефтегазовых магнатов. Повезло только Суерке.
Богданова детство
Дом семьи Богдановых в Суерке мало чем отличается от других: желто-синий, одноэтажный, с участком под картошку и хозпостройками на заднем дворе. Здесь будущий гендиректор «Сургутнефтегаза» родился и вырос. Вокруг чистота и порядок. Видимо, в отсутствие хозяина за домом следят соседи.
Кто такой Богданов
Родился в Суерке Тюменской области в 1951 году. После школы поступил в Тюменский индустриальный институт на нефтяника и поехал работать в ХМАО. В 1980 году стал замдиректора «Сургутнефтегаза», а еще через три года — гендиректором. В 1990-х выкупил долю в новообразовавшейся компании. С 1993-го и по сей день остается топ-менеджером «Сургутнефтегаза».
Владимир Богданов — очень закрытый человек, как и компания, которой он руководит. Его называют одним из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров. Forbes в 2024 году оценивает его состояние в $ 1,5 млрд. Он живет в своей квартире в Сургуте с женой Тамарой.
Отец Владимира Леонид руководил бригадой по ремонту сельхозтехники. Односельчане вспоминают его как очень хозяйственного, доброго и заботливого человека. Мама всю жизнь проработала в торговле. Она твердая, принципиальная и жутко честная: никого не обсчитывала и держала строгую отчетность.
Знавшие его родителей односельчане считают, что все эти качества передались Володе — их единственному сыну. Первые годы школы Богданов провел не в Суерке, а в Украинской ССР. Его семья ненадолго уезжала из области, а через несколько лет вернулась в село, где сын пошел в пятый класс.
— Помню, когда Володя только приехал из Донбасса, он произносил букву Г по-украински. Как-то на уроке истории он бойко отвечал на вопрос учителя: «Греция — горная страна…» Для сибирского уха этот «хэкающий» акцент был непривычен: звучало забавно. И я стал над ним немного по-доброму подтрунивать. Володя не обижался. Он вообще был очень спокойный, уверенный в себе, — рассказал 72.RU одноклассник Богданова Федор Поляков.
В старших классах Богданов стал секретарем комсомольской организации, а потом отучился на нефтяника и уехал на Север. В 33 года — спустя 7 лет работы — занял пост руководителя «Сургутнефтегаза».
Подруга детства Богданова Лидия Магнеева вспоминает:
— Там, где улица Ленина пересекается с Красноармейской, образуется стрелка, мы всегда там играли в разные игры. А днем ходили в лес по грузди, по ягоды, это Владимир Леонидович очень любил всегда. Утром очень рано ходил на рыбалку. У него время было всегда распределено, не бездельничал.
Нефтяные деньги
На богатом земляке во многом держится экономика села. Всё началось еще в 90-х, когда у жителей Суерки появились проблемы с работой. Колхозы развалились, и местные стали обращаться к Богданову за работой, вспоминает глава Суерки с 1989 по 2007 год Николай Магнеев:
— Молодые люди стали устраиваться к нему. Деньги они везли домой, на них жили целыми семьями, и всё начало преобразовываться. Люди строили такие дома в Суерке, которых в других деревнях не было, могли ребятишек свозить на курорт.
Это остается традицией и сегодня, говорит глава Суерки Лариса Гольцман. В компании Богданова всё еще работают многие местные. Для суерчан нефтянка — сильнейший карьерный трамплин.
— При содействии школы наши студенты сегодня заключают договоры, поступают в нефтегазовый индустриальный институт и идут работать специалистами в «Сургутнефтегаз». А если наши дети поступают в Сургутский нефтегазовый колледж, получают дополнительные баллы, — делится Гольцман.
Кто владеет «Сургутнефтегазом»
До сих пор неизвестно, кто владеет контрольным пакетом акций «Сургутнефтегаза». В 2017 году Forbes со ссылкой на отчетность компании писал, что Богданову как физлицу тогда принадлежали 0,37% обыкновенных акций. Якобы остальные ценные бумаги распределены между работниками СНГ.
Компания, по данным издания, держит на депозитах триллионы рублей — финансисты прозвали эту сумму кубышкой. В 2017 году «кубышка» составляла почти 20% всех счетов российских компаний. Информации о том, как используются эти огромные деньги и используются ли вообще, практически нет. Сам Богданов называл счета страховочным механизмом на случай кризисов.
Конечно, есть для местных и другие карьерные пути. Например, можно попробовать устроиться в сельскохозяйственный кооператив «Тобол», но в нем всего 20 рабочих мест. Неподалеку есть агрофирма «КриММ» на 650 рабочих, она обеспечивает работой не только Суерку, а весь район. Еще часть жителей занята в бюджетной сфере.
Главный спонсор
Дорогами в Суерке гордятся — про них говорит каждый местный. Для остальных деревень это непозволительная роскошь. И бывший, и нынешний руководители села считают, что у Упоровского района, к которому относится Суерка, просто не хватает денег.
— Если сравнивать положение до его [Богданова] появления как спонсора и после, то разница огромная, — рассказывает бывший глава Николай Магнеев. — По деревне нельзя было проехать на машине. Как только дождь прошел, так в лужах тонули и трактора, и машины, и люди ходили по колено в грязи. Первый асфальт мы положили в 1999 году с его помощью.
На въезде в Суерку дорога на вид самая свежая. Такая не всегда найдется в Тюмени. Рядом — стела, на которой написано: «Здесь родился Герой Труда Владимир Леонидович Богданов».
Одна из асфальтированных улиц ведет к Суерской школе. Зданию 50 лет, но оно в отличном состоянии. Весь третий этаж учреждения — музей школы и самого села. В его создание тоже вложился глава СНГ. По словам смотрительницы музея Нины Коноваловой, только за последние годы семья Богдановых отправила несколькими траншами 800 тысяч рублей.
Одна из экспозиций музея посвящена самому Владимиру Богданову. На стенде эксклюзивные экспонаты: его тетради, школьный дневник, удочки, домашняя утварь, подаренная музею матерью Владимира Леонидовича. Рядом — именная парта с портретом нефтяника. На ней сидят «только те ребятишки, которые имеют право, достойные дети», говорит Коновалова.
Экспонаты для музея собирали всем селом — жители активно поддерживают идею сохранить память о Суерке. Нина Коновалова вообще считает, что без таких инициативных жителей их поселок выглядел бы куда хуже. Суерчане выходят на субботники, сами высаживают клумбы с цветами вдоль дорог и ухаживают за своими домами. На некоторых из них есть таблички — «Дом образцового содержания». Многие считают, что усердие и любовь к порядку передалась от потомков — поволжских немцев, отправленных в Суерку в годы репрессий.
Церковь Серафима Саровского — еще одна гордость Суерки — тоже восстановлена на средства гендиректора «Сургутнефтегаза». Стены расписаны московскими мастерами с использованием золота, церковный иконостас тоже сделан из дерева и позолочен. На стенах храма 23 кг золота, сказала служащая храма. Такая роскошь — задумка Богданова.
— В 2004 году храм был восстановлен, но не расписан. А Богданов сюда бегал мальчишкой, помнил, что храм был расписной, и в 2020-м поручил восстановить — это его идея была. Он нынче приезжал к нам, не так давно. Проведал родительский дом и в храм зашел, — рассказали в церкви.
По словам местных жителей, стоила вся эта красота 28 миллионов рублей.
Как зарабатывает «Сургутнефтегаз»
Деньги нефтегазового гиганта, по утверждению «Ведомостей», хранятся в основном в валюте. Это отражается на показателях. Например, в 2016-м на фоне укрепления рубля компания отчиталась о рекордных за последние годы убытках. А когда рубль ослабляется, прибыль «Сургутнефтегаза», наоборот, растет.
В 2023 году «Сургутнефтегаз» оказался на третьем месте рейтинга Forbes по чистой прибыли среди российских компаний. За год сургутский нефтегазовый гигант поднял прибыль в четыре раза — с 320,6 миллиарда рублей до 1,3 триллиона рублей.
На стенах храма по двум сторонам — четыре фрески. Справа — святые Владимир и Тамара, небесные покровители Владимира и Тамары Богдановых. Слева — святые Леонид и Галина. Так звали родителей известного земляка.
«Президент у нас Богданов»
Такая строчка есть в известной среди жителей Сургута песне, посвященной городу. Сургутяне Богданова любят: его компания дает большинству местных работу, а еще строит дороги, скверы и гигантские дворцы культуры. В Суерке не отстают: дети посвящают Богданову стихи, а взрослые открывают именные экспозиции и стелы.
Но культа вокруг Богданова в селе нет, считает глава села Лариса Гольцман:
— Такого же нет здесь. Они приезжают к себе на малую родину как обычные простые люди. Владимир Леонидович — искренний и простой, такой же человек, как мы. У него очень открытая улыбка, добрая. У нас нет никакого волнения, что к нам приедут они. Настолько это всё по-доброму.
По словам подруги детства Богданова Лидии Магнеевой, известный нефтяник не очень любит внимание к себе. Когда он приезжает на малую родину, вокруг него постоянно собираются люди, которым «что-то нужно». В последнее время, вспоминает Магнеева, Богданов приезжал с охраной.
Жителям хочется порадовать Богданова, поэтому они через главу отправляют ему фото с видами Суерки и самодельные видео к Новому году или его юбилею. По словам Ларисы Гольцман, гендиректор «Сургутнефтегаза» обычно очень радуется таким сообщениям и благодарит земляков.
Зависть
Именно в 90-х жители соседних сёл впервые начали завидовать суерчанам, вспоминает бывший глава Николай Магнеев.
— Мне всё время в глаза говорили: «А что вы кричите, Суерка? У вас Богданов есть! У нас бы такой Богданов, так мы бы не хуже вас жили, а лучше!» Такая неприятная зависть и до сих пор есть.
По его мнению, Суерке завидует и сам глава Упоровского района Леонид Сауков:
— У нас люди хорошо живут, а в других поселениях хуже. У него спрашивают, почему мы живем хорошо, а у других и дорог нет, и церковь не восстановлена. А ему неловко отвечать на эти вопросы. Средств-то не хватает в районе.
С годами напряжение только растет. Деревни вокруг Суерки порастают травой и исчезают с карт. Им повезло меньше — не нашлось своего «большого человека», который бы поддержал жителей. Вокруг Суерки даже образуются разные слухи. Например, житель близлежащей деревни Лыково и бывший одноклассник Богданова Владимир рассказал, якобы в селе построили даже теннисный корт. В селе его, конечно, нет — только хоккейный.
— Суерка — самое лучшее село в районе, Богданов его спонсирует. Он молодец, не отвернулся от малой родины. А у нас какое стремление у главы? Никто даже с нами не хочет разговаривать. Никто ничего не хочет, так я считаю, — говорит Владимир.
Суерчане, хоть Богданову и благодарны, с соседями не соглашаются. Каждый местный, которого мы встретили, уверен, что многое селяне делают своими руками.
— Ну а везение-то в чем? Суерка на особым счету, потому что здесь люди всё сами создали, и только тогда нас стали поддерживать. Не пришло же ничего к нам просто так, а через огромный труд. Зачем завидовать? Cегодня, конечно, часто можно услышать: «Ну что им там не работать, у них Богданов!» У многих есть, понимаете, очень влиятельные люди, которые сегодня готовы помочь, но они не помогают своим землякам. А мы своим трудом завоевали уважение, — говорит Лариса Гольцман.
Глава уверена: если завистники по-доброму разозлятся и начнут приводить в порядок свои территории, то со временем у них тоже найдутся те, кто сможет им помочь.
— Посмотрите на эту площадь, на спортплощадку, на хоккейный корт — здесь же нет денег, которые выделены просто так. Это мы сами делали или подавались на конкурсы и гранты и выигрывали финансирование. А сказать что-то всегда проще, чем сделать, — считает глава Суерки.