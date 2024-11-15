Любимое село миллиардера. Как живет деревня, в которую вкладывается нефтегазовый магнат

Как бы выглядело село, родись Богданов в другом месте? Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы











В 160 км от Тюмени есть небольшое село Суерка. Жители его очень любят, и есть за что: в поселении на тысячу с небольшим человек — музеи, спортплощадки, вполне современные и симпатичные скверы, даже свой собственный храм, в который приезжают со всей области.

Одна из главных достопримечательностей — памятный знак на въезде, посвященный одному человеку — гендиректору «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову. В Суерке он родился и вырос, а потом стал помогать жителям села. Пожертвования семьи Богданова исчисляются миллионами рублей. В селе даже есть церковь с его ликом, а на въезде стоит стела с надписью о Богданове.

Благодаря богатому земляку село пережило 90-е и процветает сейчас. Наши коллеги из 72.RU съездили туда, чтобы узнать, как живут любимое село Богданова и деревни поблизости — в зависти и разрухе. Там нет среди земляков нефтегазовых магнатов. Повезло только Суерке.

Больше суерских улиц — на видео Источник: Семен Громов / 72.RU

Богданова детство

Дом семьи Богдановых в Суерке мало чем отличается от других: желто-синий, одноэтажный, с участком под картошку и хозпостройками на заднем дворе. Здесь будущий гендиректор «Сургутнефтегаза» родился и вырос. Вокруг чистота и порядок. Видимо, в отсутствие хозяина за домом следят соседи.

Дом семьи Богдановых в Суерке Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Кто такой Богданов Родился в Суерке Тюменской области в 1951 году. После школы поступил в Тюменский индустриальный институт на нефтяника и поехал работать в ХМАО. В 1980 году стал замдиректора «Сургутнефтегаза», а еще через три года — гендиректором. В 1990-х выкупил долю в новообразовавшейся компании. С 1993-го и по сей день остается топ-менеджером «Сургутнефтегаза». Владимир Богданов — очень закрытый человек, как и компания, которой он руководит. Его называют одним из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров. Forbes в 2024 году оценивает его состояние в $ 1,5 млрд. Он живет в своей квартире в Сургуте с женой Тамарой.

Отец Владимира Леонид руководил бригадой по ремонту сельхозтехники. Односельчане вспоминают его как очень хозяйственного, доброго и заботливого человека. Мама всю жизнь проработала в торговле. Она твердая, принципиальная и жутко честная: никого не обсчитывала и держала строгую отчетность.

Знавшие его родителей односельчане считают, что все эти качества передались Володе — их единственному сыну. Первые годы школы Богданов провел не в Суерке, а в Украинской ССР. Его семья ненадолго уезжала из области, а через несколько лет вернулась в село, где сын пошел в пятый класс.

Маленький Владимир Богданов с семьей Источник: Ирина Шарова / 72.RU Молодой Богданов Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Помню, когда Володя только приехал из Донбасса, он произносил букву Г по-украински. Как-то на уроке истории он бойко отвечал на вопрос учителя: «Греция — горная страна…» Для сибирского уха этот «хэкающий» акцент был непривычен: звучало забавно. И я стал над ним немного по-доброму подтрунивать. Володя не обижался. Он вообще был очень спокойный, уверенный в себе, — рассказал 72.RU одноклассник Богданова Федор Поляков.

В старших классах Богданов стал секретарем комсомольской организации, а потом отучился на нефтяника и уехал на Север. В 33 года — спустя 7 лет работы — занял пост руководителя «Сургутнефтегаза».

Подруга детства Богданова Лидия Магнеева вспоминает:



— Там, где улица Ленина пересекается с Красноармейской, образуется стрелка, мы всегда там играли в разные игры. А днем ходили в лес по грузди, по ягоды, это Владимир Леонидович очень любил всегда. Утром очень рано ходил на рыбалку. У него время было всегда распределено, не бездельничал.

Лидия Магнеева всю жизнь проработала учителем в Суерке. Она выросла вместе с Богдановым, а позже он помогал ее детям с работой Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Нефтяные деньги

На богатом земляке во многом держится экономика села. Всё началось еще в 90-х, когда у жителей Суерки появились проблемы с работой. Колхозы развалились, и местные стали обращаться к Богданову за работой, вспоминает глава Суерки с 1989 по 2007 год Николай Магнеев:

— Молодые люди стали устраиваться к нему. Деньги они везли домой, на них жили целыми семьями, и всё начало преобразовываться. Люди строили такие дома в Суерке, которых в других деревнях не было, могли ребятишек свозить на курорт.

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Это остается традицией и сегодня, говорит глава Суерки Лариса Гольцман. В компании Богданова всё еще работают многие местные. Для суерчан нефтянка — сильнейший карьерный трамплин.

— При содействии школы наши студенты сегодня заключают договоры, поступают в нефтегазовый индустриальный институт и идут работать специалистами в «Сургутнефтегаз». А если наши дети поступают в Сургутский нефтегазовый колледж, получают дополнительные баллы, — делится Гольцман.

Кооператив «Тобол» — один из немногих работодателей в Суерке Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Кто владеет «Сургутнефтегазом» До сих пор неизвестно, кто владеет контрольным пакетом акций «Сургутнефтегаза». В 2017 году Forbes со ссылкой на отчетность компании писал, что Богданову как физлицу тогда принадлежали 0,37% обыкновенных акций. Якобы остальные ценные бумаги распределены между работниками СНГ. Компания, по данным издания, держит на депозитах триллионы рублей — финансисты прозвали эту сумму кубышкой. В 2017 году «кубышка» составляла почти 20% всех счетов российских компаний. Информации о том, как используются эти огромные деньги и используются ли вообще, практически нет. Сам Богданов называл счета страховочным механизмом на случай кризисов.

Конечно, есть для местных и другие карьерные пути. Например, можно попробовать устроиться в сельскохозяйственный кооператив «Тобол», но в нем всего 20 рабочих мест. Неподалеку есть агрофирма «КриММ» на 650 рабочих, она обеспечивает работой не только Суерку, а весь район. Еще часть жителей занята в бюджетной сфере.

Главный спонсор

Дорогами в Суерке гордятся — про них говорит каждый местный. Для остальных деревень это непозволительная роскошь. И бывший, и нынешний руководители села считают, что у Упоровского района, к которому относится Суерка, просто не хватает денег.

Асфальт в Суерке очень ровный Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— Если сравнивать положение до его [Богданова] появления как спонсора и после, то разница огромная, — рассказывает бывший глава Николай Магнеев. — По деревне нельзя было проехать на машине. Как только дождь прошел, так в лужах тонули и трактора, и машины, и люди ходили по колено в грязи. Первый асфальт мы положили в 1999 году с его помощью.

На въезде в Суерку дорога на вид самая свежая. Такая не всегда найдется в Тюмени. Рядом — стела, на которой написано: «Здесь родился Герой Труда Владимир Леонидович Богданов».

Одна из асфальтированных улиц ведет к Суерской школе. Зданию 50 лет, но оно в отличном состоянии. Весь третий этаж учреждения — музей школы и самого села. В его создание тоже вложился глава СНГ. По словам смотрительницы музея Нины Коноваловой, только за последние годы семья Богдановых отправила несколькими траншами 800 тысяч рублей.

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Одна из экспозиций музея посвящена самому Владимиру Богданову. На стенде эксклюзивные экспонаты: его тетради, школьный дневник, удочки, домашняя утварь, подаренная музею матерью Владимира Леонидовича. Рядом — именная парта с портретом нефтяника. На ней сидят «только те ребятишки, которые имеют право, достойные дети», говорит Коновалова.

Именная парта с портретом Богданова Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Экспонаты для музея собирали всем селом — жители активно поддерживают идею сохранить память о Суерке. Нина Коновалова вообще считает, что без таких инициативных жителей их поселок выглядел бы куда хуже. Суерчане выходят на субботники, сами высаживают клумбы с цветами вдоль дорог и ухаживают за своими домами. На некоторых из них есть таблички — «Дом образцового содержания». Многие считают, что усердие и любовь к порядку передалась от потомков — поволжских немцев, отправленных в Суерку в годы репрессий.

Жители села и без помощи Богданова делают село уютным. Но без него было бы куда тяжелее Источник: Ирина Шарова / 72.RU Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Церковь Серафима Саровского — еще одна гордость Суерки — тоже восстановлена на средства гендиректора «Сургутнефтегаза». Стены расписаны московскими мастерами с использованием золота, церковный иконостас тоже сделан из дерева и позолочен. На стенах храма 23 кг золота, сказала служащая храма. Такая роскошь — задумка Богданова.



— В 2004 году храм был восстановлен, но не расписан. А Богданов сюда бегал мальчишкой, помнил, что храм был расписной, и в 2020-м поручил восстановить — это его идея была. Он нынче приезжал к нам, не так давно. Проведал родительский дом и в храм зашел, — рассказали в церкви.

По словам местных жителей, стоила вся эта красота 28 миллионов рублей.

Храм по цвету напоминает логотип «Сургутнефтегаза» Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Как зарабатывает «Сургутнефтегаз» Деньги нефтегазового гиганта, по утверждению «Ведомостей», хранятся в основном в валюте. Это отражается на показателях. Например, в 2016-м на фоне укрепления рубля компания отчиталась о рекордных за последние годы убытках. А когда рубль ослабляется, прибыль «Сургутнефтегаза», наоборот, растет. В 2023 году «Сургутнефтегаз» оказался на третьем месте рейтинга Forbes по чистой прибыли среди российских компаний. За год сургутский нефтегазовый гигант поднял прибыль в четыре раза — с 320,6 миллиарда рублей до 1,3 триллиона рублей.

На стенах храма по двум сторонам — четыре фрески. Справа — святые Владимир и Тамара, небесные покровители Владимира и Тамары Богдановых. Слева — святые Леонид и Галина. Так звали родителей известного земляка.

«Президент у нас Богданов»

Такая строчка есть в известной среди жителей Сургута песне, посвященной городу. Сургутяне Богданова любят: его компания дает большинству местных работу, а еще строит дороги, скверы и гигантские дворцы культуры. В Суерке не отстают: дети посвящают Богданову стихи, а взрослые открывают именные экспозиции и стелы.

Но культа вокруг Богданова в селе нет, считает глава села Лариса Гольцман:



— Такого же нет здесь. Они приезжают к себе на малую родину как обычные простые люди. Владимир Леонидович — искренний и простой, такой же человек, как мы. У него очень открытая улыбка, добрая. У нас нет никакого волнения, что к нам приедут они. Настолько это всё по-доброму.

Глава Суерки Лариса Гольцман Источник: Ирина Шарова / 72.RU











По словам подруги детства Богданова Лидии Магнеевой, известный нефтяник не очень любит внимание к себе. Когда он приезжает на малую родину, вокруг него постоянно собираются люди, которым «что-то нужно». В последнее время, вспоминает Магнеева, Богданов приезжал с охраной.

Жителям хочется порадовать Богданова, поэтому они через главу отправляют ему фото с видами Суерки и самодельные видео к Новому году или его юбилею. По словам Ларисы Гольцман, гендиректор «Сургутнефтегаза» обычно очень радуется таким сообщениям и благодарит земляков.

Такая стела встречает гостей села. Сам Богданов от такой любви смущается Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Зависть

Именно в 90-х жители соседних сёл впервые начали завидовать суерчанам, вспоминает бывший глава Николай Магнеев.

— Мне всё время в глаза говорили: «А что вы кричите, Суерка? У вас Богданов есть! У нас бы такой Богданов, так мы бы не хуже вас жили, а лучше!» Такая неприятная зависть и до сих пор есть.

Бывший глава Суерки Николай Магнеев с женой Источник: Ирина Шарова / 72.RU











По его мнению, Суерке завидует и сам глава Упоровского района Леонид Сауков:



— У нас люди хорошо живут, а в других поселениях хуже. У него спрашивают, почему мы живем хорошо, а у других и дорог нет, и церковь не восстановлена. А ему неловко отвечать на эти вопросы. Средств-то не хватает в районе.

С годами напряжение только растет. Деревни вокруг Суерки порастают травой и исчезают с карт. Им повезло меньше — не нашлось своего «большого человека», который бы поддержал жителей. Вокруг Суерки даже образуются разные слухи. Например, житель близлежащей деревни Лыково и бывший одноклассник Богданова Владимир рассказал, якобы в селе построили даже теннисный корт. В селе его, конечно, нет — только хоккейный.

— Суерка — самое лучшее село в районе, Богданов его спонсирует. Он молодец, не отвернулся от малой родины. А у нас какое стремление у главы? Никто даже с нами не хочет разговаривать. Никто ничего не хочет, так я считаю, — говорит Владимир.

Одна из соседних деревень — Нифаки. Считается, что ее построили старообрядцы Источник: Ирина Шарова / 72.RU Люди здесь живут намного скромнее, чем жители Суерки Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Суерчане, хоть Богданову и благодарны, с соседями не соглашаются. Каждый местный, которого мы встретили, уверен, что многое селяне делают своими руками.

— Ну а везение-то в чем? Суерка на особым счету, потому что здесь люди всё сами создали, и только тогда нас стали поддерживать. Не пришло же ничего к нам просто так, а через огромный труд. Зачем завидовать? Cегодня, конечно, часто можно услышать: «Ну что им там не работать, у них Богданов!» У многих есть, понимаете, очень влиятельные люди, которые сегодня готовы помочь, но они не помогают своим землякам. А мы своим трудом завоевали уважение, — говорит Лариса Гольцман.

Глава уверена: если завистники по-доброму разозлятся и начнут приводить в порядок свои территории, то со временем у них тоже найдутся те, кто сможет им помочь.