Длинная рабочая неделя и нестандартные выходные: как будем отдыхать и работать в начале ноября

В рабочую субботу будет короткий день Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В начале ноября привычное расписание изменится. Вместо пяти дней трудиться придется шесть. Рабочая неделя продлится с 28 октября по 2 ноября.

В субботу придется потрудиться из-за переноса выходного на 30 апреля. Рабочий день будет сокращенным. Благодаря этому россияне смогли отдохнуть в майские праздники с 28 апреля по 1 мая без перерыва.

После рабочей субботы будет два выходных: в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября, в честь празднования Дня народного единства. Рассказываем о всех праздничных и рабочих днях в материале.

Россиян ждут выходные в конце декабря Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы