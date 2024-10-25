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Страна и мир Длинная рабочая неделя и нестандартные выходные: как будем отдыхать и работать в начале ноября

Длинная рабочая неделя и нестандартные выходные: как будем отдыхать и работать в начале ноября

Трудиться придется шесть дней подряд

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4 комментария

В рабочую субботу будет короткий день

В начале ноября привычное расписание изменится. Вместо пяти дней трудиться придется шесть. Рабочая неделя продлится с 28 октября по 2 ноября.

В субботу придется потрудиться из-за переноса выходного на 30 апреля. Рабочий день будет сокращенным. Благодаря этому россияне смогли отдохнуть в майские праздники с 28 апреля по 1 мая без перерыва.

После рабочей субботы будет два выходных: в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября, в честь празднования Дня народного единства. Рассказываем о всех праздничных и рабочих днях в материале.

Россиян ждут выходные в конце декабря

День народного единства был учрежден в 2004 году. Он ежегодно отмечается 4 ноября в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Больше об истории этого дня и традициях — в материале.

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Комментарии
4
Гость
1 октября, 12:43
До 2 ноября еще 5000 раз до канадской границы успеем!
Гость
1 октября, 11:27
Выходные это хорошо, надо побольше всяких праздников придумать
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