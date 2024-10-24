Генерал Картаполов объяснил странные «контрактные» выплаты солдатам-срочникам

Из-за перечислений на карту денег от Минобороны у срочников возник вагон вопросов Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал технической ошибкой перечисление крупных сумм солдатам-срочникам: транзакции шли с пометкой, что это деньги за подписание контракта с Министерством обороны.

До этого в редакцию 74.RU обратились пять солдат (или их представители), которые проходят службу в 90-й гвардейской танковой дивизии в Чебаркуле. Деньги им перечисляло Министерство соцзащиты Республики Татарстан, где настаивали, что делают это согласно спискам, предоставленным военными. В Центральном военном округе назвали произошедшее техническим сбоем.

Той же позиции придерживается Андрей Картаполов: в комментариях каналу RTVI он заявил, что это на 100% техническая ошибка. Он подчеркнул, что получатели таких переводов должны идти исправлять эту ошибку, чтобы потом не оказаться под административным или уголовным преследованием за попытку незаконно присвоить эти средства.

Наши коллеги из 74.RU связались с Андреем Картаполовым.

— Если срочник подписал контракт, он получит деньги, если срочник не подписывал, то это технический сбой и эти деньги он вернет, — заявил он.

Мы спросили, означает ли это, что ситуация со срочниками в Чебаркуле обусловлена именно ошибкой? Глава думского комитета по обороне ответил:

— Я не знаю, какие случаи произошли, конкретно про них не знаю. Если это не контрактник, то это технический сбой. Надо разбираться, подписывал контракт, не подписывал. Больше ничего не добавить.

Первое обращение в редакцию 74.RU пришло от мамы одного из военнослужащих в начале октября: у родителей срочника было подозрение, что его зачислили в военнослужащие по контракту. Вскоре стало ясно, что ситуация не единичная. Подозрение на аналогичные случаи было в Курганской области, но власти назвали их фейком. Один из чебаркульских срочников получил не только подъемные, но и первую зарплату, но после нашей публикации его вернули в статус солдата срочной службы.