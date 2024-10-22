В Москве четверых мигрантов арестовали за групповое изнасилование прохожей: новости 22 октября

Один из обвиняемых по статье о групповом изнасиловании Источник: пресс-служба столичных судов общей юрисдикции











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 22 октября.

Групповое изнасилование в Москве

В Москве отправили под стражу четверых мигрантов из Узбекистана. Их обвиняют в групповом изнасиловании прохожей.

По версии следствия, ночью 20 октября четверо мужчин напали на соотечественницу на территории парка. Пока трое обвиняемых насиловали 29-летнюю женщину, четвертый наблюдал за обстановкой, обеспечивая безопасность насильников.

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Всем четверым предъявлено обвинение. По данным телеграм-канала SHOT, возраст мужчин — от 20 до 26 лет. На суде почти все обвиняемые прятали лица капюшонами и документами.

Источник: пресс-служба столичных судов общей юрисдикции

Саммит БРИКС

В Казань на саммит БРИКС начали съезжаться первые лица государств. Среди них — премьер-министры Индии и Эфиопии, президент ЮАР и лидер Китая Си Цзиньпинь. Высоких гостей встречали с караваями и чак-чаками.

Источник: RIAKremlinpool / T.me

На саммит не смог приехать президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Как сообщали бразильские СМИ, врачи рекомендовали ему воздержаться от полетов по состоянию здоровья. Кроме него в Казань не приедут главы Кубы и Сербии.

Также в Казань приехал Владимир Путин. Он уже провел первую встречу с Си Цзиньпином — разговор продлился час.

Оскорбление «Родины-матери»

Блогера, который предлагал прикрыть «срамные места» «Родине-матери» в Волгограде, получил год принудительных работ с удержанием 10% заработка. Его обвинили в реабилитации нацизма.

Общественник прямым текстом назвал статую одной из ошибок властей Союза Советских Социалистических Республик Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Напомним, 39-летний Марсель Ахияретдинов публично заявил об излишней сексуальности одного из главных символов Великой Победы — «Родины-матери». Марселю памятник показался излишне откровенным — он попросил президента России прикрыть платком «срамные места» монумента.

Блогер полностью признал вину и просил суд не лишать его свободы. Корреспонденту V1.RU он сказал, что такова воля Всевышнего — раз наказание такое дали. Работать он собирается на малой родине, в Башкирии.

Задержание Глюкозы

В аэропорту Шереметьево задержали певицу Глюкозу (Наталья Ионова-Чистякова), по версии полицейских, она была под воздействием наркотиков. За это ее оштрафовали на пять тысяч рублей.

Певица прокомментировала свое задержание Источник: Glukoza / Telegram











От прохождения освидетельствования она тогда отказалась. Однако затем артистка поделилась своей версией событий: она сказала, что столкнулась с провокацией и незаконным задержанием.

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