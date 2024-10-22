Блогер заявил об излишней сексуальности «Родины-матери». Его признали виновным в реабилитации нацизма

Приговор блогеру вынес Волгоградский областной суд Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Блогер из Башкирии публично заявил об излишней сексуальности одного из главных символов Великой Победы — «Родины-матери». Марселю Ахияретдинову памятник показался излишне откровенным — он попросил президента России прикрыть платком «срамные места» монумента.

И хотя Марсель утверждал, что говорит от лица волгоградцев, после публикации скандального видео многие местные жители увидели в его словах оскорбление и осквернение святого для города-героя и всей России места, а кто-то даже попытку изменить образ «Родины-матери» с уклоном на мусульманские ценности. После широкого общественного резонанса против блогера возбудили уголовное дело, которое дошло до суда. Подробности — в материале наших коллег из V1.RU.

«Наша с вами мать так выглядеть не может»

В феврале 2024 года не очень популярный блогер из Башкортостана опубликовал видео, снятое на Мамаевом кургане Волгограда. Марсель Ахияретдинов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой реконструировать «Родину-мать».

По мнению блогера, мать не должна выглядеть столь откровенно Источник: Расул Ахияретдинов

— Пообщавшись с духовенством, как мусульманским, так и православным, я понял, что никого из них не устраивает внешний вид памятника, — утверждает блогер в видеообращении. — Ни один человек в Волгограде не доволен тем, что статуя матери выглядит именно так. Я понимаю, что на региональном уровне такие вопросы не решаются, поэтому обращаюсь к президенту России. Мы видим, Владимир Владимирович, какое внимание вы уделяете укреплению традиционных нравственных ценностей нашей страны, а также противодействию Западу. Я от лица жителей Волгограда и России заявляю, что мы недовольны тем, как выглядит «Родина-мать».

Вину на якобы неподобающий вид «Родины-матери» Марсель возводит на советскую власть. Общественник прямым текстом называет статую одной из ошибок властей Союза Советских Социалистических Республик.

— СССР сделал много ошибок, одна из них — это статуя. Наша с вами мать так выглядеть не может. Мы требуем реконструкции. Волгоградцы хотят скрыть срамные места этого памятника.

В беседе с корреспондентом V1.RU Марсель заявил, что и волгоградцы поддерживают его идею:

«Родина-мать» неоднократно подвергалась нападкам со стороны блогеров Источник: Иван Богданов / V1.RU











— Я был пару дней назад проездом в Волгограде, — рассказывает он. — Общался с вашими священниками, простыми людьми. Никто не сказал мне, что его внешний вид статуи устраивает. Даже в магазинах мне сказали, что лучше бы она была более прикрытой. Для меня лично мать олицетворяет чистоту. А здесь люди ходят и смотрят на ее грудь. Я видел ролики, где люди даже всякие непристойности творят. Я, конечно, осуждаю их поступки — это наша гордость, наша история. Но с другой стороны, раз видно, так вот и результат.

Далее мусульманин стал приводить в пример скандальную вечеринку Ивлеевой.

Вся история Марселя — в одном видео Источник: Сеть городских порталов

— Мы же видим все эти голые вечеринки Ивлеевой. Гомосексуальные моменты и падение нравственности. А тут приезжаем в Волгоград и обнаруживаем идентичный подтекст. Да, посыл этот придуман в советском мире. Но сейчас мы вступаем в новую эру развития семьи и общества. Стоит показательно сейчас взять и сказать, что Советский Союз сделал ошибку. Тогда же боролись с религией, с неравенством мужчин и женщин. Добивались равенства идей и мыслей. Сомневаюсь, что сегодня, после Ивлеевой, скульпторы решились бы на подобный открытый образ. Что стоит «Родину-мать» сделать скромнее. Сейчас хорошо развито 3D-моделирование, и реконструкция не составит труда.

Одной из проблем «Родины-матери» блогер видит откровенно «торчащие соски».

— Женщина есть женщина. У многих есть формы, и с этим ничего не сделаешь. Это природа, и это прекрасно. Но не нужно откровенности такой излишней. Стоит одеть памятник слегка поскромнее. Возможно, надеть платочек на плечи или руки. Все-таки платок является символом чести женщины. Мне в комментариях пишут, что я требую хиджаб надеть, но нет. Этого я не хочу. Так же как и не планирую писать никуда заявление. Если президент обратит внимание на мое сообщение, то хорошо. Нет — значит нет.

Причем мужчина с голым торсом, изображенный на известном памятнике «Стоять насмерть», вопросов у общественника не вызывает.

— Торс мужчины и женщины — это разные вещи. Если бы у него там половые органы открыты были, то другой вопрос. А тут вдобавок не просто женщина, а мать. Лично для меня образ матери имеет большое значение.

Извинился и удалил соцсети

И хотя Марсель утверждал, что обращается к президенту от имени жителей Волгограда, большинство горожан его идею не оценили. Волгоградцы попросили правоохранительные органы провести проверку и привлечь блогера к ответственности за публичное оскорбление святого для Волгограда и всей России символа и возможную пропаганду запрещенных религиозных движений.

Его страницу в соцсетях быстро нашли недовольные волгоградцы. Они накинулись на блогера с оскорблениями и критикой. Некоторые даже угрожали расправой.

Извинения блогер записал напротив здания УФСБ по Республике Башкортостан Источник: Многонационал / Telegram

После этого сравнивший образ «Родины-матери» с голой вечеринкой Ивлеевой блогер удалил свою страницу и записал еще одно видео. На этот раз напротив УФСБ по Республике Башкортостан.

Я понял, что для многих людей эта статуя означает не просто статую, а именно Родину-мать. Марсель Ахияретдинов Блогер из Башкирии

— Я внук деда, который сражался за Сталинград. Он единственный, кто вернулся с войны. Вся наша семья полегла в этом бою. Совсем недавно я выкладывал видео про скульптуру, которая находится на Мамаевом кургане, — говорит Марсель. — И я, как тот человек, который ни в коем случае не хочет раскола, не хочет каких-то конфликтов в нашей Российской Федерации, приношу свои извинения перед ветеранами Великой Отечественной войны. И перед теми, которые могли меня не так понять или же были оскорблены моими высказываниями. Страна наша проходит нелегкие времена. И спецоперация на Украине, и другие моменты. Поэтому я считаю, что в это время такие видео выкладывать, конечно, не стоит.

Борьба с сектами и увлечение лошадьми

Кто же такой этот Марсель Ахияретдинов и почему его называют активистом? UFA1.RU рассказали, что известно об этом человеке.

Марсель (в ряде старых источников, публикаций, а также данных, которые мы нашли, еще он упоминается под именем Марсель) Ахияретдинов родился в 1985 году в Кушнаренковском районе Башкирии, окончил Башкирский аграрный университет. Там он обучался на биолого-техническом факультете по специальности «зоотехния» (так называется наука о разведении сельскохозяйственных животных). Затем он работал в Иглинском районе у конезаводчика Хасана Идиятуллина — он же предоставил Марселю и его товарищу лошадей для крупного путешествия.

До того Марсель был известен, когда начал бороться с сектой «Орда»* (в 2016 году деятельность религиозной организации запрещена Верховным судом России), Марсель и сам стал ее членом — ему посоветовали туда обратиться, чтобы разрешить проблемы со здоровьем, полученные из-за спорта.

По словам Марселя, сектанты «лечили» людей плетками и заставляли курить всякие дурманы. Ему тоже назначили «лечение», взамен руководители секты просили принести материальные ценности — в общем, типичная схема. По словам активиста, он сам вступил в секту, чтобы положить ей конец, поскольку в Башкирии она на тот момент действовала с десяток лет. Марсель заснял происходящее в секте на камеру и принес материалы силовикам. В итоге после этого секту прикрыли. Тогда активист говорил, что если у человека есть сложности в жизни, то ему лучше идти в мечеть, а не к сектантам.

Расул Ахияретдинов / Vk.com Источник: Марсель пытался сделать хадж на конях, но не пересек границу России











В марте 2018 года он вместе со своим другом захотел совершить хадж — паломничество с посещением Мекки, священного для мусульман места. В интервью YouTube-каналу «Аспекты» он сказал, что хотел почувствовать, как его предки проходили этот путь и какие трудности они встречали. По его словам, он хотел «на своей шкуре ощутить все тяготы и лишения этой дороги». Путь был начат из города Болгар в Татарстане — именно в нём, по преданию, Волжская Булгария приняла ислам. В Саратове они посетили областное Духовное управление мусульман, где Марселя и товарищей (конезаводчика из того же Кушнаренковского района Абдуллаха Камалова и его коллегу из Иглинского района Хасана Идиятуллина) принимал лично Мукаддас-хазрат Бибарсов — сопредседатель Совета муфтиев России. Одним из пунктов на маршруте был и Волгоград. Впрочем, до Мекки конники так и не добрались. Якобы уже где-то на юге они узнали, что не смогут перейти границу России, потому что нет необходимых документов на лошадей. Почему об этом им не было известно еще при подготовке к путешествию, неизвестно.

ДУМ Саратовской области Источник: Марсель Ахияретдинов на встрече с мусульманами Саратова

А в 2020 году Марсель Ахияретдинов фигурировал в гражданском споре с депутатом-застройщиком «Миловского парка» Дмитрием Комлевым. Последний требовал от активиста и других людей удалить негативные записи о нём. В итоге стороны пришли к мировому соглашению: записи удалили, взыскивать ущерб никто не стал. Стоит отметить, что и сам Дмитрий Комлев потом попал под пресс судебной системы: его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, апелляция в 2022 году снизила ему срок до 8,5 года колонии.

Летом 2023 года Марсель Ахияретдинов раскритиковал идею отправки лошадей в зону СВО. Он говорил, что за конями нужно ухаживать, содержать их в нормальных условиях и кормить, что весьма затратно. Более того, по его словам, использование лошадей в боевых действиях в современности неоправданно. Конезаводчик утверждал, что беспилотники эффективнее лошадей, а отправку животных в зону СВО он назвал в итоге пиар-акцией.

Тем же летом в интервью YouTube-каналу «Аспекты» он рассказывал о своей поездке по России: из Башкирии он доехал до Москвы, а оттуда отправился в Карелию.

Габдулла Мидхатов / YouTube Источник: Марсель летом 2023 года рассуждает о породах лошадей











— Мне было любопытно, я туда поехал. Мне было интересно посмотреть, как живут люди, конфессионально между собой общаются. Заходил в церкви, спрашивал мнения о христианстве, исламе, других конфессиях. Так я и хотел развить свой кругозор, посмотреть нашу страну, — сказал активист.

В Карелии он купил мотоцикл и на нём поехал в Махачкалу, но в 500 километрах от столицы Дагестана транспорт сломался, он остановился в городе Каменске-Шахтинском. Рассуждая о культуре кавказских народов и дагестанцев в частности, Марсель рассказывал притчу об имаме Шамиле и русских портянках.

— Дагестанцы с древних времен щепетильно относятся к гигиене, это и есть показатель культуры народа, — сказал активист.

А вот платные дороги он не оценил: по его словам, до Москвы они были нормальными, но в сторону юга — уже нет.

— Из Москвы в Ростов-на-Дону инфраструктуры никакой, переполненные мусорные баки. <…> Я вообще не понимал всё это время, зачем должен платить, если еду по обычной дороге, — заявлял Марсель.

В декабре 2023 года активист вновь дал о себе знать: высказываясь о Зининском путепроводе, где нашли трещину, Марсель заявил, что мост «обречен на обрушение». Однако мост до сих пор держится, несмотря на все заявления активиста.

Реабилитировал нацизм

Высказывания блогера дошли до главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он потребовал от руководителя волгоградского СК доклад «о противоправных действиях блогера».

— В социальных сетях распространена информация о том, что, находясь в Волгограде, житель Республики Башкортостан записал видеоролик, который содержит высказывания об оскорблении чувств верующих, — сообщили в Следственном комитете. — По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области проводится доследственная проверка.

После повторной проверки в отношении Марселя было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в реабилитации нацизма.

Адвокат Марселя присутствовал в начале судебного заседания, но на оглашение приговора не пришел Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











— По версии следствия, обвиняемый 6 февраля, находясь на территории объекта культурного наследия федерального значения «Мемориальный комплекс „Героям Сталинградской битвы“ на Мамаевом кургане», в циничной, пренебрегающей нормам морали и нравственности форме записал на видео свое суждение относительно облика скульптуры «Родина — мать зовет!». Впоследствии фигурант уголовного дела разместил в сети Интернет видеоролик с негативными высказываниями относительно образа монумента, который является символом воинской славы России, — сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Известно, что он полностью признал свою вину. Уголовное дело начали рассматривать в Волгоградском областном суде. Правда, после начала рассмотрения обвиняемому заменили судью — с Юлии Кузенко на Дмитрия Туленкова.

Рассмотрение дела проходило в особом порядке, на что согласился сам обвиняемый. В этом случае ему грозило не более 2/3 от самого жесткого наказания, предусмотренного инкриминируемой статьей. Также при особом порядке Марсель не сможет обжаловать квалификацию и сам факт установленных в ходе разбирательства деяний, так как признал их. Но сможет попросить вышестоящий суд изменить размер наказания.

Блогер полностью согласился с предъявленным ему обвинением Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В ходе последнего судебного заседания Марсель Ахияретдинов и его адвокат Дмитрий Усачев просили суд отказать прессе в присутствии в зале судебных заседаний, объяснив это нежеланием придавать делу широкий общественный резонанс. Однако судья ответил, что преступление было совершено публично и уже вызвало общественный резонанс. Журналистам разрешили присутствовать на процессе и вести фото- и видеосъемку приговора.

Как следует из обвинительного заключения, Марсель Ахияретдинов высказал недовольство памятником, приписав ему оскорбляющие характеристики, чем оскорбил монумент. В свою очередь, это вызвало недовольство жителей России.

Марсель Ахияретдинов уже имел проблемы с законом: в 2007 году был фигурантом уголовного дела о покушении на кражу, но избежал наказания в связи с примирением сторон.

В ходе судебного заседания было оглашено, что Марсель Ахияретдинов учился в Башкирском аграрном университете на зооинженера, работал в хозяйстве конезаводчика Хасана Идиятуллина в Иглинском районе Башкирии. Обстоятельств, отягчающих вину, в уголовном деле не обнаружено, по месту жительства и работы он характеризуется положительно. В настоящее время он официально безработный.

Окончательно Марселю было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ «Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично с использованием сети Интернет». При этом прокурор учел, что блогер совершил преступление средней тяжести, в браке не состоит, детей нет, официально не судим.

— Подсудимый активно способствовал расследованию уголовного дела, признал вину и раскаялся в содеянном, публично извинился за свой поступок, — заявил государственный обвинитель. — Обстоятельств, отягчающих вину, не имеется. Также нет оснований для назначения наказания ниже низшего предела, предусмотренного действующим законодательством.

После оглашения приговора блогер поделился своими мыслями с журналистами Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Гособвинение попросило для обвиняемого два года колонии-поселения и дополнительное наказание в виде запрета публикации информации в интернете сроком на четыре года.

Марсель Ахияретдинов просил учесть его заслуги перед обществом, учесть состояние здоровья отца, которого увезли на скорой, и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

— Я уже всё сказал, никому сложностей не делал, — заявил обвиняемый на последнем слове.

В итоге Марселя Ахияретдинова приговорили к году принудительных работ с удержанием 10% заработка. Дополнительное наказание — запрет на деятельность, связанную с опубликованием чего-либо в сети Интернет. Исполняться приговор будет по месту жительства.

У блогера есть 15 суток на обжалование приговора (лишь в части размера наказания) в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции в Сочи. Жалобу можно подать через Волгоградский областной суд.

«Я человек верующий»

Будет ли обжаловать приговор, Марсель пока не решил.

— Как решили, так решили. Я человек верующий, — рассказал он журналистам после оглашения приговора. — Если Бог решил дать мне именно такое наказание, значит, такое оно и есть. Есть суд земной, который меня осудил, — имеет право. Есть суд Божий. Там тоже соберемся и обсудим. Я думаю, я много где пригожусь. Учитывая те заслуги, которые я сделал для Российской Федерации, найдется мне еще применение в РФ. Мы же люди взрослые, мы все понимаем, где, что и как. Повышенный резонанс мне не на руку. Буду обжаловать или нет — пока думаю. Как сообщили в суде, работать буду по месту жительства. Это лучше, потому что у меня отец больной. Если бы меня на два года отправили в колонию, я бы не смог за ним присматривать. Его скорая забрала три дня назад.

Блогер отметил, что он не злобный человек.