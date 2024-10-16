Лев растерзал женщину в крымском сафари-парке. Новости 16 октября

Парк, в котором произошла трагедия, временно закрыли Источник: Следком Крыма и Севастополя / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 16 октября.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО уничтожили несколько беспилотников над территориями Белгородской и Воронежской областей, сообщили в Минобороны. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, в Белгородской области под удар попали пять населенных пунктов. В результате сгорел коммерческий объект, повреждены две легковушки и «Газель». В Воронежской области пострадавших и повреждений на земле нет, отметил глава Александр Гусев.

В Хвастовичском районе Калужской области обнаружили обломки БПЛА в лесном массиве. На место отправили оперативную группу, сообщил Владислав Шапша.

Также в Минобороны заявили, что за сутки российские войска отразили девять контратак в Курской области.

Стрельба в Подмосковье

В Подмосковье расстреляли машину офицера Вооруженных сил России. По данным РБК, убитый — Никита Кленков. Mash уточняет, что в момент произошедшего он был в звании офицера ВС РФ и работал заместителем начальника одной из воинских частей.

Всего по автомобилю выпустили восемь пуль. Сам кроссовер в это время двигался по дороге. Когда водитель погиб, машина продолжила ехать и врезалась в забор.

После гибели водителя машина врезалась в забор Источник: Прокуратура Московской области / T.me











Предполагается, что убийца поджидал его. Когда машина офицера заехала в деревню Меленки (Солнечногорский район), неизвестный открыл огонь. Вероятнее всего, он тоже ехал на машине и расстрелял офицера из своего окна. Baza передает, что преступник сразу же скрылся. Силовики объявили план «Перехват».

Трагедия в крымском парке

Сотрудница парка «Тайган» в Крыму погибла во время уборки клетки со львами, сообщили в Следственном комитете по республике. Женщина забыла закрыть перемычку между отделениями клетки, один из хищников напал на нее.

Погибшая 17 лет работала в парке и была одним из самых опытных членов команды. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушений условий охраны труда, повлекших смерть человека.

Парк закрыли, сейчас там работают следователи и криминалисты.

Таинственные шары

В Австралии закрыли городской пляж из-за сотен черных шаров неизвестного происхождения. Как сообщили ТАСС в муниципалитете городского района Рэндвик, больше всего находки похожи на шарики смолы, образующейся при контакте нефти с мусором и морской водой.

Шары размером с мячики для гольфа Источник: Randwick city council / Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России*)











По данным издания The Guardian, часть шаров отправили на изучение, но специалистам пока ничего не известно о происхождении объектов.

Подробности нашумевших историй