Лев растерзал женщину в крымском сафари-парке. Новости 16 октября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 16 октября.
Атаки ВСУ
За ночь средства ПВО уничтожили несколько беспилотников над территориями Белгородской и Воронежской областей, сообщили в Минобороны. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, в Белгородской области под удар попали пять населенных пунктов. В результате сгорел коммерческий объект, повреждены две легковушки и «Газель». В Воронежской области пострадавших и повреждений на земле нет, отметил глава Александр Гусев.
В Хвастовичском районе Калужской области обнаружили обломки БПЛА в лесном массиве. На место отправили оперативную группу, сообщил Владислав Шапша.
Также в Минобороны заявили, что за сутки российские войска отразили девять контратак в Курской области.
Стрельба в Подмосковье
В Подмосковье расстреляли машину офицера Вооруженных сил России. По данным РБК, убитый — Никита Кленков. Mash уточняет, что в момент произошедшего он был в звании офицера ВС РФ и работал заместителем начальника одной из воинских частей.
Всего по автомобилю выпустили восемь пуль. Сам кроссовер в это время двигался по дороге. Когда водитель погиб, машина продолжила ехать и врезалась в забор.
Предполагается, что убийца поджидал его. Когда машина офицера заехала в деревню Меленки (Солнечногорский район), неизвестный открыл огонь. Вероятнее всего, он тоже ехал на машине и расстрелял офицера из своего окна. Baza передает, что преступник сразу же скрылся. Силовики объявили план «Перехват».
Трагедия в крымском парке
Сотрудница парка «Тайган» в Крыму погибла во время уборки клетки со львами, сообщили в Следственном комитете по республике. Женщина забыла закрыть перемычку между отделениями клетки, один из хищников напал на нее.
Погибшая 17 лет работала в парке и была одним из самых опытных членов команды. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушений условий охраны труда, повлекших смерть человека.
Парк закрыли, сейчас там работают следователи и криминалисты.
Таинственные шары
В Австралии закрыли городской пляж из-за сотен черных шаров неизвестного происхождения. Как сообщили ТАСС в муниципалитете городского района Рэндвик, больше всего находки похожи на шарики смолы, образующейся при контакте нефти с мусором и морской водой.
По данным издания The Guardian, часть шаров отправили на изучение, но специалистам пока ничего не известно о происхождении объектов.
Подробности нашумевших историй
Силовики задержали мужчину, подозреваемого в попытке подрыва автомобиля на юго-западе Москвы. Им оказался бизнес-партнер пострадавшего. Как сообщает ТАСС, мужчины были знакомы 15 лет и были соучредителями 12 компаний. При аресте он заявил правоохранителям, что не знает, за что его задержали;
россиянка, родившая в аэропорту Антальи и бросившая ребенка в туалете, рассказала полицейским, что не знала о беременности. Избавиться от ребенка ей предложила ее мать, которую теперь ждет суд;
мужчина, выживший после двухмесячного пребывания в Охотском море, изначально выбрал опасный маршрут для сплава. По нему никто не ходит, сообщили ТАСС в Сахалинском клубе морских путешественников. Михаилу может грозить до семи лет лишения свободы, если выяснится, что во время выхода в море на судне не было специального оборудования. О том, что пришлось пережить путешественнику и как он смог выжить, мы рассказывали в этом материале;
тела альпинистов, погибших при восхождении гору Дхаулагири в Непале, удалось эвакуировать. Чтобы провести дорогостоящую операцию, по всей России объявляли сбор средств.