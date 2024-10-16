НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

3 м/c,

с-з.

 760мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,26
EUR 106,08
Неочевидные симптомы рака
Тарифы на свет
Водка от Шамана
Продают столетнюю часовню
Что с недостроенной гостиницей
Остались без отопления
Грибные места в Ярославской области
Новая выплата учителям
Стипендии в вузах Ярославля
Страна и мир обзор Лев растерзал женщину в крымском сафари-парке. Новости 16 октября

Лев растерзал женщину в крымском сафари-парке. Новости 16 октября

Что произошло за сутки

75
Написать комментарий

Парк, в котором произошла трагедия, временно закрыли

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 16 октября.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО уничтожили несколько беспилотников над территориями Белгородской и Воронежской областей, сообщили в Минобороны. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, в Белгородской области под удар попали пять населенных пунктов. В результате сгорел коммерческий объект, повреждены две легковушки и «Газель». В Воронежской области пострадавших и повреждений на земле нет, отметил глава Александр Гусев.

В Хвастовичском районе Калужской области обнаружили обломки БПЛА в лесном массиве. На место отправили оперативную группу, сообщил Владислав Шапша.

Также в Минобороны заявили, что за сутки российские войска отразили девять контратак в Курской области.

Стрельба в Подмосковье

В Подмосковье расстреляли машину офицера Вооруженных сил России. По данным РБК, убитый — Никита Кленков. Mash уточняет, что в момент произошедшего он был в звании офицера ВС РФ и работал заместителем начальника одной из воинских частей.

Всего по автомобилю выпустили восемь пуль. Сам кроссовер в это время двигался по дороге. Когда водитель погиб, машина продолжила ехать и врезалась в забор.

После гибели водителя машина врезалась в забор

Предполагается, что убийца поджидал его. Когда машина офицера заехала в деревню Меленки (Солнечногорский район), неизвестный открыл огонь. Вероятнее всего, он тоже ехал на машине и расстрелял офицера из своего окна. Baza передает, что преступник сразу же скрылся. Силовики объявили план «Перехват».

Трагедия в крымском парке

Сотрудница парка «Тайган» в Крыму погибла во время уборки клетки со львами, сообщили в Следственном комитете по республике. Женщина забыла закрыть перемычку между отделениями клетки, один из хищников напал на нее.

Погибшая 17 лет работала в парке и была одним из самых опытных членов команды. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушений условий охраны труда, повлекших смерть человека.

Парк закрыли, сейчас там работают следователи и криминалисты.

Таинственные шары

В Австралии закрыли городской пляж из-за сотен черных шаров неизвестного происхождения. Как сообщили ТАСС в муниципалитете городского района Рэндвик, больше всего находки похожи на шарики смолы, образующейся при контакте нефти с мусором и морской водой.

Шары размером с мячики для гольфа

По данным издания The Guardian, часть шаров отправили на изучение, но специалистам пока ничего не известно о происхождении объектов.

Подробности нашумевших историй

  • Силовики задержали мужчину, подозреваемого в попытке подрыва автомобиля на юго-западе Москвы. Им оказался бизнес-партнер пострадавшего. Как сообщает ТАСС, мужчины были знакомы 15 лет и были соучредителями 12 компаний. При аресте он заявил правоохранителям, что не знает, за что его задержали;

  • россиянка, родившая в аэропорту Антальи и бросившая ребенка в туалете, рассказала полицейским, что не знала о беременности. Избавиться от ребенка ей предложила ее мать, которую теперь ждет суд;

  • мужчина, выживший после двухмесячного пребывания в Охотском море, изначально выбрал опасный маршрут для сплава. По нему никто не ходит, сообщили ТАСС в Сахалинском клубе морских путешественников. Михаилу может грозить до семи лет лишения свободы, если выяснится, что во время выхода в море на судне не было специального оборудования. О том, что пришлось пережить путешественнику и как он смог выжить, мы рассказывали в этом материале;

  • тела альпинистов, погибших при восхождении гору Дхаулагири в Непале, удалось эвакуировать. Чтобы провести дорогостоящую операцию, по всей России объявляли сбор средств.

ПО ТЕМЕ
Атаки ВСУ Беспилотники Спецоперация на Украине Крым Сафари-парк Лев Австралия Стрельба Убийство
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Мнение
«Остается выкрасть математичку из соседней школы». Отец девятиклассника — о дефиците учителей в стране
Анонимное мнение
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
«Будто там коровы стоят». Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев — о том, почему на работе так важен туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Установка кондиционеров

12 000 ₽

Добавить объявление