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Страна и мир репортаж «Убили человека, зону сожгли». Истории бывших заключенных, полжизни отсидевших в колониях

«Убили человека, зону сожгли». Истории бывших заключенных, полжизни отсидевших в колониях

Репортаж из центра адаптации, где уголовники начинают новую жизнь

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Большинство подопечных центра сидело в колонии за тяжкие преступления

В живописном месте на берегу озера Шарташ в Екатеринбурге работает центр помощи бывшим заключенным «Опора». Это один из социальных проектов благотворительного фонда «Ника». Большой уютный дом расположен в подворье поселкового храма. Небольшое хозяйство: индюки, свиньи, грядки. Просторная кухня, спортзал, десять комнат на 70 мест, которые здесь на церковный лад принято называть кельями.

Это центр для освободившихся из колоний и оказавшихся на свободе не у дел: у многих подопечных нет семьи и собственного жилья. Здесь им помогают восстановить документы, устроиться на работу, то есть найти себя в незнакомой им законопослушной жизни.

Наши коллеги из E1.RU рассказывают истории тех, у кого это уже получилось.

В Екатеринбурге помогают заключенным адаптироваться к новой жизни

Владислав, участник бунта в Кировградской колонии

Владислав очень жалеет, что совершил преступления и загубил свою молодость

Бывший заключенный Влад с усердием взялся за возведение бани в адаптационном центре. Залил фундамент, заготовил сруб… Точно так же, ярус за ярусом, он строит здесь новую жизнь. Криминальные эпизоды прежней вписаны в судебные картотеки.

— В детстве у меня была семья хорошая: папа — дальнобойщик, мачеха — повар. Но я связался с плохой компанией, начал гулять, пить спиртные напитки. Дискотеки и так далее, — вспоминает Владислав. — С ребятами грабеж совершили, угнали машину, потом разбой был. В оконцовке посадили в спецшколу. Со спецшколы на малолетку перевели.

Влад строит баню на территории центра. В будущем он мечтает стать дальнобойщиком, как его отец

Влад лишился свободы, когда ему было 13 лет. Срок, вспоминает, был небольшой: четыре года. Отсидев, мог выйти и начать всё с нуля. Но в Кировградской колонии подросток стал участником бунта, который вошел в историю как один из самых жестоких в России.

— Мы мелкие были, просто старшие попросили нас поддержать. Ну мы и поддержали. Там хотели перевести смотрящего. Ну и вот такой захлест произошел (одним из поводов для бунта стало то, что местного криминального авторитета хотели перевести из детской во взрослую колонию. — Прим. ред.), — вспоминает Влад.

В ночь на 17 октября 2007 толпа из сорока пяти малолетних преступников, вооружившись камнями, кирпичами и палками, напала на охранников и попыталась отнять у них оружие.

Бунтовщики убили офицера регионального ГУФСИН Анатолия Завьялова, подожгли школу, училище, разгромили компьютерный класс. При попытке штурмовать вышки с охранниками погибли двое воспитанников учреждения. Около 20 человек получили ранения, а шесть сотрудников колонии — тяжелые травмы.

— Мы убили человека, зону сожгли. Нас по телевизору тогда толпой показывали, — вспоминает те события Владислав. — Кучкой подбились, взломали у начальника кабинет, напились все. А че, малолетки пьяные — нам какая разница. И так в тюрьме, чего нам бояться? И решили зажечь. Сожгли там всё, что можно было, кроме церкви. Церковь не тронули. Нас как группу лиц осудили.

Фонд «Ника», который помогает участнику бунта в колонии вернуться к нормальной жизни, в этом году отреставрировал могилу погибшего офицера

Парню добавили десять лет к сроку. Он вышел в 2020 году и едва снова не попал за решетку. Отец-дальнобойщик к тому времени умер, мачеха стала выпивать. Родная мать Влада умерла еще во время родов вместе с его братом-близнецом.

В колонии Влад познакомился с девушкой по переписке, женился и взял ее фамилию. Он решил, что смена паспортных данных поможет ему стать другим человеком. Супруга приезжала к нему на свидания. У пары даже родилась дочь, но семейная жизнь дала трещину, когда, оказавшись на свободе, он взялся за старое.

— На работу не брали. Там подработал, тут подработал. Деньги я спускал на алкоголь, на дискотеки. Из-за этого меня постоянно садили. После освобождения мне установили надзор на восемь лет. Сказали: «Еще два-три нарушения, и тебя обратно закроют», — говорит Влад. — Я вообще не понимал сначала, что происходит. Я вроде стремился, но падал.

В центре Влад встретил свою любовь

В очередной раз выйдя из изолятора временного содержания, Влад сам позвонил в благотворительный фонд «Ника» и попросил помощи.

— Я понял, что из своего города мне нужно уезжать, иначе меня точно снова посадят. Меня забрали, я еще пьяненький был. Предложили курсы реабилитации пройти, — говорит он.

Больше года с Владом работали психологи. Он стал регулярно посещать храм, молиться и общаться со священниками. Полностью отказался от алкоголя и сигарет. Когда курс завершился, он поселился в центре ресоциализации.

Здесь ему предоставили жилье, питание, одежду и дали работу. Влад несколько раз срывался и уходил из центра то на пару дней, то почти на две недели, но возвращался и продолжал работать над собой.

— Я пересмотрел вообще взгляды на жизнь. Пожалел о том моменте, когда я вообще попал в тюрьму. Что не слушал родителей, когда мне говорили: иди учиться и так далее, — говорит Влад. —  Смотришь сейчас на некоторых, им уже 60–70 лет, а у них нет ни котенка, ни ребенка. А мне охота всё: и дом свой, и квартиру, и машину — чтобы всё наладилось. Я сейчас учусь на права.

Год назад в этом же центре Влад встретил свою любовь, а 20 августа они сыграли свадьбу. Его избранница тоже полжизни пробыла за решеткой.

Ольга, 19 лет провела в колонии

Ольга готовит еду для подопечных центра

Ольга сейчас наслаждается семейными хлопотами. Говорит, варить борщи — настоящее счастье. Она узнала об этом только в 42 года, когда впервые вышла замуж. Как раз за Владислава.

— Мы с мужем очень хорошо друг друга понимаем, потому что он немало прошел, и я немало прошла, — говорит Ольга. — Раньше у меня не было никаких целей в жизни, я вышла, натворила делов, опять уехала. Это как бы образ жизни такой был. Нормально считалось.

На свадьбу к Владу и Ольге приехали их близкие

В прошлом Ольга — карманница со стажем. Она никогда даже не пыталась найти нормальную работу. С юности воровала кошельки и телефоны у случайных людей на улице. Деньги тратила на еду и наркотики. Ее выслеживали по камерам и отправляли на новый срок. В последний раз дали пять лет.

Возвращаться из колонии Ольге было попросту некуда. Квартиры нет, мама умерла. Дочь, которую она успела родить в перерывах между сроками, воспитал папа девочки. Сейчас это уже взрослая и самостоятельная девушка.

— Тяжело после такой жизни к нормальной приходить. Надо, чтобы в голове пришло это, — рассказывает Ольга. — Мне охота было поменять свою жизнь. И тут что-то осенило меня. Два или три дня до выхода оставалось, я узнала, что девчонки уезжают в такие дома, работают. И я тоже решила попробовать.

В центре адаптации Ольга живет три года. Говорит, здесь она нашла свое призвание — помогать людям, и сейчас руководит трапезной Святой Екатерины, где кормят горячей едой нуждающихся.

 — Все говорят: «Вкусно». Добавки просят. Я тут нашла себя, почувствовала себя нужной. Мы с мужем хотим своим делом заниматься. Открыть свой дом помощи. И в таком направлении двигаться дальше, — делится планами Ольга. — Всё, что я натворила… я за это уже отсидела. Сейчас мне кажется, что это было не со мной. Это не я была.

Жизнь в центре

Александр Золотарев — руководитель центра ресоциализации «Опора»

— У меня судьба такая специфическая. Я раньше очень много хулиганил, — начинает экскурсию по центру ресоциализации бывших заключенных его руководитель Александр Золоторев.

Николаю Владимировичу 72 года, он отсидел за убийство и не мог найти работу на свободе. В центре ему помогли устроиться водителем и дали жилье

Его подопечные — в основном убийцы, насильники, воры: люди, когда-то сильно оступившиеся в жизни, а теперь решившие начать всё с чистого листа.

— Главная проблема, что человек, вернувшийся из мест заключения, не может найти место на земле. Они не могут найти даже более ли менее оплачиваемую работу, говорит Александр Золотарев. — Начинают мыкаться-мыкаться, и в конце концов они морально, духовно надламываются, возвращаются к старому — к преступлениям.

Дом помощи бывшим заключенным расположен за воротами храма Илии Муромца на Изоплите

Александр понимает их как никто другой. Он сам вышел на свободу только год назад. Провел за решеткой без малого четверть века, причем пять лет — в тюрьме. Сидел за разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

— Было очень тяжело это принять: не просто как-то смириться, а принять. Жизнь встала на паузу непонятную. Я не понимал, зачем мне жить, если такой огромный срок. Потому что очень часто замечал, что люди, находящиеся в тюрьме, умирают там же. Приобретают заболевания, как правило, туберкулез. Или становятся инвалидами, — вспоминает Александр.

В кельях одновременно могут разместиться 12 женщин и 58 мужчин

В колонии Александр пришел к вере, стал прислуживать в храме. Он много общался с заключенными, которые, только выйдя из колонии, снова возвращались туда. Теперь на свободе он помогает рецидивистам навсегда выбраться из криминального мира.

Над кроватями у многих подопечных висят иконы

В центре подопечные живут по графику: подъем и отбой по расписанию, полный запрет на алкоголь, наркотики и мат. Людям, привыкшим в колонии к строгому режиму, так проще адаптироваться на свободе.

— Очень часто бывает так, что Вася сидел с Петей, Петя здесь уже находится год, Вася приходит и не узнает Петю. Петя уже бросил курить, занимается спортом, ходит на работу, чисто одетый, — рассказывает Александр. — Здесь у них новый мир, без зависти к окружающим — тут все в равных условиях.

За год через дом помощи проходят больше сотни бывших заключенных. Кто-то остается здесь на годы, кто-то на месяцы: всё зависит от сложности жизненной ситуации. После реабилитации они уходят за периметр. В центре надеются, что их фамилии больше никогда не появятся на страницах судебных приговоров.

Почитайте также откровенные истории осужденных, погубивших в ДТП своих друзей и близких. В 2015 году Дмитрий Лошагин устроил E1.RU экскурсию по колонии строгого режима, где отбывал наказание за убийство жены.

ПО ТЕМЕ
Осужденные Бывшие заключенные Фонд Дом помощи Колония Убийство Бунт Кражи
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