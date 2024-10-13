«Единичный сбой». Многодетный отец с Урала погиб под Курском, — как его жена добивалась «гробовых». Ей сначала в них отказали

Екатеринбуржец подписал контракт в июне 2024-го Источник: из личного архива семьи











В Екатеринбурге многодетной матери, потерявшей мужа в спецоперации, отказали в выплате полутора миллионов. Причиной стало то, что военный погиб под Курском, а не «в зоне проведения СВО». Наши коллеги из Е1.RU рассказывает трагическую историю бойца и борьбы его жены за выплаты.

«Сердце подсказывало, что что-то не так»

Денису (имена героев статьи изменены) было 33 года. Он был счастливым папой двух дочек девяти и шести лет, а буквально семь месяцев назад в семье произошло пополнение: родился долгожданный сын. Денис работал в печатной фирме, у него была достойная зарплата, но глава семьи мечтал о большом доме и хотел дать всё самое лучшее своим детям. В июне 2024 года он поступил на службу по контракту.

— Муж поехал на работу и сказал, что от военкомата пришла повестка, нужно уточнить данные (хотя по итогу выяснилось, что ничего не приходило). Он прошел медкомиссию и, когда сказали дату убытия, он за несколько дней мне только об этом сообщил. Он сказал, что решил подписать контракт, и попросил принять его решение. Это, конечно, было тяжело принять, но у меня уже другого выхода не было. К тому же многие его друзья подписали контракты, правда, ушли все в разные части, — рассказала Полина, жена погибшего.

Муж сказал супруге о том, что подписал контракт, за несколько дней до отправки Источник: из личного архива семьи











Сначала Дениса отправили в учебку под Луганском, а через месяц перевели на Запорожское направление. В августе бойцов перебросили в Курскую область, где началось наступление украинской армии.

20 августа военный написал жене последнее сообщение о том, что готовится к боевому заданию. На все следующие СМС он уже не отвечал.

В последний раз Денис написал жене, что готовится к боевому заданию Источник: из личного архива семьи

— 2 сентября я проводила в школу старшую дочь, младшую отвела в садик. Я знала, что военные могут не отвечать неделями и даже месяцами, но сердце подсказывало, что что-то не так. Я позвонила на горячую линию, чтобы узнать статус бойца, так как он не выходил на связь две недели. Мне через пару часов перезвонили, сообщили, что он погиб, — рассказывает Полина.

Через три дня тело Дениса привезли в Екатеринбург, а 9 сентября близкие с ним простились. Сложнее всего вдове было рассказывать дочерям о том, что папы больше нет.

— После похорон я сказала девочкам, что папа погиб. Было море слёз. Сейчас вроде немножко отошли, вернулись в школу и садик, но они постоянно задают вопросы о том, почему так произошло. Я объясняю, что такова жизнь, люди умирают, особенно там, где идут боевые действия, — поделилась супруга военного.

Источник: из личного архива семьи











«Прицепились за место, где он погиб»

На следующий день после прощания Полину сразу попросили предоставить все документы для начисления выплат. В Чкаловском военкомате приняли бумаги для начисления федеральных «гробовых», а также вдову отправили в Министерство социальной политики, чтобы оформить региональную выплату — 1,5 миллиона от Свердловской области.

В свидетельстве о смерти указано, что военный погиб в Курской области Источник: из личного архива семьи

В министерстве приняли документы 13 сентября, а спустя три недели супруга позвонила узнать статус заявления. Ей сообщили: в выплате отказано, так как в свидетельстве о смерти указано место гибели — Курская область, а выплата предоставляется военным, «принимавшим участие в спецоперации на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области».

Семье отказали в выплате из-за места гибели бойца Источник: из личного архива семьи











— По порядку, по которому предоставляется выплата, есть условие, что военный был в зоне СВО. Но ведь он два месяца и был на территории проведения спецоперации, до переброски в Курскую область. Более того, в извещении указано, что муж погиб при выполнении задач в ходе СВО, смерть связана с исполнением обязанностей воинской службы. А они прицепились за место, где он погиб, хотя даже в условиях об этом ни слова, — возмутилась вдова.

Отметим, что на сайте регионального управления соцполитики указаны условия получения единовременной выплаты. Там написано, что члены семьи погибшего участника спецоперации имеют право получить 1,5 миллиона рублей, если военный принимал участие в СВО, получил ранения «во время участия в специальной военной операции» и проживал в Свердловской области. При этом там действительно нет указаний насчет места гибели.

В условиях получения выплаты нет ни слова о месте гибели военного Источник: Msp.midural.ru











В военкомате Полине объяснили, что отказ неправомерный, и сказали: «За выплатами придется побегать, но вы их получите». Супруга написала обращение в прокуратуру, чтобы обжаловать решение.

Источник: из личного архива семьи











«Это маразм»

К ситуации подключился свердловский депутат Госдумы Максим Иванов. В беседе с E1.RU он отметил, что специалисты выясняют, единичный ли это случай отказа в выплате или проблема системная.

— Мы обсуждаем с соцполитикой: это ошибка одного сотрудника соцзащиты, разночтение постановления правительства или надо вносить изменения в региональный документ? Это маразм. Бойцов откомандировали с разных направлений, конечно, все они — участники СВО. Будем оперативно решать вопрос. Для меня ситуация непонятна: человек ушел добровольцем на СВО, погиб в Курской области, на территории которой в том числе идет СВО, а наши не выплачивают, ссылаясь на место гибели, — отметил Иванов.

Позже в ответ на запрос редакции в Минсоцполитики региона сообщили, что в Свердловской области система предоставления мер поддержки военнослужащим и их семьям работает в полном объеме.

— В данном случае произошел единичный сбой из-за нестандартной ситуации. Заявление пересмотрено, выплата будет назначена. В ближайшее время специалисты свяжутся с заявителем, чтобы проинформировать о процедуре получения средств, — рассказали в пресс-службе министерства. Так и произошло, но только после вмешательства наших журналистов.

После выхода материала на E1.RU с Полиной, женой погибшего Дениса, связались из управления соцполитики и сообщили, что произошла ошибка. Теперь она получит 1,5 миллиона рублей — региональную выплату.

— Позвонили из соцзащиты, сказали, что всё пересмотрели, выплата одобрена, — рассказала E1.RU вдова.

Напомним, наступление на Курскую область началось в августе. Украинские военные пытались атаковать издалека и прорывались через границу в населенные пункты, стараясь продвинуться в глубь региона и помешать местным жителям уехать в безопасное место.