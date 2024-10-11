«С каждым днем уехать сложнее»: как россиянка спасалась в США от разрушительного урагана «Милтон»

На американский штат Флорида обрушился мощный ураган «Милтон». Смерчи сносили деревья, машины и даже дома. Жители прибрежной зоны США спешно покинули свое жилье, чтобы спастись. Среди них оказалась и визажист из Архангельска Катерина Навицкайте, которая не так давно переехала в город Сент-Питерсберг.
Катерина рассказала нашим коллегам из 29.RU о последствиях урагана и о том, как проходила эвакуация в безопасное место. Далее — от первого лица.
«Многие дома разрушены»
Я как раз живу в зоне, куда ударил ураган, самой близкой к воде. В нашем городе на данный момент нет света, воды, интернета. Затопило даже те зоны, которые не должно было затопить (зона D).
На данный момент последствия ужасные. Большие разрушения: упал строительный кран, сорвало крышу у спортивной арены, были пожары, многие дома разрушены. В нашем доме (мы живем в многоэтажном доме у самой воды) вырвало окна, но пока мы не знаем, в каких квартирах. И, соответственно, что с нашей, пока тоже не знаем.
Около недели назад прошел первый ураган — «Хелен». Мы были дома и не эвакуировались, так как категория была ниже. Самый разгар мы не видели, он был в темноте. Но по сравнению с этим это так, ерунда.
Зону парковки затопило, и на место, где должна была стоять наша машина (мы ее отвезли в крытый высокий паркинг), упало дерево.
«С каждым днем уехать было всё сложнее»
Мы уехали с мужем вглубь, подальше от воды, в город Чифленд. Так как мы эвакуировались заранее, когда был просто сильный дождь и ветер, проблем не было. Но, конечно, трафик был — вместо 2 часов мы ехали примерно 3, машин было много. С каждым днем уехать было всё сложнее, машин становилось очень много, это многочасовые пробки.
Также стоит по возможности уезжать заранее, так как просто может не остаться бензина. Мы покупали уже самый плохой, который остался. И потом просто могут перекрыть все мосты, и физически не получится уехать.
Как службы США помогают жителям
Всегда на телефон приходят оповещения с громким сигналом, даже в режиме без звука, который сообщает о том, что надвигается жизнеугрожающее явление. И пишут, что необходимо начать эвакуацию. Она является обязательной для зон А (самые близкие к воде) и мобильных домов (те, которые можно перевозить). Напоминания приходят по несколько раз, и если зона расширяется, то об этом тоже сообщают.
По городу, особенно по зонам обязательной эвакуации, ездит полиция и по громкоговорителю еще раз просит всех покинуть местность.
Иначе в случае чего к этим людям на помощь просто никто не сможет приехать.
В городе есть шелтеры, в которых можно укрыться, в том числе с питомцами. Туда отвозят рейсовые автобусы, а также бесплатный Uber. Возможно, для пожилых людей есть еще какие-то дополнительные условия.
Помогают все, кто может, в том числе и сами люди делятся вещами, одеждой, едой. Также раздают мешки с песком, чтобы укрепить жилище.