«С каждым днем уехать сложнее»: как россиянка спасалась в США от разрушительного урагана «Милтон»

Ураган «Милтон» обрушился на США Источник: Катерина Навицкайте / Vk.com, Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / T.me











На американский штат Флорида обрушился мощный ураган «Милтон». Смерчи сносили деревья, машины и даже дома. Жители прибрежной зоны США спешно покинули свое жилье, чтобы спастись. Среди них оказалась и визажист из Архангельска Катерина Навицкайте, которая не так давно переехала в город Сент-Питерсберг.

Катерина рассказала нашим коллегам из 29.RU о последствиях урагана и о том, как проходила эвакуация в безопасное место. Далее — от первого лица.

«Многие дома разрушены»

Я как раз живу в зоне, куда ударил ураган, самой близкой к воде. В нашем городе на данный момент нет света, воды, интернета. Затопило даже те зоны, которые не должно было затопить (зона D).

Всё, что известно об урагане «Милтон», собрали в этом видео Источник: Городские порталы

На данный момент последствия ужасные. Большие разрушения: упал строительный кран, сорвало крышу у спортивной арены, были пожары, многие дома разрушены. В нашем доме (мы живем в многоэтажном доме у самой воды) вырвало окна, но пока мы не знаем, в каких квартирах. И, соответственно, что с нашей, пока тоже не знаем.

Дом Катерины в погожий день Источник: Катерина Навицкайте

Около недели назад прошел первый ураган — «Хелен». Мы были дома и не эвакуировались, так как категория была ниже. Самый разгар мы не видели, он был в темноте. Но по сравнению с этим это так, ерунда.

Ураган «Хелен» Источник: Катерина Навицкайте

Зону парковки затопило, и на место, где должна была стоять наша машина (мы ее отвезли в крытый высокий паркинг), упало дерево.

«Милтон» несет за собой разрушения Источник: Катерина Навицкайте

«С каждым днем уехать было всё сложнее»

Мы уехали с мужем вглубь, подальше от воды, в город Чифленд. Так как мы эвакуировались заранее, когда был просто сильный дождь и ветер, проблем не было. Но, конечно, трафик был — вместо 2 часов мы ехали примерно 3, машин было много. С каждым днем уехать было всё сложнее, машин становилось очень много, это многочасовые пробки.

Так выглядели пробки на трассах, ведущих на север Флориды, во время массовой эвакуации Источник: Joe Raedle / Getty Images











Также стоит по возможности уезжать заранее, так как просто может не остаться бензина. Мы покупали уже самый плохой, который остался. И потом просто могут перекрыть все мосты, и физически не получится уехать.

Как службы США помогают жителям

Всегда на телефон приходят оповещения с громким сигналом, даже в режиме без звука, который сообщает о том, что надвигается жизнеугрожающее явление. И пишут, что необходимо начать эвакуацию. Она является обязательной для зон А (самые близкие к воде) и мобильных домов (те, которые можно перевозить). Напоминания приходят по несколько раз, и если зона расширяется, то об этом тоже сообщают.

По городу, особенно по зонам обязательной эвакуации, ездит полиция и по громкоговорителю еще раз просит всех покинуть местность.

Иначе в случае чего к этим людям на помощь просто никто не сможет приехать. Катерина Навицкайте спаслась от урагана «Милтон»

В городе есть шелтеры, в которых можно укрыться, в том числе с питомцами. Туда отвозят рейсовые автобусы, а также бесплатный Uber. Возможно, для пожилых людей есть еще какие-то дополнительные условия.

Помогают все, кто может, в том числе и сами люди делятся вещами, одеждой, едой. Также раздают мешки с песком, чтобы укрепить жилище.