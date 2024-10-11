«Нам с вами такого не представить». Грозит ли жителям России ураган, подобный «Милтону»? Разбираемся вместе с синоптиком

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Вторые сутки в американском штате Флорида бушует ураган «Милтон». Ужасающие кадры этого явления зарубежные СМИ транслируют в режиме онлайн. На данный момент известно о двух погибших от «Милтона». Больше 70 тысяч человек, потерявших жилье, сейчас находятся в государственных приютах. Опасен ли «Милтон» или другие подобные ураганы России — наши коллеги из »Фонтанки» разбирались с главным синоптиком Петербурга Александром Колесовым.

Что собой представляет ураган?

— Ураган превращается в обычный циклон, когда теряет свою силу. Это воронка в атмосфере с облаками, в которой быстро против часовой стрелки закручивается ветер, — сказал Колесов. Специалист уточнил, что сама по себе образовывающаяся воронка достаточно компактна. Опасна она из-за своей силы.

— Когда ее сила истекает, она становится более обширным образованием. Скорость снижается, — говорит синоптик.

— У урагана «Милтон» скорость была больше 50 м/c. Он вырывает деревья, разрушает дома. Может погнуть металлические столбы, линии электропередачи. Нам с вами такое не представить, — отметил синоптик.

Опасаться ли такого жителям России?

Александр Колесов уточнил, что скорость небольших смерчей, бывающих на территории России, иногда достигает 70–90 м/с. Однако смерч — явление кратковременное, а ураган может не прекращаться несколько суток.

— Ураган опасен тем, что он — устойчивое образование, которое идет и всё ломает на своем пути, — объясняет Колесов.

Жителям России ураган, подобный «Милтону», не грозит.

— Это южное явление, образовывающееся в теплом Карибском бассейне, где происходит перегрев воды. В российской природе нет таких пространств и такого перегрева, — подчеркнул синоптик. До нас могут доходить лишь остатки таких ураганов.

Подобные явления в истории Северной столицы фиксировались достаточно давно. По словам Александра Колесова, во время петербургского наводнения 1824 года скорость ветра была свыше 50 м/с. Во время этого происшествия, по разным оценкам, погибли от 300 до 600 человек. Много трупов унесло в Финский залив. Разрушенными оказались около 500 домов, повреждения получили больше 3,5 тысячи зданий.

К счастью, «Милтон» и его собратья России не грозят. Большая часть из них, по словам Александра Колесова, задерживается на Американском континенте.

Ураган «Милтон», обрушившийся на Флориду 9 октября, ослаб до первой категории, но продолжает свой сокрушительный поход. Что натворила стихия, читайте в материале «Фонтанки».