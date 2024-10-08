В Гималаях нашли тела пятерых опытных альпинистов из России. Новости 8 октября

Альпинисты пытались покорить гору Дхаулагири Источник: Александр Душейко / Vk.com











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 октября.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО перехватили 16 беспилотников над территорией Белгородской области и над Черным морем, сообщили в Минобороны. В МЧС отметили, что за сутки уничтожили 16 суббоеприпасов в Курской области.

Режим свободной экономической зоны начнет действовать в отдельных районах Белгородской, Брянской и Курской областей. Ее участники смогут пользоваться льготами по налогу на прибыль и на имущество, а также платить пониженные страховые взносы. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

Трагедия в Непале

В Непале нашли тела российских альпинистов, которые пропали без вести. В экспедиции участвовали пять человек, они исчезли во время попытки покорить гору Дхаулагири 6 октября.

Тела были обнаружены на высоте 7,1 тысяч метров спасательным вертолетом, сообщил проводивший спасательную операцию Мингма Шерпа, директор компании Heli Everest. Предположительно, альпинисты сорвались с высоты 7,6 тысяч метров и пролетели вниз почти 500 метров. Чтобы эвакуировать их тела, по всей России начали сбор средств. Потребуется около 70 тысяч долларов.

Место, где нашли тела альпинистов. Фотография утреннего облета Источник: РОО «Федерация альпинизма и скалолазания» АО / Vk.com











Известно, что среди альпинистов было два жителя Архангельской области. Они и другие участники экспедиции были опытными спортсменами, побеждали на чемпионатах по альпинизму и имели квалификацию инструкторов. Всё, что известно о трагедии в Гималаях, читайте в этом материале.

Самые матерящиеся города

Агентство «Интериум» собрало рейтинг самых матерящихся городов России. На первом месте оказалась Москва, на втором — Санкт-Петербург. За ними следуют Новосибирск, Краснодар, Ростов-на-Дону, а замыкает пятерку Екатеринбург.

Рейтинг составили на основе мониторинга соцсетей, блогов и мессенджеров. В прошлом году список возглавил город Дно в Псковской области, Москва же заняла второе место. Аналитики предполагают, что появление столицы на первой позиции связано с тем, что жители маленьких городов перестали указывать их в графе «место проживания», упоминая более крупные города.

Блокировка Discord

Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Discord из-за нарушений требований российского законодательства.

— Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации, — указали в Роскомнадзоре.

В России Discord используют для общения в видеоиграх, а также в образовании и области корпоративной коммуникации. По разным оценкам, число зарегистрированных пользователей составляет от 29 до 40 миллионов.

ЧП в московской школе

В московской школе учитель химии случайно опрокинул раствор брома на девятиклассника. Инцидент произошел, когда преподаватель готовил препараты для проведения лабораторной работы на уроке. Об этом сообщили нашим коллегам из MSK1.RU в департаменте образования Москвы.

— Учитель выронил ампулу, и реагент попал на ученика 9-го класса. Ему экстренно вызвали скорую помощь, — рассказали в департаменте.

Директор школы уточнила, что после ЧП была создана внутренняя комиссия. Сейчас изучаются все обстоятельства произошедшего, проводится служебное расследование. По его итогам будут приняты меры.

Самая крупная взятка в истории

Экс-руководителя следственного отдела по Тверскому району московского ГСУ СКР Марата Тамбиева приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки в криптовалюте на сумму 7,3 миллиарда рублей, сообщает «Интерфакс».

Его подчиненную, Кристину Ляховенко, кроме срока в колонии, также лишили звания старшего лейтенанта юстиции, запретили работать в органах власти на восемь лет.

Экс-майора признали виновным в получении миллиардных взяток от подследственных хакеров Источник: МК: срочные новости / T.me

Тамбиева признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), получении особо крупных взяток (девять эпизодов по ч. 6 ст. 290 УК РФ), крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приготовлении к получению взятки (четыре эпизода по ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ).