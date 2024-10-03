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Страна и мир обзор Ураган в США убил почти 200 человек и разрушил целые города. Новости 3 октября

Ураган в США убил почти 200 человек и разрушил целые города. Новости 3 октября

Что произошло за сутки

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Один из множества домов, разрушенных ураганом

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 3 октября.

Ураган в США

Ураган «Хелен», обрушившийся на США на прошлой неделе, унес жизни 191 человека. Еще больше людей пропали без вести. Несколько штатов почти полностью остались без электричества, связи и водопровода, в городах разрушена инфраструктура.

Машины уходят под воду

Сотни дорог закрыты — это усложняет доставку товаров первой необходимости и продуктов питания.

Сюжет разрушениях, вызванных ураганом

Американские СМИ пишут, что эти разрушения уже влияют на президентскую гонку Трампа и Харрис. Действующий президент Байден облетел пострадавшие от урагана районы.

Дома уносит потоком воды

В пиковые часы скорость ветра при урагане достигала 225 километров в час.

Дело о краже кенгурят

Полицейские поймали человека, который украл трех кенгурят из двух зоопарков.

— На видеозаписи испуганный детеныш кенгуру. Три дня назад его похитили из зоопарка в Калужской области. Второй детеныш погиб, — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Изъятый полицейскими кенгуренок доставлен на передержку в ярославский зоопарк. Третьего кенгуренка продолжают искать.

Ранее «Фонтанка» писала, что вычислить возможного похитителя помешали особенности физического развития: по версии нескольких телеграм-каналов, им оказался карлик. Именно поэтому полиция путала его то с ребенком, то с женщиной.

Сгорел театр

В Хабаровске загорелся краевой музыкальный театр. Здание оказалось полностью охвачено огнем, а столб дыма поднялся так высоко, что его было видно из всех районов города.

Огонь локализовали на площади четырех тысяч квадратных метров. В пожаре пострадала женщина.

В театре последние дни шел капитальный ремонт кровли, с нее пожар и начался

В театре обрушилась крыша над фойе зрительного зала, фасад и внешняя стена. По части здания пошли трещины. Стоимость восстановления, по словам губернатора Демешина, оценивается в сумму около десяти миллиардов рублей.

Путин и учителя

Владимир Путин встретился с лучшими учителями страны. Там ему предложили ввести «Разговоры о важном» в детсадах, для детей от 5 лет. Президент поддержал идею, но призвал сделать это «в меру».

— «Разговор о важном» — это серьезное такое, начало большой работы. Здесь важно не перегибать только ничего, понимаете? Ничего нельзя перегибать. Всё должно быть в меру. Это первое. Второе — всё должно быть искренне, объективно, доходчиво, — подчеркнул Путин.

Пожар в колонии

В Екатеринбурге загорелась ИК-10. В колонии содержатся несколько сотен заключенных, там работают мебельное и швейное производства.

По предварительным данным, пострадавших нет. Загорелось бытовое здание, до цехов огонь не добрался.

Другие новости

Министерство обороны России официально заявило о взятии под контроль города Угледар в Донецкой Народной Республике.

Никиту Журавеля, которого судили за сожжение Корана, обвинили в госизмене. По версии следствия, Журавель сам в мессенджерах связался с СБУ и предложил помощь. Утверждается, что он отправлял собеседнику с Украины видео ж/д состава с военной техникой.

Ранее за порчу Корана Журавель получил три года колонии. Суд проходил в Чечне.

Дочь Любови Успенской нашлась: предполагается, что она улетела из России, не сообщив об этом родственникам. Теперь семья пытается вернуть девушку на родину.

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Комментарии
3
Гость
39 минут
в дотационной чечне сделали палестинскую автономию и принимают палестинцев предоставляя им всё для жизни, счастливой и обеспеченной Правда Z дорово!
Гость
37 минут
Патриотическое воспитание теперь будет с детского сада об этом заявил Таврический Разговоры о важном это основы скрепного бытия
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