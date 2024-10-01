Армия Израиля вторглась в Ливан: видео боев, что известно о наступлении

Армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана. По данным NBC News, страна уведомила США, что операция продлится несколько дней, географический охват будет ограничен.
— Армия обороны Израиля начала ограниченные, локализованные и целевые наземные рейды на основе точной разведывательной информации против террористических объектов и инфраструктуры «Хезболлы» в южном Ливане, — сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ. — Эти цели расположены в деревнях, близких к границе, и представляют непосредственную угрозу израильским общинам на севере Израиля.
Отмечается, что наземные войска поддерживают ВВС и артиллерия. Подготовка к рейдам длилась несколько месяцев. Операция будет идти параллельно с боевыми действиями в Газе и других районах.
Незадолго до начала операции ЦАХАЛ объявили закрытой зоной районы трех населенных пунктов на границе с Ливаном — Метула, Мислам Ам и Кфар-Гилади. Въезд туда запрещен. Юг Ливана подвергся массированному обстрелу.
В Минздраве Ливана сообщили, что в результате атак погибли 95 человек, более 170 ранены. Как отмечает телеканал Al Mayadeen, в ответ «Хезболла» обстреляла ракетами израильские кибуцы Зарит, Нетува и Штула в Западной Галилее.
Израиль начал наступление на «Хезболлу» в Ливане в конце сентября. Очередное обострение между странами началось после того, как из-за кибератаки в Ливане взорвались пейджеры. Тогда больше 10 человек погибло, четыре тысячи пострадало. При другом обострении, весной, сотни ракет по Израилю выпустил Иран.
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