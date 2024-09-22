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Страна и мир обзор Страну в Африке завалило снегом, в гигантской пробке погибла женщина: новости 22 сентября

Страну в Африке завалило снегом, в гигантской пробке погибла женщина: новости 22 сентября

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Кадры снегопада в ЮАР

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 22 сентября.

Снегопад в ЮАР

На юге ЮАР выпал снег — небывалое событие для этих мест. В стране начались перебои с электричеством и водоснабжением, а дороги встали в гигантские пробки.

В пробке на пути в Йоханнесбург погибла 39-летняя женщина. Она находилась в микроавтобусе и умерла от переохлаждения.

Отравление семьи под Красноярском

В больнице Красноярска погиб третий ребенок из семьи, где родители и дети получили тяжелое отравление. До этого они ели курицу и пельмени из местного магазина.

Скончавшимся детям было 6, 11 и 13 лет. Родители и 12-летний ребенок находятся в больницах в тяжелом состоянии. При этом женщина находится на девятом месяце беременности.

Детская комната

Следком возбудил уголовное дело. Прокуратура озвучила две версии по делу.

Первая версия — они отравились курятиной и пельменями, купленными в магазине «Олимп» в родном селе. Вторая версия — семья отравилась опасными для жизни веществами, которые могли случайно попасть в пищу.

Следователи изъяли с места трагедии не только продукты питания, но и, например, пестициды для удобрений и антибиотики для скота. Назначена экспертиза, которая должна установить причину смерти.

Ход СВО

ВСУ обстреляли село Черемошное в Белгородской области. Пострадали десять человек, в том числе глава местной администрации.

Дмитрий Песков дал интервью журналисту Павлу Зарубину. Пресс-секретарь президента высказался и об СВО.

— Идет война. Они с нами воюют. Они воюют с нами коллективно, перед нами коллективный враг. Они открыто говорят, что их цель — это стратегически и тактически победить Россию, — сказал Песков.

Он отметил, что это обязывает Россию «очень серьезно относиться к этой» позиции и продолжать СВО, чтобы достичь своих целей. Альтернативы победе для РФ нет, уверен Песков.

Могилу Маслякова разгромили

19-летний москвич разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище. Его задержали и отвезли на допрос в полицию.

Акт вандализма попал на камеру. На кадрах видно, что парень в синей толстовке и с рюкзаком на спине вытащил из могилы крест и фотографии, а также разбросал цветы.

— Стой на месте! — говорит ему очевидец.

— Нет! Не могу! — кричит он в ответ.

Затем москвич хватает самокат и убегает.

По предварительным данным, вандал страдал от психического расстройства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным Telegram-канала Shot, москвич не мог смириться с уходом Александра Маслякова, а перед тем, как устроить погром, сказал, что телеведущий «не достоин там лежать».

Парень учился в колледже

Mash также пишет, что парень находился в состоянии наркотического опьянения.

— Администрация кладбища и семья Александра Васильевича уже подали заявление в полицию. Крест восстановлен, и все необходимые меры приняты для обеспечения безопасности на территории кладбища, — рассказали в Telegram-канале КВН.

Другие новости

  • Sky News: «Хезболла» выпустила более 100 ракет по Израилю. Пострадали как минимум три человека, были повреждены здания, загорелись автомобили. Израиль решил ответить своими ударами по целям, принадлежащим «Хезболле» в Ливане.

  • Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна никак не связана со взрывами пейджеров в Ливане. Тогда больше 10 человек погибло, четыре тысячи — пострадало. Герцог сказал, что Израиль ни при чем — а у «Хезболлы» много врагов, которые могли бы организовать эти взрывы.

  • Автомобиль сопровождения российского посла в Пакистане подорвался на мине. Несколько полицейских получили ранения, среди дипломатов пострадавших нет.

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ЮАР Снегопад СВО Александр Масляков Могила
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Комментарии
5
Гость
1 час
народ мечтавший чтобы Штирлиц стал Президентом сумел воплотить свою мечту, реальность оказалось далека от фильма Абсолютная власть развратила абсолютно , особенно если постоянно лижут и льстят
Гость
1 час
Многосерийный фильм "Старик Похабыч со подельниками- опять двадцать пять"
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