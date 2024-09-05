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Страна и мир истории Убийство или суицид? В Таиланде обнаружили изуродованное тело 27-летнего россиянина — что известно о трагедии

Убийство или суицид? В Таиланде обнаружили изуродованное тело 27-летнего россиянина — что известно о трагедии

У Ильи Орлова остались супруга и годовалая дочь

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За границу Илья отправился вместе с женой, дочерью и своей мамой

В Таиланде нашли мертвым 27-летнего Илью Орлова из Нижнего Тагила Свердловской области. В апреле 2024-го молодой человек с супругой Татьяной (имя изменено. — Прим. ред.), годовалой дочкой и ее бабушкой Аленой переехали из Сочи в Паттайю. Еще через несколько месяцев Илья и Татьяна переехали на Пхукет.

О трагедии стало известно 3 сентября. Тело Ильи Орлова со следами пыток обнаружили в канаве, недалеко от пляжа Карон, у статуи змееподобного существа Пхая Нага.

Его лицо было в синяках, а руки порезаны до костей и сухожилий. E1.RU рассказывает всё, что известно о трагедии.

«Душевный, добрый, готовый помочь кому угодно»

Илья родился в Нижнем Тагиле, где окончил строительный колледж. С будущей супругой он познакомился в компании друзей — они вместе уже больше семи лет, с 2017 года. В их отношениях были и взлеты, и падения. Они ругались и мирились, как и многие из пар.

Несколько лет назад Татьяна родила дочь, пара задумалась о переезде в Сочи, где они прожили до января 2024-го, а затем перебрались в Таиланд — за границей Илья хотел найти возможности для дальнейшего роста и заработка, но построить свой бизнес не удалось.

Пара расписалась в 2017 году

В апреле 2024-го супруги с дочкой и бабушкой Аленой переехали в Паттайю, а потом перебрались на Пхукет, оставив ребенка с бабушкой.

— Он был достаточно ярким, сильно амбициозным человеком, стремился покорять постоянно новые вершины, шел до конца в любом деле. С другой стороны, был достаточно душевный, добрый, готовый помочь кому угодно, — рассказал E1.RU друг семьи.

Финансовые трудности у них действительно были, иначе бы они не голодали там.

Таня почти одна тянула всю семью заработком на маникюре. Мама Ильи заслуживает поддержки и уважения, она очень заботливая и сердечная. Воспитывает и уделяет много времени дочери Ильи, которой наверняка очень сложно понять сейчас, что происходит. Которой нужно детство, крыша над головой и прочие мелочи жизни в России, — добавил друг погибшего.

Известно, что изначально Илья приехал в Пхукет по безвизовому режиму на 90 дней, но затем продлил свое пребывание, покинув Таиланд и вернувшись в страну.

Уралец пытался открыть бизнес по металлообработке, утилизации отходов, торговле электроникой и мебелью, ремонту компьютеров, но ничего не вышло, а в 2021 году Илья Орлов обанкротился — информация об этом есть в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений.

Илья вместе с женой и дочерью по дороге в Таиланд

Редакция E1.RU связалась с мамой Ильи Аленой. Сейчас она с внучкой находится в Пхукете на опознании тела, ждет переводчика.

—  У него не было официальной работы, он работал онлайн. С женой мы не виделись, она сейчас в полиции. Поговорили быстренько, она ничего пока не говорит, никакой информации. В тот день он ушел подумать, побыть в одиночестве, — пояснила мама Ильи. —  Он был добрый, азартный, очень интеллектуально развит во многих сферах, много всего знал. У него не было врагов, у него были знакомые, которые помогали и поддерживали.

Убийство или суицид? Две версии трагедии

На месте трагедии силовики обнаружили сумку с документами Ильи и его жены, ноутбук. Тайское издание Channel 8 сообщало, что на теле у погибшего нашли следы от глубоких порезов, синяки на голове от ударов твердым тупым предметом.

Мужчина лежал в канаве без рубашки, в одних шортах. По предварительным данным, он умер около 8 часов назад с момента его обнаружения.

По одной из версий, россиянина могли убить, пытать, а потом спрятать тело в канаве.

— Эксперты осмотрели тело Ильи — он был сильно избит и порезан ножом. У парня были синяки вокруг глаз и уха, на обеих руках — глубокие порезы до кости, раны на левой ноге, синяки на кадыке и под подбородком. Полиция не нашла на месте следов борьбы и крови и предположила, что Илью убили в другом месте, а в канаву привезли уже мертвым. Полиция считает, что у россиянина мог возникнуть конфликт с местными бандитами, — пишет канал Baza.

Фото с места следственных действий

По данным SHOT, в какой-то момент у Ильи и Татьяны закончились деньги, им пришлось жить у знакомых, а иногда ночевать на пляже. На этом фоне супруги нередко ругались.

Позже местное издание Thai PBS опубликовало вторую версию произошедшего — Илья мог покончить с собой. Его супруга якобы рассказала силовикам, что уралец планировал и даже предлагал ей совершить самоубийство. По словам Thai PBS, на месте преступления не нашли следов борьбы, а, судя по записям с камер видеонаблюдения, турист гулял один по пляжу, прежде чем нашли его тело.

Вероятно, на этом кадре Илья Орлов идет к тому самому пляжу, где позже обнаружат его тело

Тем временем в Следственном комитете Свердловской области организовали проверку по факту гибели уральца. В Генконсульстве России в Пхукете выразили соболезнования семье погибшего Илья Орлова и подтвердили, что на его теле нашли резаные раны и гематомы.

— Супруга умершего, чей паспорт был обнаружен на месте происшествия, находится в контакте с местными правоохранительными органами. Другие близкие родственники погибшего также оповещены о случившемся, — отметили в Генконсульстве.

Что произошло на самом деле, предстоит выяснить силовикам — расследование продолжается.

Если вы хотите оказать финансовую помощь семье, свяжитесь с редакцией E1.RU.

Звоните8 (343) 379-49-95
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Ранее мы писали, что в самолете, летевшем из Москвы в Екатеринбург, умерла молодая мама. Воздушному судну пришлось уйти на экстренную посадку в Казани. Родные рассказали, что екатеринбурженка возвращалась домой из столицы, где четыре месяца была на лечении.

ПО ТЕМЕ
Таиланд Убийство Турист Нижний Тагил Следственный комитет Отец Суицид
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