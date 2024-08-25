ВСУ атакуют мирных жителей и пытаются прорваться через границу: главные события уходящей недели

Атаки удалость отразить Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











ВСУ продолжают попытки прорваться через границу. На маркетплейсах в БАДах обнаружили наркотики. В Сочи самолеты не смогли приземлиться в аэропорту. Павла Дурова задержали во Франции. В Санкт-Петербурге нашли 68 замороженных трупов. В Волгоградской области заключенные взяли в заложники сотрудников колонии.



Ежедневно в мире происходит множество событий. Расскажем кратко о самых главных из тех, что произошли за прошедшую неделю.



В БАДах на маркетплейсах нашли наркотики

Биологически активные добавки продают не только в аптеках, но и на маркетплейсах. В более чем 400 карточках были обнаружены БАДы, которые содержат в себе опасные вещества, в том числе наркотические средства. Одними из таких компонентов были листья коки и эфедра, а также другие вещества.

— В ходе мониторинга специалисты Роскачества выявили более 400 товаров с содержанием запрещенных для использования в составе БАДов веществ, — сообщили Городским порталам в Роскачестве.



В ведомстве нашли и другие нарушения. В онлайн-магазинах продавались пищевые добавки под видом БАДов, а некоторые из них были с передозировкой.

Маркетплейсы заблокировали продавцов, в товарах которых были найдены нарушения.

Трупы в контейнере

В Ленинградской области нашли 68 замороженных трупов. Тела хранились в рефрижераторе около мусорного контейнера на территории морга во Всеволожском районе под Санкт-Петербургом.

Трупы в рефрижераторе под Санкт-Петербургом Источник: 47news.ru











По данным 47news, с 2019 года накапливались невостребованные тела, которые ритуальные службы должны были захоронить. Однако вместо этого они складировали трупы. Из-за большого количества тел их плотность была настолько высокой, что некоторые из них были размещены вертикально, а пластиковые мешки в некоторых местах были повреждены. Наши коллеги из Фонтанка.ru публиковали видео с места событий.



Атаки ВСУ на регионы

В ночь на 25 августа ВСУ атаковали Белгородскую область. В результате под удар попал поселок Ракитное, пострадали 12 мирных жителей, пятеро погибли.

По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, среди раненых — трое детей. В тяжелом состоянии находятся четверо человек. Семеро взрослых госпитализировали в Белгород, двоих поместили в Ракитянскую ЦРБ.

— В тяжелом состоянии четверо раненых: женщину с осколочным ранением брюшной полости оперируют, трое мужчин с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями доставляются в областную клиническую больницу, — уточнил Гладков в своем Telegram-канале.



Над Московской областью 21 августа, по информации Минобороны, сбили 11 дронов. Помимо Подмосковья, атаке ВСУ всю неделю подвергались и другие регионы страны.

Уничтожение дрона над Московской областью Источник: SHOT / T.me

Над Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Курской областями сбили 28 беспилотников за ночь 22 августа. В эту же ночь в Брянскую область пытались прорваться через границу ВСУ. Все атаки удалось сдержать.



— В ходе боя попытка прорыва предотвращена. Противнику нанесено огневое поражение, — прокомментировал глава Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.



Основателя Telegram задержали во Франции

Создателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Франции 24 августа. Бизнесмена обвиняют в особо тяжких преступлениях, которые были совершены с помощью Telegram. Задержание произошло, когда программист прибыл в аэропорт Ле Бурже из Азербайджана на частном самолете, сообщает TF1 INFO. По информации французских СМИ, основная причина ареста — зашифрованные сообщения в мессенджере.



Здесь мы собрали всё, что известно об аресте создателя мессенджера.

План действий на случай своего ареста Дуров рассказал еще в апреле 2024 года в интервью журналисту Такеру Карлсону, который также брал интервью у президента РФ Владимира Путина. Программист сообщил, что после его задержания совет разработчиков мессенджера должен будет самостоятельно управлять приложением и поддерживать работу Telegram.

Взрыв газа в Башкирии

Произошел взрыв в Башкирии на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ). Пострадали рабочие, они находятся в больницах в тяжелом состоянии. Рассказываем всё, что известно о происшествии. В полдень по местному времени местные жители услышали громкий взрыв, после чего начался пожар.

— На воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа, — сообщили в МЧС Башкирии.



Пострадавших увезли на скорых Источник: Cityopen / T.me

По информации ведомства, пострадали трое мужчин. Их доставили в реанимацию. По данным СМИ, в момент взрыва рабочие продували трубопровод, в результате они получили сильнейшие ожоги. О состоянии пострадавших писали наши коллеги из UFA1.RU.

Руководитель пресс-службы Минздрава Башкирии Мария Апкаримова сообщила, что состояние двух пациентов оценивается как тяжелое, третьего — как крайне тяжелое. Для лечения пострадавших привлекут врачей из Москвы.



Захват заложников в ИК-19

В колонии строгого режима под Волгоградом 23 августа вспыхнул бунт заключенных в городе Суровикино. Первые сообщения о захвате заложников появились около 13:30. Происшествие обернулось убийством четырех сотрудников ФСИН. Еще четверо пострадали. Силовики развернули спецоперацию и обезвредили преступников за полчаса. Мы вели онлайн о том, что происходило на месте событий.

Что известно о случившемся Источник: Городские порталы

Траурная церемония в память о погибших запланирована на вторник, 27 августа. В городе Суровикино отменены все праздничные мероприятия, включая концерт в рамках кинофестиваля «Волгоградский факел».



Шторм в Сочи

В Сочи из-за сильного ветра в аэропорту курорта не смогли приземлиться два десятка самолетов. Воздушные судна были направлены на соседние аэродромы в Минеральные Воды, Ставрополь, Владикавказ, Грозный и Элисту. В администрации аэропорта города-курорта Сочи постарались помочь всем, кто был задержан в аэропорту из-за погодных условий. Ожидающим рейсов увеличили количество кулеров и усилили уборку санитарных зон.

В Сочи объявлено штормовое предупреждение Источник: SHOT / T.me