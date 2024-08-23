НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +24

0 м/c,

 753мм 50%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,29
EUR 101,62

Заключенные захватили волгоградскую колонию

Бунт в волгоградской колонии
Сколько бункеров в Ярославле
Вырастила овощи-гиганты
Дефицит квартир в аренду
Афиша «Пира на Волге»
Попали в плен
Заразный вирус
Изменят маршруты транспорта
Лучшая школа Ярославля
Выплаты за последствия от БПЛА
Страна и мир Двое россиян погибли на Пхукете во время схода оползня. Что о них известно

Двое россиян погибли на Пхукете во время схода оползня. Что о них известно

Поток был такой силы, что проломил стену дома

118
1 комментарий

При сходе оползня на Пхукете погибли двое россиян. Местные СМИ сообщают, что поток был такой силы, что проломил стену дома, людей завалило, пока они спали.

— К нам поступила информация о гибели россиян. Их личности устанавливаются, — рассказал ТАСС генеральный консул России в провинции Пхукет Егор Иванов.

Оползень произошел из-за проливных дождей, обрушившихся на провинцию ночью. Около пяти часов утра жители услышали громкий шум.

— Я спала, когда услышала громкий шум, а затем почувствовала, как всё вокруг рушится, включая стены и крышу, — рассказала местная жительница Сукон Накмат изданию Khaosode. — Я выбежала на крышу, чтобы спастись.

Помимо россиян, погибли три гражданина Таиланда и три гражданина Мьянмы. Оползень повредил или полностью уничтожил 250 домов. Экстренные службы на месте проводят спасательную операцию и продолжают поиски пропавших без вести.

ПО ТЕМЕ
Пхукет Таиланд Оползень
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
23 августа 2024, 16:37
а отдыхали бы в северной Корее и и были бы живы
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«У нас — благодать»: туристка рассказала об отдыхе под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Мнение
«Проще закопать деньги на поле чудес». Журналист — о том, почему китайцы не придут в Россию с заводами
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Почему в Турции стало много ДТП с россиянами? Журналист — о движении на дорогах в этой стране
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление