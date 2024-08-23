Двое россиян погибли на Пхукете во время схода оползня. Что о них известно

Источник: Городские порталы

При сходе оползня на Пхукете погибли двое россиян. Местные СМИ сообщают, что поток был такой силы, что проломил стену дома, людей завалило, пока они спали.



— К нам поступила информация о гибели россиян. Их личности устанавливаются, — рассказал ТАСС генеральный консул России в провинции Пхукет Егор Иванов.

Оползень произошел из-за проливных дождей, обрушившихся на провинцию ночью. Около пяти часов утра жители услышали громкий шум.



— Я спала, когда услышала громкий шум, а затем почувствовала, как всё вокруг рушится, включая стены и крышу, — рассказала местная жительница Сукон Накмат изданию Khaosode. — Я выбежала на крышу, чтобы спастись.