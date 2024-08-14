Как помочь жителям Курской области в Ярославле

Ярославцы могут принять участие в сборе гуманитарной помощи для Курской области Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»











В Ярославской области открыли сбор денежных средств и гуманитарной помощи для жителей Курской области. Об этом сообщили в областной администрации 14 августа.

— Находимся на постоянной связи с руководством Курской области. На собранные средства будут приобретены необходимые ее жителям продукты, вещи, предметы первой необходимости. Ярославцы всегда помогали соотечественникам, попавшим в беду. Так будет и в этот раз, — цитируют в правительстве слова губернатора Михаила Евраева.

В первую очередь требуются продукты, вода и средства личной гигиены.

Что собирают:

медикаменты;

мыло, зубные щетки, туалетную бумагу и другое;

подгузники, салфетки;

новую одежду с бирками для взрослых и детей;

крупы, макароны, консервы и другие;

раскладушки, матрацы, постельное белье;

школьные принадлежности, в том числе канцелярию и рюкзаки.

Куда нести:

Ярославль, ул. Советская, 19 — Центр патриотического воспитания;

Ярославль, Лесная Поляна, 37 — молодежный центр «Содействие»;

Ярославский район, село Туношна, ул. Юбилейная, 8 — физкультурно-спортивный центр;

Ярославский район, п. Красные Ткачи, Старое Ярославское шоссе, 1 — санаторий-профилакторий «ЯНОС»;

Некрасовское, ул. Пролетарская, 2 — Некрасовский ДК;

Гаврилов-Ям, ул. Советская, 31 — ЦНТ;

Ростов, ул. Октябрьская, 7 — молодежный центр;

поселок Борисоглебский, ул. Первомайская, 4А — Борисоглебский районный культурно-досуговый центр;

Переславль-Залесский, ул. Советская, 14, 2-й этаж — офис партии «Единая Россия»;

Тутаев, пр-т 50-летия Победы, 25а — молодежный центр «Галактика»;

Большое Село, пл. Советская, 5 — администрация;

Рыбинск, ул. Луговая, 17 — Дворец молодежи;

Рыбинск, ул. Свободы, 17 — Социальное агентство молодежи;

Пошехонье, ул. Преображенского, 15 — детский сад № 8 «Сказка»;

поселок Пречистое, ул. Ярославская, 92 — Первомайский межпоселенческий дом культуры;

Любим, ул. Октябрьская, 7 — Любимский районный дом культуры;

Данилов, ул. Вятская, 4 — молодежный центр «Бригантина»;

Углич, Ленинское шоссе, 1 — молодежный центр «Солнечный»;

Мышкин, ул. Ананьинская, 8а — Центр занятости населения Мышкинского района;

село Новый Некоуз, ул. Советская, 24 — агентство молодежи и спорта;

село Брейтово, ул. Советская, 8 — администрация.

7 августа ярославский губернатор выразил соболезнования и слова поддержки жителям Курской области. Михаил Евраев заявил о готовности принять курян.

— Из-за варварских атак украинской армии в Курской области пострадали мирные жители, в том числе дети. Мы готовы принять у себя группы ребят, как уже помогали Белгородской области, Запорожью. Разместим, обеспечим питанием, окажем всю необходимую помощь, — говорится в посте главы региона в Telegram-канале.