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Как помочь жителям Курской области в Ярославле

Куда нести вещи и продукты

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5 комментариев

Ярославцы могут принять участие в сборе гуманитарной помощи для Курской области

В Ярославской области открыли сбор денежных средств и гуманитарной помощи для жителей Курской области. Об этом сообщили в областной администрации 14 августа.

— Находимся на постоянной связи с руководством Курской области. На собранные средства будут приобретены необходимые ее жителям продукты, вещи, предметы первой необходимости. Ярославцы всегда помогали соотечественникам, попавшим в беду. Так будет и в этот раз, — цитируют в правительстве слова губернатора Михаила Евраева.

В первую очередь требуются продукты, вода и средства личной гигиены.

Что собирают:

  • медикаменты;

  • мыло, зубные щетки, туалетную бумагу и другое;

  • подгузники, салфетки;

  • новую одежду с бирками для взрослых и детей;

  • крупы, макароны, консервы и другие;

  • раскладушки, матрацы, постельное белье;

  • школьные принадлежности, в том числе канцелярию и рюкзаки.

Куда нести:

  • Ярославль, ул. Советская, 19 — Центр патриотического воспитания;

  • Ярославль, Лесная Поляна, 37 — молодежный центр «Содействие»;

  • Ярославский район, село Туношна, ул. Юбилейная, 8 — физкультурно-спортивный центр;

  • Ярославский район, п. Красные Ткачи, Старое Ярославское шоссе, 1 — санаторий-профилакторий «ЯНОС»;

  • Некрасовское, ул. Пролетарская, 2 — Некрасовский ДК;

  • Гаврилов-Ям, ул. Советская, 31 — ЦНТ;

  • Ростов, ул. Октябрьская, 7 — молодежный центр;

  • поселок Борисоглебский, ул. Первомайская, 4А — Борисоглебский районный культурно-досуговый центр;

  • Переславль-Залесский, ул. Советская, 14, 2-й этаж — офис партии «Единая Россия»;

  • Тутаев, пр-т 50-летия Победы, 25а — молодежный центр «Галактика»;

  • Большое Село, пл. Советская, 5 — администрация;

  • Рыбинск, ул. Луговая, 17 — Дворец молодежи;

  • Рыбинск, ул. Свободы, 17 — Социальное агентство молодежи;

  • Пошехонье, ул. Преображенского, 15 — детский сад № 8 «Сказка»;

  • поселок Пречистое, ул. Ярославская, 92 — Первомайский межпоселенческий дом культуры;

  • Любим, ул. Октябрьская, 7 — Любимский районный дом культуры;

  • Данилов, ул. Вятская, 4 — молодежный центр «Бригантина»;

  • Углич, Ленинское шоссе, 1 — молодежный центр «Солнечный»;

  • Мышкин, ул. Ананьинская, 8а — Центр занятости населения Мышкинского района;

  • село Новый Некоуз, ул. Советская, 24 — агентство молодежи и спорта;

  • село Брейтово, ул. Советская, 8 — администрация.

7 августа ярославский губернатор выразил соболезнования и слова поддержки жителям Курской области. Михаил Евраев заявил о готовности принять курян.

— Из-за варварских атак украинской армии в Курской области пострадали мирные жители, в том числе дети. Мы готовы принять у себя группы ребят, как уже помогали Белгородской области, Запорожью. Разместим, обеспечим питанием, окажем всю необходимую помощь, — говорится в посте главы региона в Telegram-канале.

Напомним, Курская область подверглась атаке ВСУ в ночь на 6 августа. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил о введении режима ЧС на территории области с 7 августа. Спустя два дня МЧС России объявило, что обстановка в Курской области отнесена к ЧС федерального характера. В регионе установлен федеральный уровень реагирования.

По последний данным, из региона эвакуированы 120 тысяч человек. В Минобороны РФ сообщили, что на территории региона ведется зачистка. По состоянию на 13 августа, по данным главы Курской области Алексея Смирнова, в регионе погибли 12 мирных жителей, а 121 человек получил ранения. Из них 10 — дети.

ПО ТЕМЕ
Курск Гуманитарная помощь Спецоперация Атака на Курскую область
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Комментарии
5
Инженер1
14 августа 2024, 15:49
Сколько пунктов дружно открылось! Видна рука так называемого государства. "Капитализм в опасности! Пролетарий! Выручай!"
dkyar
14 августа 2024, 15:16
Я не против помощи, но что б помочь им, нужно помочь нам.. и тогда мы поможем им ..
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