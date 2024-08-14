Как помочь жителям Курской области в Ярославле

В Ярославской области открыли сбор денежных средств и гуманитарной помощи для жителей Курской области. Об этом сообщили в областной администрации 14 августа.
— Находимся на постоянной связи с руководством Курской области. На собранные средства будут приобретены необходимые ее жителям продукты, вещи, предметы первой необходимости. Ярославцы всегда помогали соотечественникам, попавшим в беду. Так будет и в этот раз, — цитируют в правительстве слова губернатора Михаила Евраева.
В первую очередь требуются продукты, вода и средства личной гигиены.
Что собирают:
медикаменты;
мыло, зубные щетки, туалетную бумагу и другое;
подгузники, салфетки;
новую одежду с бирками для взрослых и детей;
крупы, макароны, консервы и другие;
раскладушки, матрацы, постельное белье;
школьные принадлежности, в том числе канцелярию и рюкзаки.
Куда нести:
Ярославль, ул. Советская, 19 — Центр патриотического воспитания;
Ярославль, Лесная Поляна, 37 — молодежный центр «Содействие»;
Ярославский район, село Туношна, ул. Юбилейная, 8 — физкультурно-спортивный центр;
Ярославский район, п. Красные Ткачи, Старое Ярославское шоссе, 1 — санаторий-профилакторий «ЯНОС»;
Некрасовское, ул. Пролетарская, 2 — Некрасовский ДК;
Гаврилов-Ям, ул. Советская, 31 — ЦНТ;
Ростов, ул. Октябрьская, 7 — молодежный центр;
поселок Борисоглебский, ул. Первомайская, 4А — Борисоглебский районный культурно-досуговый центр;
Переславль-Залесский, ул. Советская, 14, 2-й этаж — офис партии «Единая Россия»;
Тутаев, пр-т 50-летия Победы, 25а — молодежный центр «Галактика»;
Большое Село, пл. Советская, 5 — администрация;
Рыбинск, ул. Луговая, 17 — Дворец молодежи;
Рыбинск, ул. Свободы, 17 — Социальное агентство молодежи;
Пошехонье, ул. Преображенского, 15 — детский сад № 8 «Сказка»;
поселок Пречистое, ул. Ярославская, 92 — Первомайский межпоселенческий дом культуры;
Любим, ул. Октябрьская, 7 — Любимский районный дом культуры;
Данилов, ул. Вятская, 4 — молодежный центр «Бригантина»;
Углич, Ленинское шоссе, 1 — молодежный центр «Солнечный»;
Мышкин, ул. Ананьинская, 8а — Центр занятости населения Мышкинского района;
село Новый Некоуз, ул. Советская, 24 — агентство молодежи и спорта;
село Брейтово, ул. Советская, 8 — администрация.
7 августа ярославский губернатор выразил соболезнования и слова поддержки жителям Курской области. Михаил Евраев заявил о готовности принять курян.
— Из-за варварских атак украинской армии в Курской области пострадали мирные жители, в том числе дети. Мы готовы принять у себя группы ребят, как уже помогали Белгородской области, Запорожью. Разместим, обеспечим питанием, окажем всю необходимую помощь, — говорится в посте главы региона в Telegram-канале.
Напомним, Курская область подверглась атаке ВСУ в ночь на 6 августа. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил о введении режима ЧС на территории области с 7 августа. Спустя два дня МЧС России объявило, что обстановка в Курской области отнесена к ЧС федерального характера. В регионе установлен федеральный уровень реагирования.
По последний данным, из региона эвакуированы 120 тысяч человек. В Минобороны РФ сообщили, что на территории региона ведется зачистка. По состоянию на 13 августа, по данным главы Курской области Алексея Смирнова, в регионе погибли 12 мирных жителей, а 121 человек получил ранения. Из них 10 — дети.