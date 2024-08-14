Как случайное фото в автобусе сделало продавщицу известной на всю страну — у нее выдающиеся брови

Источник: Надежда Ефимова / Городские порталы

Анжелика Протодьяконова из Якутска стала популярна в 2015 году, когда кто-то выложил в Сеть ее фото в автобусе. Снимок молодой девушки с очень широкими черными бровями взорвал соцсети. Одни высмеивали ее стиль, а другие поддерживали, блогеры даже запустили флешмоб, чтобы защитить Анжелику от нападок.

В первое время Анжелика боялась ходить по улицам. После публикации фотографии она уехала в другой город, где пряталась несколько суток. Как оказалось, красить так брови она начала совсем недавно и не рассчитывала, что такая мелочь может привлечь чье-то внимание. В то время девушка о блогерстве не мечтала и работала на рынке в Якутске, где с 9:00 до 21:00 часов торговала сумками.



Местные жители нарекли Анжелику Бровастой. Ее стали всё чаще узнавать на улице, люди не давали девушке прохода, каждый хотел с ней сфотографироваться. Популярность обычной продавщицы росла с каждым днем. О ней писали таблоиды, как местные, так и западные, ее приглашали на ТВ и делали куклы с ее образом. В итоге Анжелика ушла с работы и стала популярным блогером.