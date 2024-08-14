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Страна и мир Спецоперация на Украине «Всё бросили, всё разбили»: что рассказывают беженцы из Курской области

«Всё бросили, всё разбили»: что рассказывают беженцы из Курской области

Уже больше 120 тысяч человек покинули свои дома

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18 комментариев

Уже неделю ситуация в Курской области остается напряженной: у границы идут бои, на населенные пункты продолжаются масштабные атаки дронов. Эвакуированы больше 120 тысяч человек, еще 60 тысяч ждут выезда. В Московскую область привезли больше 400 человек. Подробнее об этом — в видео выше.

— Московская область сейчас принимает практически половину тех, кто пожелал выехать именно в рамках этой программы. Затем идет Орловская область, готовится Воронежская и Тульская, и в Липецк уже семьи поехали, — рассказал нашим коллегам из MSK1.RU полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Часть из тех, кого привезли в Подмосковье, разместили в детском лагере «Звонкие голоса» под Клином: 101 ребенка и 30 взрослых. Среди эвакуированных Елена и Екатерина с детьми.

— Документы взяли, потому что нас предупредили взять необходимые вещи и документы. Поэтому мы вечером уже подготовились. Сперва говорили детей одних. Я говорю, я детей одних не отпущу. А потом учитель позвонила, сказала, можно и родителям. Я согласилась. Хотя там и работа осталась, — поделилась историей Екатерина.

Для Елены это уже вторая эвакуация. В первый раз она уезжала в 2014-м из Донецка.

— Опять я покидаю свой дом. Там всё бросили, всё разбили. Теперь мы здесь [в Курской области] приобрели квартиру. И опять мы бросили. И опять мы без ничего остались, — рассказала Елена.

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Курск Эвакуация Спецоперация
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Комментарии
18
Инженер1
14 августа 2024, 12:34
А чо? Как там Григорий с Константином? "Полежат на лавочках, познакомятся с людьми, погуляют по городу..."
Гость
14 августа 2024, 11:23
Надо бы пригласить этих бедолаг на концерт Башмета
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