50 тысяч рублей за три дня: туристка честно рассказала о тратах в отпуске на русском юге

Живописная бухта Геленджика Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU











Читательница канала «Тонкости туризма» Kema08 отправилась с мужем в незапланированный отпуск в Геленджик на машине на 4 дня и 3 ночи, чтобы отметить первую годовщину свадьбы и исправить досадное недоразумение: муж ни разу не был на море летом. Как прошла поездка, узнаем из ее подробного отзыва.



Как добирались из Калмыкии

Мы из маленького города Элиста в Калмыкии. Навигатор показывал, что расстояние до Геленджика составляет 520 километров — решено было ехать на своей машине, так как это удобно и недорого. Выехали мы поздно вечером, примерно в 21:00. Заправили полный бак, накупили разных вкусностей в дорогу и отправились отдыхать. В 07:00 были уже на месте.



Где остановиться?





Решение приняли за 2 дня до выезда, поэтому отель выбирали из тех, где остались свободные номера. Забронировали отель в 500 метрах от моря. Небольшой симпатичный отель с бассейном и рестораном, хотя мы так и не попробовали блюда из предлагаемого меню. Номер выбрали «стандарт», примерно 4000 рублей за сутки. За 3 ночи мы заплатили 12 тысяч рублей (без завтраков).



Что посмотреть и чем заняться в Геленджике?

Вечером после прогулки по набережной наткнулись на дом восковых фигур. Билет стоил 250 рублей за человека, решили зайти посмотреть. Помещение оказалось небольшим, фигуры были расставлены впритык. Персонажи были разные, и если вы еще не смотрели такие фигуры раньше, то зайти можно.



В день годовщины мы взяли тур на яхте в открытое море на 3 часа. Такие экскурсии продают на каждом шагу, стоимость 1500 рублей с человека. Мы купили с собой напитки и на перекус взяли гирос. Экскурсия оказалась впечатляющей. Когда мы выплыли из бухты, нам разрешили поплавать в открытом море. Я хоть и не умею плавать, но все-таки решилась нырнуть в жилете. На обратном пути нам повезло: мы увидели дельфинов. Играла музыка, а мы подпевали и наслаждались закатом.

Набережная считается визитной карточкой Геленджика Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU











Развлечения на набережной

Городская набережная предлагает множество развлечений. Есть парк аттракционов, но мы не любители такого рода удовольствий. Муж, конечно же, попробовал пострелять в тире и с первой попытки выиграл мне игрушку.



Сделали первый раз пилинг ног рыбками. Когда вы опускаете ногу в аквариум, эти маленькие рыбки начинают откусывать омертвевший слой кожи; кто боится щекотки, лучше не ходите.



Мы даже зашли в комнату страха. Небольшой лабиринт, было темно, играла устрашающая музыка. Мне было совсем не страшно, а муж испугался.



Где и что попробовать в Геленджике?

Завтракали и обедали мы в основном в столовых: цены там невысокие, а выбор большой. Чек выходил от 600 до 1500 рублей. Пару раз брали гирос (200–300 рублей в зависимости от наполнения): в одном месте был очень вкусный, а в другом оказался не очень.



Ужинать ходили в рестораны на набережной. Выбор был большой, разные вкусы. На годовщину выбрали кавказскую кухню. Попробовали впервые хинкали, но нам они не понравились, также взяли хачапури, салат с хрустящими баклажанами и помидорами, салат с говядиной. Также понравился ресторан русской кухни, особенно борщ с салом.



Стоимость

Дорога туда и обратно обошлась нам в 5000 рублей с человека;

за проживание (3 ночи) мы заплатили 12 000 рублей;

экскурсия на яхте — 3000 рублей за двоих;

на завтраки, обеды, ужины и перекусы мы потратили около 15 тысяч рублей;

на развлечения ушло 10 тысяч рублей.