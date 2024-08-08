НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

вос.

 750мм 94%
Подробнее
USD 85,95
EUR 93,84
Отдохнул в Грузии на 310 тысяч
Где искать лесные ягоды
Заснял «водяную бомбу»
Бесплатный концерт в центре
Кому полагается участок земли
Как вычислить грибные места
Пытался обнести секс-шоп
Застройка у дома-памятника
Новый автобус
Перестановки в правительстве
Страна и мир Магнитная буря обрушится на Землю в выходные: ученые рассказали о ее силе

Магнитная буря обрушится на Землю в выходные: ученые рассказали о ее силе

В ярославском планетании прогнозируют увеличение таких явлений

218
Написать комментарий
Магнитную бурю прогнозируют в ночь с 9 на 10 августа

Магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие дни. Об этом предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ). По прогнозам ученых, буря мощностью G2 будет бушевать с 18 часов 9 августа до 15 часов 10 августа.

Накануне, 6 августа, астрофизики сообщали об огромной активной области на Солнце, где возможны вспышки, способные вызывать магнитные бури на Земле.

— Помимо размера, область заслуживает внимания, так как движется в сторону линии Солнце-Земля, и окажется на ней примерно в пятницу-субботу этой недели, — отмечали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Так выглядит прогноз на три дня

О возможных последствиях магнитной бури класса G2 (по силе это второй из пяти возможных уровней) рассказал кандидат физико-математических наук, ведущий методист ярославского центра имени В. В. Терешковой Николай Перов:

— Такие бури могут спровоцировать в энергосистемах высоких широт проблемы с напряжением. А длительные штормы G2 способны вызвать повреждение трансформаторов.

Напомним, в ближайшие два года количество магнитных бурь на Земле заметно увеличится. В ярославском планетарии объяснили это 11-летним циклом солнечной активности. В периоды его минимума на нашей планете может происходить всего 1–2 магнитные бури в год, а при максимуме — до 50. По расчетам ученых, очередной пик солнечной активности начался в 2019 году. Своего максимума он достигнет в июле 2025 года.

Во время магнитных бурь может ухудшаться состояние метеочувствительных людей. Врачи включают в группу риска пациентов старше 50 лет, а также людей с болезнями сердца, гипертонией, сахарным диабетом. У них могут обостриться хронические заболевания, ухудшиться работоспособность. В периоды магнитных бурь медики рекомендуют высыпаться, избегать стрессов и нервных нагрузок, пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли.

ПО ТЕМЕ
Магнитная буря Ученые Солнце Земля
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Спустили больше полумиллиона: туристка откровенно рассказала об опуске в Турции и шокирующих ценах
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
Для тех, кто не хочет в Сочи. Рассказываем, как отдохнуть в Башкирии и на Алтае, чтобы вспоминать отпуск весь год
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Мнение
Пропал ребенок, пустующие полки в магазинах, дизайн-код районов: новости недели Ярославля и области
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат
Павел Желновод
адвокат
Мнение
«Машина сыплется, менять не на что»: журналист — об отсутствии выбора для «бюджетных» автомобилистов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Рекомендуем