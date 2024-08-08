Магнитная буря обрушится на Землю в выходные: ученые рассказали о ее силе

Магнитную бурю прогнозируют в ночь с 9 на 10 августа Источник: Александра Мамонтова











Магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие дни. Об этом предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ). По прогнозам ученых, буря мощностью G2 будет бушевать с 18 часов 9 августа до 15 часов 10 августа.

Накануне, 6 августа, астрофизики сообщали об огромной активной области на Солнце, где возможны вспышки, способные вызывать магнитные бури на Земле.

— Помимо размера, область заслуживает внимания, так как движется в сторону линии Солнце-Земля, и окажется на ней примерно в пятницу-субботу этой недели, — отмечали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Так выглядит прогноз на три дня Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ











О возможных последствиях магнитной бури класса G2 (по силе это второй из пяти возможных уровней) рассказал кандидат физико-математических наук, ведущий методист ярославского центра имени В. В. Терешковой Николай Перов:



— Такие бури могут спровоцировать в энергосистемах высоких широт проблемы с напряжением. А длительные штормы G2 способны вызвать повреждение трансформаторов.



Напомним, в ближайшие два года количество магнитных бурь на Земле заметно увеличится. В ярославском планетарии объяснили это 11-летним циклом солнечной активности. В периоды его минимума на нашей планете может происходить всего 1–2 магнитные бури в год, а при максимуме — до 50. По расчетам ученых, очередной пик солнечной активности начался в 2019 году. Своего максимума он достигнет в июле 2025 года.

