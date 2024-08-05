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Страна и мир «На улицах полный хаос»: россиянин — о происходящем в Бангладеш, где студенты устроили госпереворот

«На улицах полный хаос»: россиянин — о происходящем в Бангладеш, где студенты устроили госпереворот

Александр уехал туда на работу

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14 комментариев
О ситуации в стране активно пишут местные русскоязычные телеграм-каналы

Житель Екатеринбурга рассказал E1.RU о том, что происходит в Бангладеш, где студенты устроили государственный переворот. Сам Александр учится в УрФУ, а в страну попал в составе международного студенческого отряда «Лотос», до конца лета он будет работать на строительстве АЭС «Руппур».

Бангладеш — государство, расположенное на северо-востоке Южной Азии. Оно граничит с Индией и Мьянмой и омывается водами Индийского океана.

По его словам, ограничения ввели вне зависимости от того, проходят ли в конкретном городе протесты.

— Комендантский час введен по всей стране, после 18:00 покидать территорию дома — в нашем случае поселений Грин-Сити и Бангла-Кутир, где проживают работники из России, — запрещено. Сами территории круглосуточно охраняются бенгальской армией, так что нам тут ничего не угрожает. Также ограничено движение любого транспорта, кроме служебного. Аэропорт временно закрыт в связи с забастовками в столице, поэтому наши работники не смогли сегодня вылететь в Россию, — рассказал E1.RU Александр.

Изначально студенты вышли протестовать против повышения квот на обучение и на занятие должностей на государственной службе для потомков ветеранов освободительной войны Бангладеш против Пакистана

Екатеринбуржец с другими российскими студентами находится далеко от мест активных действий, но следит за происходящим. О новых правилах и ситуации сообщают через СМС-рассылки на местные номера, Александра и его коллег оповещают через рабочую почту.

— На самом деле нас как работников, к счастью, данные протесты практически не коснулись, за исключением периодических отключений интернета. Судя по самым актуальным новостям, протесты проходят по всей стране, ближайший очаг — в 5 километрах от нас. На улицах полный хаос: порой в общие беседы высылают видео, где местные жители серьезно калечат и убивают друг друга. Местные считают, что всё наладится после отставки премьера, — говорит собеседник.

Машины проезжают сквозь толпу людей, а мародеры выносят товары из магазинов. Недавно в столице сожгли метро, которое открылось меньше года назад.

Массовые протесты в Бангладеш идут с начала июля. Студенты выступили против системы квот на рабочие места для родственников тех, кто участвовал в войне за независимость 1971 года. Беспорядки возобновились с большей силой 4 августа в Дакке, после того как организация «Студенческое движение против дискриминации» объявила о многодневной «акции несотрудничества» с властями.

Тысячи протестующих штурмовали дворец премьер-министра Шейх Хасины 5 августа и заставили ее бежать на вертолете вместе с ее семьей. Она объявила о своей отставке из-за беспорядков и покинула страну. По данным издания Prothom Alo, она вылетела на военном вертолете в Индию, приземлилась в городе Агартала в Трипуре, а далее отправится в Лондон.

Как сообщает агентство AFP, только за сегодняшний день жертвами столкновений протестующих и полиции стали по меньшей мере 56 человек, более сотни в больницах.

ПО ТЕМЕ
Бангладеш Беспорядки в Бангладеш Протесты Комендантский час
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Комментарии
14
Гость
5 августа 2024, 19:33
не случайно у нас практически закрыто образование и всё что может просветить народ и поможет ему встать с колен - Табрический всё держит под личным контролем
Гость
5 августа 2024, 21:24
Довели народ
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