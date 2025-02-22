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Зима фоторепортаж Пляжи и пальмы утопают в сугробах: фоторепортаж из заснеженного Сочи

Пляжи и пальмы утопают в сугробах: фоторепортаж из заснеженного Сочи

На курорте за ночь намело сугробы до 25 сантиметров

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Белые пляжи в Сочи&nbsp;— большая редкость | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUБелые пляжи в Сочи&nbsp;— большая редкость | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Белые пляжи в Сочи — большая редкость

Источник:

В Сочи пришла настоящая зима. В ночь на субботу, 22 февраля курорт замело снегом. Такое на главном курорте страны бывает не каждый год. Для туристов — экзотика. А тем, кто работает в выходные, не повезло: добраться в центр города было проблематично.

Утром автобусы на 46 маршрутах ездили по укороченной схеме, то есть не поднимались к тем остановкам, что расположены на горных улицах. Водители заранее предупреждали пассажиров, что смогут проехать не везде. Люди относились с пониманием, ведь даже в центре Сочи, на равнине, транспорт буксовал, закапываясь в снежной каше. Жители сёл шли пешком. Подробности — в фоторепортаже SOCHI1.RU.

Остановки у железнодорожного вокзала почистили от снега не сразу | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUОстановки у железнодорожного вокзала почистили от снега не сразу | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Остановки у железнодорожного вокзала почистили от снега не сразу

Источник:

В мэрии Сочи сообщили, что для уборки дорог от снега задействовано 130 единиц техники муниципальных и федеральных дорожных служб. Использовано около 1000 тонн антигололедных материалов, половина из которых была направлена в горный кластер. Заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр отметил, что обильные осадки замедлили действие реагентов, что привело к неблагоприятным последствиям на дорогах.

Вечером эта каша замерзнет и превратится в каток. Обещают заморозки | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUВечером эта каша замерзнет и превратится в каток. Обещают заморозки | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Вечером эта каша замерзнет и превратится в каток. Обещают заморозки

Источник:

— В связи с обильными осадками на проезжую часть легло более 5 см снега, что привело к замедлению действия противогололедных материалов. Всю ночь проводилась обработка, особенно тех улиц, где ходит общественный транспорт. В настоящее время работа продолжается, — рассказал заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр.

Сибиряки ехали в Сочи отдохнуть от снега, но он настиг их и здесь | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUСибиряки ехали в Сочи отдохнуть от снега, но он настиг их и здесь | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Сибиряки ехали в Сочи отдохнуть от снега, но он настиг их и здесь

Источник:

Коммунальщикам проблемы — отдыхающим радость. Улица Навагинская стала настоящей Меккой для семейного отдыха: здесь лепили снеговиков, играли в снежки и фотографировались на фоне заснеженных пальм.

Необычный для Сочи пейзаж | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUНеобычный для Сочи пейзаж | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Необычный для Сочи пейзаж

Источник:

Необычная обстановка царила и на пляжах Сочи, где снег редко ложится на морскую гальку. Горожане и туристы поспешили запечатлеть эксклюзивные кадры.

Снеговиков на пляже было не меньше, чем туристов | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUСнеговиков на пляже было не меньше, чем туристов | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Снеговиков на пляже было не меньше, чем туристов

Источник:

Продавец открытой кофейни мерзнет. Девушка оделась тепло, однако пуховик от субтропической влажности не спасает.

— Вы у меня сегодня первые покупатели. А ведь уже полдень. Думала, в снег люди захотят согреться, однако желающих почти нет. Что удивительно, летом, в жару, горячий кофе берут гораздо активнее, чем мороженое, — рассказала продавец.

Сочинская девушка-продавец мерзнет. Жара для нее привычней | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUСочинская девушка-продавец мерзнет. Жара для нее привычней | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Сочинская девушка-продавец мерзнет. Жара для нее привычней

Источник:

Необычно смотрятся яхты в снегу. Зазывалы активно приглашают прогуливающихся людей на морские прогулки.

— В море сейчас теплей, чем здесь, на берегу. Погода солнечная, ветра нет. Дадим вам пледы, — уговаривают они туристов.

Однако желающих отправиться в море оказалось не так много, как летом. Снежный город привлекателен именно на берегу, а не с акватории. Синоптики, в свою очередь, предупреждают о неблагоприятном прогнозе на вторую половину дня: ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 18 метров в секунду и волнение моря 3–4 балла.

Белоснежные яхты в снегу | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUБелоснежные яхты в снегу | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Белоснежные яхты в снегу

Источник:

Сейчас в прибрежной части курорта плюсовая температура, без осадков. Но циклон находится над морем, и ожидаются новые снегопады. К ночи синоптики прогнозируют похолодание до минусовых отметок, на дорогах возможна гололедица.

Ночью и утром 23 февраля в городе Сочи и ФТ Сириус ожидаются заморозки, температура воздуха понизится до -3… -5 °С. Так что снежная сказка всем еще надоест. Особенно если продержится до понедельника, когда основная часть горожан устремится на работу, а пока ловите зимнее настроение у моря в фотоподборке.

Снег в выходные&nbsp;— хороший повод для семейной прогулки | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUСнег в выходные&nbsp;— хороший повод для семейной прогулки | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Снег в выходные — хороший повод для семейной прогулки

Источник:
Кадрами летнего Сочи никого не удивишь, а зимние&nbsp;— редкость | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUКадрами летнего Сочи никого не удивишь, а зимние&nbsp;— редкость | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Кадрами летнего Сочи никого не удивишь, а зимние — редкость

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Семейное фото со снеговиком | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUСемейное фото со снеговиком | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Семейное фото со снеговиком

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Снег на площади перед мэрией курорта вытоптали отдыхающие, его даже не пришлось расчищать | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUСнег на площади перед мэрией курорта вытоптали отдыхающие, его даже не пришлось расчищать | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Снег на площади перед мэрией курорта вытоптали отдыхающие, его даже не пришлось расчищать

Источник:
Сугробы скрыли цветущие сочинские клумбы | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUСугробы скрыли цветущие сочинские клумбы | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Сугробы скрыли цветущие сочинские клумбы

Источник:
Водители автобусов, которые вышли на смену после снегопада,&nbsp;— настоящие герои: на дорогах скользко | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUВодители автобусов, которые вышли на смену после снегопада,&nbsp;— настоящие герои: на дорогах скользко | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Водители автобусов, которые вышли на смену после снегопада, — настоящие герои: на дорогах скользко

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Тротуары не чищены, ночью обещают мороз, снежная масса превратится в лед | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUТротуары не чищены, ночью обещают мороз, снежная масса превратится в лед | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Тротуары не чищены, ночью обещают мороз, снежная масса превратится в лед

Источник:
Экзотическая растительность курорта в снегу | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUЭкзотическая растительность курорта в снегу | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Экзотическая растительность курорта в снегу

Источник:
Зимняя сказка в Сочи: снегопад принес радость и новые развлечения | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUЗимняя сказка в Сочи: снегопад принес радость и новые развлечения | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Зимняя сказка в Сочи: снегопад принес радость и новые развлечения

Источник:
Снег изменил облик курорта и настроение его жителей | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUСнег изменил облик курорта и настроение его жителей | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Снег изменил облик курорта и настроение его жителей

Источник:
Горожане продолжают креативить со снеговиками | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUГорожане продолжают креативить со снеговиками | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Горожане продолжают креативить со снеговиками

Источник:
Очень много снеговиков лепили на пляже в Сочи | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUОчень много снеговиков лепили на пляже в Сочи | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Очень много снеговиков лепили на пляже в Сочи

Источник:
Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUИсточник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU
Источник:
Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUИсточник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU
Источник:
Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUИсточник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU
Источник:
Шезлонги и бунгало в снегу | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUШезлонги и бунгало в снегу | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Шезлонги и бунгало в снегу

Источник:
Кто-то ловит на пляже февральский загар | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUКто-то ловит на пляже февральский загар | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Кто-то ловит на пляже февральский загар

Источник:
Японская айва пестрит яркими красками на белом фоне | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUЯпонская айва пестрит яркими красками на белом фоне | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Японская айва пестрит яркими красками на белом фоне

Источник:
Необычное сочетание цветов и снега | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUНеобычное сочетание цветов и снега | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Необычное сочетание цветов и снега

Источник:
Пляж «Маяк» | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUПляж «Маяк» | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Пляж «Маяк»

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Приморская набережная сегодня выглядит так | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUПриморская набережная сегодня выглядит так | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Приморская набережная сегодня выглядит так

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Девушка хочет заставить снеговика улыбаться | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUДевушка хочет заставить снеговика улыбаться | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Девушка хочет заставить снеговика улыбаться

Источник:
Морпорт Сочи. Причалы никто не почистил, люди протаптывают тропинки | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUМорпорт Сочи. Причалы никто не почистил, люди протаптывают тропинки | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Морпорт Сочи. Причалы никто не почистил, люди протаптывают тропинки

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Снегопад в Сочи Сочи Зима Аномальная зима
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