Пляжи и пальмы утопают в сугробах: фоторепортаж из заснеженного Сочи

Белые пляжи в Сочи — большая редкость Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











В Сочи пришла настоящая зима. В ночь на субботу, 22 февраля курорт замело снегом. Такое на главном курорте страны бывает не каждый год. Для туристов — экзотика. А тем, кто работает в выходные, не повезло: добраться в центр города было проблематично.

Утром автобусы на 46 маршрутах ездили по укороченной схеме, то есть не поднимались к тем остановкам, что расположены на горных улицах. Водители заранее предупреждали пассажиров, что смогут проехать не везде. Люди относились с пониманием, ведь даже в центре Сочи, на равнине, транспорт буксовал, закапываясь в снежной каше. Жители сёл шли пешком. Подробности — в фоторепортаже SOCHI1.RU.

Остановки у железнодорожного вокзала почистили от снега не сразу Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











В мэрии Сочи сообщили, что для уборки дорог от снега задействовано 130 единиц техники муниципальных и федеральных дорожных служб. Использовано около 1000 тонн антигололедных материалов, половина из которых была направлена в горный кластер. Заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр отметил, что обильные осадки замедлили действие реагентов, что привело к неблагоприятным последствиям на дорогах.

Вечером эта каша замерзнет и превратится в каток. Обещают заморозки Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











— В связи с обильными осадками на проезжую часть легло более 5 см снега, что привело к замедлению действия противогололедных материалов. Всю ночь проводилась обработка, особенно тех улиц, где ходит общественный транспорт. В настоящее время работа продолжается, — рассказал заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр.

Сибиряки ехали в Сочи отдохнуть от снега, но он настиг их и здесь Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Коммунальщикам проблемы — отдыхающим радость. Улица Навагинская стала настоящей Меккой для семейного отдыха: здесь лепили снеговиков, играли в снежки и фотографировались на фоне заснеженных пальм.

Необычный для Сочи пейзаж Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Необычная обстановка царила и на пляжах Сочи, где снег редко ложится на морскую гальку. Горожане и туристы поспешили запечатлеть эксклюзивные кадры.

Снеговиков на пляже было не меньше, чем туристов Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Продавец открытой кофейни мерзнет. Девушка оделась тепло, однако пуховик от субтропической влажности не спасает.

— Вы у меня сегодня первые покупатели. А ведь уже полдень. Думала, в снег люди захотят согреться, однако желающих почти нет. Что удивительно, летом, в жару, горячий кофе берут гораздо активнее, чем мороженое, — рассказала продавец.

Сочинская девушка-продавец мерзнет. Жара для нее привычней Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Необычно смотрятся яхты в снегу. Зазывалы активно приглашают прогуливающихся людей на морские прогулки.

— В море сейчас теплей, чем здесь, на берегу. Погода солнечная, ветра нет. Дадим вам пледы, — уговаривают они туристов.

Однако желающих отправиться в море оказалось не так много, как летом. Снежный город привлекателен именно на берегу, а не с акватории. Синоптики, в свою очередь, предупреждают о неблагоприятном прогнозе на вторую половину дня: ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 18 метров в секунду и волнение моря 3–4 балла.

Белоснежные яхты в снегу Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Сейчас в прибрежной части курорта плюсовая температура, без осадков. Но циклон находится над морем, и ожидаются новые снегопады. К ночи синоптики прогнозируют похолодание до минусовых отметок, на дорогах возможна гололедица.

Ночью и утром 23 февраля в городе Сочи и ФТ Сириус ожидаются заморозки, температура воздуха понизится до -3… -5 °С. Так что снежная сказка всем еще надоест. Особенно если продержится до понедельника, когда основная часть горожан устремится на работу, а пока ловите зимнее настроение у моря в фотоподборке.

Снег в выходные — хороший повод для семейной прогулки Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Кадрами летнего Сочи никого не удивишь, а зимние — редкость Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Семейное фото со снеговиком Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Снег на площади перед мэрией курорта вытоптали отдыхающие, его даже не пришлось расчищать Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Сугробы скрыли цветущие сочинские клумбы Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Водители автобусов, которые вышли на смену после снегопада, — настоящие герои: на дорогах скользко Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Тротуары не чищены, ночью обещают мороз, снежная масса превратится в лед Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Экзотическая растительность курорта в снегу Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Зимняя сказка в Сочи: снегопад принес радость и новые развлечения Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Снег изменил облик курорта и настроение его жителей Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Горожане продолжают креативить со снеговиками Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Очень много снеговиков лепили на пляже в Сочи Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Шезлонги и бунгало в снегу Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Кто-то ловит на пляже февральский загар Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Японская айва пестрит яркими красками на белом фоне Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Необычное сочетание цветов и снега Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Пляж «Маяк» Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Приморская набережная сегодня выглядит так Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Девушка хочет заставить снеговика улыбаться Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU









